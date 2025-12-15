Por qué estos ocho alimentos se pueden consumir después de su fecha de caducidad y qué tener en cuenta

Expertos médicos aseguran que varios alimentos básicos pueden consumirse de forma segura después de la fecha de caducidad si se almacenan correctamente

Abrir la heladera o la despensa y encontrar productos cuya fecha de caducidad ha pasado es una experiencia común. La incertidumbre sobre su seguridad lleva a muchas personas a desechar alimentos en buen estado por precaución.

Sin embargo, expertos médicos como la Dra. Cynthia Odogwu y la Dra. Heather Gosnell aseguran que numerosos alimentos básicos pueden consumirse con total seguridad después de la fecha impresa en el envase, siempre que se respeten ciertas condiciones.

“Muchos de los productos que almacenamos para usar ‘por si acaso’ son perfectamente seguros de consumir pasado su vencimiento, siempre que no presenten signos evidentes de deterioro”, afirma Gosnell, doctora en medicina, pediatra y asesora de salud basada en plantas, con más de 24 años de experiencia.

Muchos productos siguen siendo seguros para comer tras la fecha impresa, pero el secreto está en examinar señales y conocer las diferencias entre fecha de caducidad y “consumo preferente” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la FDA y la USDA, la mayoría de las fechas impresas en envases de alimentos se centran en la calidad más que en la seguridad. Estas agencias destacan que, salvo en el caso de algunas fórmulas infantiles, las fechas indican el punto óptimo de frescura, sabor o textura, pero no necesariamente el momento en que el alimento deja de ser seguro para el consumo.

La clave está en entender qué significan realmente las etiquetas y cómo afectan factores como el contenido de humedad, el método de procesamiento y el almacenamiento a la vida útil de los alimentos. “Las fechas en los envases suelen ser más conservadoras de lo necesario para la mayoría de los alimentos básicos”, comenta Odogwu, médica de familia en Lake Arbor, Maryland.

Fecha de caducidad frente a fecha de venta preferente

Las etiquetas de los alimentos suelen indicar una “fecha de caducidad” o una “fecha de venta preferente”, términos frecuentemente confundidos. La USDA y la FDA explican que la “fecha de venta” (“sell by”) sirve principalmente para el minorista y no afecta la seguridad del producto si está bien almacenado.

El criterio visual y olfativo, y la consulta a profesionales son aliados al decidir qué queda y qué se descarta en la cocina diaria, según especialistas y organismos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La “fecha de consumo preferente” (“use by” o “best before”) orienta sobre cuándo el alimento mantiene su máxima calidad, pero no siempre significa que deba ser descartado al día siguiente. Mayo Clinic remarca que, ante la duda, el consumidor debe examinar el alimento y confiar en los sentidos antes de tirar productos solo por la fecha.

“La fecha de caducidad generalmente indica el momento óptimo de calidad más que un límite estricto para la seguridad del alimento”, explica Odogwu. En coincidencia, Gosnell subraya: “Si los productos han sido almacenados adecuadamente, es frecuente que sigan siendo seguros para consumir algún tiempo después de la fecha impresa”.

Recomendaciones ante alimentos caducados

La máxima fundamental es que la fecha de caducidad no siempre equivale a la fecha en que el alimento deja de ser seguro. Especialistas sugieren recurrir a los sentidos antes de descartar un producto: si presenta buen aspecto, sin moho, decoloración, olores inusuales o texturas diferentes, generalmente puede consumirse sin riesgo.

Productos secos, enlatados y pasteurizados pueden ser aptos mucho tiempo después de la fecha; la revisión sensorial y el correcto almacenamiento son claves para aprovecharlos y reducir el desperdicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Siempre recomiendo fijarse en aspectos como olor, textura y apariencia antes de decidir descartar un producto caducado”, aconseja Gosnell. Es importante examinar el envase por abultamientos, daños o señales de fuga, sobre todo en productos enlatados o embotellados. Para productos de origen vegetal o animal, una revisión minuciosa es esencial, ya que el deterioro puede no ser siempre evidente a simple vista.

Alimentos que se mantienen seguros más allá de la fecha de caducidad

Diversos alimentos pueden consumirse semanas, meses e incluso años después de la fecha indicada, siempre y cuando cumplan ciertos criterios de conservación. Como recomiendan la FDA y la USDA, productos secos, enlatados o pasteurizados, conservados con el envase íntegro y en condiciones adecuadas, suelen ser seguros más allá de la fecha de caducidad. La clave está en revisar siempre olor, color, textura y el estado del envase antes de consumirlos

Cuáles son los más representativos

1. Pasta seca

La pasta seca, por su bajo contenido de humedad, puede mantenerse apta para el consumo hasta un año después de la fecha impresa

“La pasta seca se puede consumir sin problema después de su fecha de caducidad porque tiene poca agua, lo que dificulta el crecimiento de bacterias, moho y levaduras”, explica Odogwu.

Si se almacena en un lugar fresco y seco y el envase permanece cerrado, puede durar hasta un año más. Antes de preparar pasta caducada, se recomienda verificar que no haya moho, olor extraño ni plagas.

2. Mermelada

Las mermeladas, gracias a su alto contenido de azúcar o aceites, conservan su seguridad más allá de la fecha de caducidad (fuente: Freepik)

La fruta en forma de mermelada gana longevidad por su alto contenido de azúcar y acidez. Odogwu señala: “La mermelada se puede consumir hasta seis meses después de su fecha de caducidad, siempre que se guarde en su envase original sin abrir y en un lugar fresco y seco. Esto se debe a su alto contenido en azúcar y su acidez, que actúan como conservantes, impidiendo el crecimiento de bacterias y moho”.

Una vez abierta, la mermelada debe refrigerarse y consumirse en pocas semanas, ya que la exposición al aire y humedad reduce su tiempo seguro.

3. Mayonesa

La mayonesa sin abrir resiste el paso del tiempo por su acidez y proceso de envasado estéril (OK Diarios/Pinterest)

Los frascos de mayonesa sin abrir, gracias a su elevado contenido de ácido acético y bajo pH, impiden la proliferación de bacterias dañinas como la E. coli y la salmonela.

“La mayonesa contiene una gran cantidad de ácido acético y tiene un pH bajo, lo que la hace ácida. Las bacterias dañinas, como la E. coli y la salmonela, mueren rápidamente en este ambiente ácido”, explica Odogwu. Añade que el principal indicador de deterioro es la oxidación de las grasas.

4. Leche pasteurizada

La leche pasteurizada puede consumirse hasta diez días después de la fecha indicada si no presenta olores desagradables ni grumos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leche pasteurizada, al combinar tratamiento térmico y refrigeración, reduce microbios peligrosos y prolonga su frescura. Si no se ha abierto, puede consumirse hasta diez días tras la fecha indicada.

“La combinación de pasteurización y refrigeración ayuda a reducir la cantidad de microorganismos que causan enfermedades, así como aquellos que pueden hacer que la leche se eche a perder”, señala Odogwu. No obstante, señales como olores desagradables o la formación de grumos indican deterioro y aconsejan su descarte.

5. Leches vegetales

Las leches vegetales ultra pasteurizadas resisten el paso del tiempo por su acidez y procesos de envasado estéril (Freepik)

Estas bebidas envasadas, sometidas a ultra pasteurización y envasado estéril, pueden durar semanas o meses más allá de su fecha de caducidad si no se abren y se almacenan en un lugar fresco y seco.

“Las leches vegetales de larga duración, conservadas en lugares frescos y secos, son seguras para el consumo después de la fecha de caducidad porque se someten a un proceso de pasteurización a ultra alta temperatura antes de su envasado estéril, lo que impide eficazmente la proliferación de bacterias”, sostiene Gosnell. Insiste en comprobar siempre que no haya olores extraños o acidez antes de consumirlas.

6. Arroz y legumbres secas

El arroz y las legumbres enlatadas permanecen seguras hasta cuatro años después de la fecha de caducidad si las latas están en buen estado (Andina)

Productos como el arroz y las legumbres mantienen su seguridad durante años si se conservan sin humedad, dado que la ausencia de agua dificulta el desarrollo microbiano.

“La pasta, el arroz y las legumbres secas son alimentos con bajo contenido de humedad, lo que dificulta el crecimiento de bacterias y moho”, advierte Gosnell. Incluso mucho después de la caducidad, pueden consumirse si no presentan moho ni un aspecto anormal.

7. Sopas enlatadas

Las sopas también pueden permanecer seguras por años después de la fecha de caducidad si las latas están en buen estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso industrial de enlatado previene el crecimiento de microorganismos y permite que sopas, legumbres y verduras enlatadas sean seguras hasta cuatro años tras su fecha de caducidad, siempre que las latas se mantengan intactas, sin óxido ni abultamientos.

Gosnell remarca: “El proceso de enlatado previene el crecimiento microbiano, lo que hace que las legumbres, verduras y sopas enlatadas sean seguras para el consumo mucho después de su fecha de caducidad”.

8. Manteca de frutos secos

Las cremas de frutos secos, gracias a su alto contenido de azúcar o aceites, conservan su seguridad más allá de la fecha de caducidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos productos contienen aceites naturales y baja humedad, lo que impide el desarrollo bacteriano rápido. “Las cremas de frutos secos contienen aceites naturales y poca humedad, lo que permite consumirlas sin problema después de su fecha de caducidad”, explica Gosnell. Aunque pueden cambiar de sabor o tornarse rancias con el tiempo, recomienda olerlas y probarlas antes de usarlas para asegurarse de que mantienen sus características habituales.

La evidencia y la opinión de expertas como la Dra. Gosnell y la Dra. Odogwu muestran que el criterio sensorial, el correcto almacenamiento y el conocimiento sobre los alimentos pueden permitir aprovechar muchos productos más allá de su fecha de caducidad, reduciendo el desperdicio alimentario y cuidando la salud.

En tanto, Mayo Clinic enfatiza la importancia de no consumir productos que muestren señales de deterioro como moho, envases hinchados o mal olor, pero sostiene que en ausencia de estos signos, muchos alimentos se pueden consumir de forma segura después de la fecha impresa, contribuyendo así a evitar el desperdicio innecesario.