Los 8 alimentos que recomiendan los especialistas para potenciar el colágeno y prevenir lesiones

Incorporar estos ingredientes en la rutina diaria puede marcar la diferencia, aseguran especialistas y publicaciones científicas recientes. Qué tener en cuenta, según expertos consultados por Sportlife

El colágeno es esencial para la salud de articulaciones, huesos, músculos y piel, según expertos en nutrición deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colágeno, principal proteína estructural del cuerpo humano, resulta esencial para la salud de articulaciones, huesos, músculos y piel, aspectos de gran importancia para quienes practican deporte o mantienen una vida activa. Con el paso de los años, su producción natural desciende y, por ello, crece el interés en fortalecer su presencia mediante la dieta y la suplementación.

Expertos consultados por Sportlife proponen una guía con alimentos ricos en colágeno y las mejores alternativas de suplementos para quienes buscan mejorar su salud y rendimiento físico. Tanto Harvard Health Publishing como la International Society of Sports Nutrition avalan este tipo de recomendaciones, respaldando con evidencia científica la importancia del colágeno y su aporte dietético para mantener articulaciones y tejidos fuertes.

Funciones del colágeno en deporte y salud

El colágeno cumple un papel estructural en piel, huesos, tendones, ligamentos y cartílago, actuando como un “pegamento” que aporta resistencia, elasticidad y soporte. Su presencia resulta clave en el deporte, donde mantiene la integridad de articulaciones y ligamentos, y ayuda a prevenir esguinces, desgarros y lesiones articulares.

La producción natural de colágeno disminuye con la edad, lo que incrementa la importancia de una dieta rica en colágeno y suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los especialistas consultados por Sportlife, el colágeno favorece la recuperación, reduce el dolor tras el ejercicio y contribuye a prevenir fracturas y mejorar la densidad ósea. Además, potencia la elasticidad de tendones y ligamentos, amplía el rango de movimiento y acelera la reparación de microlesiones, beneficiando también la firmeza y elasticidad de la piel.

Alimentos más ricos en colágeno según la ciencia

Sportlife y diversas publicaciones científicas recomiendan incorporar estos alimentos que aportan colágeno en forma natural o facilitan su síntesis gracias a sus nutrientes. A continuación, destacan:

  1. Caldo de huesos. La cocción prolongada de huesos de animales libera colágeno natural, convirtiendo este caldo en una fuente destacada.
  2. Piel de pollo. Rica en colágeno tipo II, beneficia la salud articular.
  3. Pescados con piel y espinas. Comer salmón y sardinas con piel y espinas, aporta colágeno tipo I, el más abundante del cuerpo.
  4. Gelatina. Permite una ingesta sencilla de colágeno desnaturalizado.
  5. Huevos. Las claras suman prolina, un aminoácido esencial para la síntesis de colágeno, y la membrana de la cáscara contiene colágeno tipo I.
  6. Mariscos. Mejillones y almejas son ricos en colágeno en sus tejidos conectivos.
  7. Kéfir y yogur. Los lácteos fermentados pueden favorecer la síntesis de colágeno.
  8. Frutas cítricas. Aunque no contienen colágeno, su alto contenido en vitamina C estimula su producción.
La gelatina y los huevos contribuyen a la síntesis de colágeno gracias a su contenido en prolina y colágeno tipo I (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios publicados en Nutrients, Journal of Drugs in Dermatology y revisiones internacionales avalan la eficacia de estos alimentos para mantener articulaciones saludables, favorecer la elasticidad de la piel y contribuir a la recuperación muscular. Además, resaltan el papel sinérgico de vitamina C y compuestos azufrados en la síntesis y protección del colágeno.

Tipos de suplementos, dosis y combinaciones

La suplementación incluye diversas formas de colágeno. El colágeno hidrolizado, el más habitual, contiene péptidos de fácil absorción que favorecen la salud de piel, uñas, cabello y articulaciones. El no desnaturalizado (UC-II), presente en cartílagos, está orientado a la salud articular y el alivio del dolor.

La dosis diaria recomendada varía entre 2,5 y 15 gramos. Para la salud articular, suelen recomendarse 10 gramos de colágeno hidrolizado diarios; para la piel, entre 2,5 y 5 gramos. El momento de consumo depende de cada persona: puede tomarse con el estómago vacío para optimizar la absorción o después de hacer ejercicio para favorecer la recuperación muscular.

La suplementación con colágeno hidrolizado favorece la elasticidad y firmeza de la piel, además de fortalecer las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación con vitamina C es fundamental, pues potencia la eficacia de la suplementación. Para resultado óptimo, se aconseja mantener la toma durante al menos ocho a doce semanas de manera continua. Además, la eficacia para las articulaciones puede mejorar si se acompaña con ácido hialurónico y glucosamina.

El colágeno se comercializa en polvo, cápsulas o líquidos. La presentación en polvo es fácil de mezclar y versátil, mientras que las cápsulas resultan prácticas para el transporte. Los especialistas aconsejan elegir la forma que mejor se adapte al estilo de vida y mantener la regularidad para maximizar beneficios.

La constancia, tanto en la alimentación como en la suplementación, es crucial para obtener resultados positivos en articulaciones, piel y tejidos. Así lo afirman expertos de Harvard Health Publishing y revisiones internacionales, que refuerzan la importancia de un enfoque combinado que incluya nutrición adecuada, suplementación y actividad física.

