El microbioma intestinal influye en la salud digestiva y general: claves para fortalecerlo

Si disminuyen las bacterias beneficiosas en el colon se genera un espacio que pueden ocupar microbios dañinos como la Clostridioides difficile, asociada a infecciones graves que pueden causar diarrea y lesiones potencialmente fatales en el intestino grueso (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Este contenido fue producido por expertos de Mayo Clinic en exclusiva para Infobae

Las resoluciones para mejorar la salud generalmente incluyen medidas como hacer más ejercicio, alimentarse de manera saludable y dejar el tabaco.

Pero, ¿y el microbioma del intestino? Tomar medidas para cuidarlo y reforzarlo puede favorecer la salud digestiva y mucho más, señala Purna Kashyap, gastroenterólogo de Mayo Clinic experto en microbioma intestinal y trastornos del aparato digestivo.

“El microbioma es un conjunto de bacterias, hongos, virus y el material genético que llevan consigo”, explica el Dr. Kashyap. “La piel, los pulmones y el sistema reproductivo también tienen sus propios microbiomas. El del intestino es probablemente uno de los más variados del organismo humano. Los microbios que viven allí cumplen numerosas tareas. Los otros microbiomas del cuerpo suelen estar más enfocados en funciones específicas”, suma.

Los microbios del intestino colabora en la degradación de alimentos que no fueron absorbidos por el estómago ni el intestino delgado, generando compuestos beneficiosos para las células del colon y para el organismo en general a partir de residuos como la fibra de una manzana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su microbioma intestinal es tan singular como su huella dactilar. Las bacterias que habitan el intestino colaboran en la descomposición de fibras y almidones; sintetizando vitaminas y aminoácidos, como las vitaminas B y K; y generan ácidos grasos de cadena corta (AGCC), que ayudan a prevenir enfermedades. También mantienen la integridad de la barrera intestinal, un revestimiento intestinal protector.

“Cuando usted come una manzana, por ejemplo, el estómago y el intestino delgado digieren parte de ella. Lo que queda pasa al colon, donde las bacterias hacen el resto del trabajo por usted”, comenta el Dr. Kashyap. “Al descomponer la fibra de la manzana, generan compuestos beneficiosos para las células del colon y para el cuerpo en general”.

Si se pierden bacterias beneficiosas, se abre espacio para que proliferen algunas de las bacterias que provocan enfermedades. Un ejemplo es la Clostridioides difficile o C. diff, una bacteria que puede infectar el colon, la parte más larga del intestino grueso. Sus síntomas van desde diarreas hasta lesiones graves en el colon, potencialmente fatales. Entre los factores de riesgo para la infección por C. diff están el uso de antibióticos, la hospitalización y ciertos fármacos que afectan al sistema inmunitario.

“Después de usar antibióticos, el microbioma puede cambiar temporalmente, pero a menudo vuelve a su estado previo”, afirma el Dr. Kashyap. “Lo mismo ocurre ante situaciones como viajes o consumo frecuente de comida rápida. Imagínese que su microbioma es como una banda elástica. Puede estirarse un poco y volver a su forma. Pero si se estira demasiado, puede romperse”.

Investigaciones actuales exploran la relación entre los desequilibrios del microbioma intestinal y enfermedades como cáncer de colon, diabetes, depresión, trastornos del ánimo, Alzheimer, Parkinson y patologías cardiovasculares, aunque se requieren más estudios para consolidar estos vínculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de infecciones como C. diff, se cree que los desequilibrios microbianos intervienen en enfermedades como cáncer de colon, diabetes, depresión y otros trastornos del estado de ánimo, Alzheimer, Parkinson y enfermedades cardiovasculares. Todavía se requieren más estudios para comprender las conexiones entre el microbioma intestinal y estas enfermedades, indica el Dr. Kashyap.

La capacidad del microbioma para tolerar “estirarse” depende de varios factores. Entre ellos cuánto tiempo dura la alteración. Esta es una de las razones por las que es importante evitar el uso excesivo de antibióticos, dice el Dr. Kashyap.

Algunas enfermedades subyacentes, como enfermedades inflamatorias del sistema digestivo pueden afectar qué comunidades de bacterias pueden prosperar en su intestino y cuáles no. Dentro de este grupo se incluyen las enfermedades inflamatorias intestinales tales como enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.

El bienestar del microbioma intestinal depende no solo de la dieta sino también de la hidratación adecuada, la práctica regular de ejercicio físico, la abstinencia de tabaco y la gestión del estrés, factores que contribuyen a proteger la salud digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Kashyap investiga cómo interactúan las bacterias intestinales con los carbohidratos de la dieta y cómo esto afecta al sistema gastrointestinal. Su objetivo a largo plazo es desarrollar nuevos marcadores biológicos y terapias dirigidas a la microbiota para tratar trastornos gastrointestinales funcionales, entre ellos el síndrome de intestino irritable y la distensión abdominal crónica, también llamada distensión funcional.

El estilo de vida también influye en el bienestar del microbioma, añade el Dr. Kashyap: “Las bacterias del intestino comen lo que usted come. Si consume muchos productos ricos en sal, azúcar o grasas, como bocadillos, dulces y ultraprocesados, o consume alcohol en exceso, hará que sus bacterias pasen hambre. Como resultado, intentarán obtener nutrientes del revestimiento intestinal y lo dañarán en el proceso.”

Por otro lado, si su dieta está cargada con una amplia gama de frutas, verduras y fibra, nutrirá una comunidad microbiana diversa en su intestino.

“Cuanto más variado es el ambiente microbiano del intestino, más capacidad tiene para adaptarse al sufrir cambios, sin perder equilibrio”, señala el Dr. Kashyap. “Bacterias felices hacen la vida más feliz”, añade.

Otros hábitos de estilo de vida que ayudan a proteger la salud intestinal

Beba muchos líquidos saludables, como agua y limite o evite alcohol.

Haga ejercicio durante al menos 30 minutos la mayoría de los días.

No fume.

Practique técnicas para manejar el estrés.