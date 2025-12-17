De la herencia al diagnóstico: cómo los antecedentes familiares pueden anticipar el riesgo de cáncer de próstata

La genética y los antecedentes familiares aumentan el riesgo de cáncer de próstata, según la OMS y la IARC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), el cáncer de próstata es el segundo tumor más diagnosticado en hombres en el mundo, con más de 1,4 millones de nuevos casos anuales, lo que refuerza la importancia de identificar factores de riesgo individuales como la genética y los antecedentes familiares para implementar estrategias de detección temprana.

La relación entre la genética, los antecedentes familiares y cáncer de próstata ha adquirido relevancia en la medicina preventiva, según destaca Cleveland Clinic. Conocer el historial médico familiar, especialmente en lo que respecta a distintos tipos de cáncer, resulta fundamental para identificar el riesgo individual y tomar decisiones informadas sobre tamizaje genético y pruebas específicas.

Las recomendaciones actuales subrayan la importancia de consultar con profesionales de la salud para evaluar la necesidad de exámenes, sobre todo en personas con antecedentes familiares de cáncer de próstata u otros tumores relacionados.

El análisis del ADN familiar permite anticipar riesgos y personalizar los controles médicos para el cáncer de próstata (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de los antecedentes familiares y la genética en el desarrollo del cáncer de próstata es considerable. Según especialistas del centro, tener familiares biológicos que hayan padecido cáncer de próstata, en particular formas agresivas, incrementa la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Además, la presencia de otros tipos de cáncer en la familia, como de mama, ovario, páncreas o colon, también puede elevar el riesgo. El urólogo Samuel Haywood recomienda recopilar información detallada sobre qué familiares tuvieron cáncer, el tipo de cáncer diagnosticado y la edad al momento del diagnóstico, ya que estos datos permiten a los médicos orientar sobre la conveniencia de realizar pruebas de tamizaje o asesoría genética.

Factores genéticos y mutaciones asociadas

Entre los principales factores de riesgo para el cáncer de próstata, Cleveland Clinic identifica la historia familiar, la edad y la etnia. El riesgo aumenta con la edad, y los hombres afroamericanos presentan una mayor probabilidad tanto de desarrollar la enfermedad como de fallecer a causa de ella.

La historia familiar, tanto por línea materna como paterna, constituye un elemento clave en la evaluación del riesgo. Los expertos recomiendan iniciar las conversaciones sobre el tamizaje con antígeno prostático específico (PSA) y otras pruebas a partir de los 50 o 55 años en personas con riesgo promedio, y antes en quienes presentan factores de riesgo elevados.

Tener familiares con cáncer de próstata, especialmente en formas agresivas, incrementa la probabilidad de desarrollar la enfermedad (Freepik)

Las mutaciones genéticas desempeñan un papel relevante en el origen de entre el cinco y el diez por ciento de los casos de cáncer de próstata, según datos citados por Cleveland Clinic. El síndrome de Lynch, que implica alteraciones en genes de reparación del ADN, se asocia con un mayor riesgo de cáncer colorrectal de aparición temprana y, potencialmente, de próstata.

Asimismo, una mutación poco frecuente en el gen HOXB13, esencial para el desarrollo de la glándula prostática, se vinculó con cáncer de próstata hereditario y de inicio temprano.

“Entre las mutaciones más estudiadas se encuentran BRCA1 y BRCA2, conocidas por su relación con el síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario, también incrementan el riesgo de cáncer de próstata, especialmente BRCA2, que se asocia con formas más agresivas de la enfermedad", afirma el presidente del Glickman Urological & Kidney Institute, Eric Klein.

Las mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2 y HOXB13 elevan el riesgo de cáncer de próstata hereditario y de inicio temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, subraya la importancia de conocer la presencia de mutaciones BRCA2 en la familia, ya que los cánceres de próstata relacionados con este gen suelen ser más agresivos.

Recomendaciones, tamizaje y asesoría genética

Las recomendaciones internacionales, recogidas por Cleveland Clinic, establecen que los hombres portadores de mutaciones en BRCA2 o HOXB13 deben iniciar el tamizaje con PSA a los 40 años o una década antes de la edad más temprana de diagnóstico en la familia, con controles anuales o según el resultado inicial.

Para quienes presentan mutaciones en BRCA1, el inicio del tamizaje se recomienda a los 45 años. La presencia de un familiar de primer grado (padre o hermano) diagnosticado con cáncer de próstata, especialmente a una edad temprana, incrementa notablemente el riesgo.

El tamizaje con PSA debe iniciarse antes de los 50 años en personas con antecedentes familiares o mutaciones genéticas asociadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener varios familiares de primer, segundo o tercer grado afectados también eleva la probabilidad de desarrollar la enfermedad, y el riesgo es mayor cuando los casos se concentran en una sola rama familiar.

En cuanto a las pruebas genéticas, Cleveland Clinic aconseja que cualquier persona con antecedentes familiares que sugieran un riesgo elevado de cáncer de próstata dialogue con su médico sobre la posibilidad de realizar asesoría y pruebas genéticas.

Estas pruebas pueden aportar información valiosa tanto para el paciente como para sus familiares, ya que permiten identificar mutaciones que podrían aumentar el riesgo de cáncer en otros miembros de la familia.

La asesoría genética es clave para quienes tienen antecedentes personales o familiares de cáncer de próstata agresivo o múltiples casos en la familia (Freepik)

Entre los factores que justifican la derivación a un consejero genético se encuentran: antecedentes personales o familiares de cáncer de próstata agresivo, presencia de varios familiares afectados por cánceres relacionados, diagnóstico personal de cáncer de mama masculino, identificación previa de mutaciones genéticas en la familia, diagnóstico de cáncer de próstata antes de los 55 años o fallecimiento de un familiar de primer grado por cáncer de próstata antes de los 60 años.

El Dr. Haywood enfatiza que, para quienes cumplen los criterios para pruebas genéticas, se trata de un procedimiento sencillo que puede influir en las decisiones terapéuticas y proporcionar información relevante para la familia.

Cleveland Clinic concluye que, aunque la idea de someterse a pruebas genéticas puede generar inquietud, conocer el riesgo de salud propio y de los familiares ofrece ventajas sustanciales para la prevención y el manejo del cáncer de próstata.