Los 8 alimentos que recomiendan los especialistas para potenciar el colágeno y prevenir lesiones

El colágeno, principal proteína estructural del cuerpo humano, resulta esencial para la salud de articulaciones, huesos, músculos y piel, aspectos de gran importancia para quienes practican deporte o mantienen una vida activa. Con el paso de los años, su producción natural desciende y, por ello, crece el interés en fortalecer su presencia mediante la dieta y la suplementación.
Expertos consultados por Sportlife proponen una guía con alimentos ricos en colágeno y las mejores alternativas de suplementos para quienes buscan mejorar su salud y rendimiento físico. Tanto Harvard Health Publishing como la International Society of Sports Nutrition avalan este tipo de recomendaciones, respaldando con evidencia científica la importancia del colágeno y su aporte dietético para mantener articulaciones y tejidos fuertes.
Funciones del colágeno en deporte y salud
El colágeno cumple un papel estructural en piel, huesos, tendones, ligamentos y cartílago, actuando como un “pegamento” que aporta resistencia, elasticidad y soporte. Su presencia resulta clave en el deporte, donde mantiene la integridad de articulaciones y ligamentos, y ayuda a prevenir esguinces, desgarros y lesiones articulares.
Según los especialistas consultados por Sportlife, el colágeno favorece la recuperación, reduce el dolor tras el ejercicio y contribuye a prevenir fracturas y mejorar la densidad ósea. Además, potencia la elasticidad de tendones y ligamentos, amplía el rango de movimiento y acelera la reparación de microlesiones, beneficiando también la firmeza y elasticidad de la piel.
Alimentos más ricos en colágeno según la ciencia
Sportlife y diversas publicaciones científicas recomiendan incorporar estos alimentos que aportan colágeno en forma natural o facilitan su síntesis gracias a sus nutrientes. A continuación, destacan:
- Caldo de huesos. La cocción prolongada de huesos de animales libera colágeno natural, convirtiendo este caldo en una fuente destacada.
- Piel de pollo. Rica en colágeno tipo II, beneficia la salud articular.
- Pescados con piel y espinas. Comer salmón y sardinas con piel y espinas, aporta colágeno tipo I, el más abundante del cuerpo.
- Gelatina. Permite una ingesta sencilla de colágeno desnaturalizado.
- Huevos. Las claras suman prolina, un aminoácido esencial para la síntesis de colágeno, y la membrana de la cáscara contiene colágeno tipo I.
- Mariscos. Mejillones y almejas son ricos en colágeno en sus tejidos conectivos.
- Kéfir y yogur. Los lácteos fermentados pueden favorecer la síntesis de colágeno.
- Frutas cítricas. Aunque no contienen colágeno, su alto contenido en vitamina C estimula su producción.
Estudios publicados en Nutrients, Journal of Drugs in Dermatology y revisiones internacionales avalan la eficacia de estos alimentos para mantener articulaciones saludables, favorecer la elasticidad de la piel y contribuir a la recuperación muscular. Además, resaltan el papel sinérgico de vitamina C y compuestos azufrados en la síntesis y protección del colágeno.
Tipos de suplementos, dosis y combinaciones
La suplementación incluye diversas formas de colágeno. El colágeno hidrolizado, el más habitual, contiene péptidos de fácil absorción que favorecen la salud de piel, uñas, cabello y articulaciones. El no desnaturalizado (UC-II), presente en cartílagos, está orientado a la salud articular y el alivio del dolor.
La dosis diaria recomendada varía entre 2,5 y 15 gramos. Para la salud articular, suelen recomendarse 10 gramos de colágeno hidrolizado diarios; para la piel, entre 2,5 y 5 gramos. El momento de consumo depende de cada persona: puede tomarse con el estómago vacío para optimizar la absorción o después de hacer ejercicio para favorecer la recuperación muscular.
La combinación con vitamina C es fundamental, pues potencia la eficacia de la suplementación. Para resultado óptimo, se aconseja mantener la toma durante al menos ocho a doce semanas de manera continua. Además, la eficacia para las articulaciones puede mejorar si se acompaña con ácido hialurónico y glucosamina.
El colágeno se comercializa en polvo, cápsulas o líquidos. La presentación en polvo es fácil de mezclar y versátil, mientras que las cápsulas resultan prácticas para el transporte. Los especialistas aconsejan elegir la forma que mejor se adapte al estilo de vida y mantener la regularidad para maximizar beneficios.
La constancia, tanto en la alimentación como en la suplementación, es crucial para obtener resultados positivos en articulaciones, piel y tejidos. Así lo afirman expertos de Harvard Health Publishing y revisiones internacionales, que refuerzan la importancia de un enfoque combinado que incluya nutrición adecuada, suplementación y actividad física.