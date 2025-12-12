Mejoran mano biónica con mente propia, según investigadores.

VIERNES, 12 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- La mejor manera de mejorar el control de los amputados sobre una mano biónica es darle a la mano una mente propia, argumenta un nuevo estudio.

Una mano biónica controlada por un programa de inteligencia artificial (IA), pero bajo la dirección del amputado, proporciona la mejor aproximación de la destreza normal de la mano, según informaron los investigadores el 9 de diciembre en la revista Nature Communications.

"Por muy realistas que se vuelvan los brazos biónicos, controlarlos sigue sin ser fácil ni intuitivo", dijo el investigador principal Marshall Trout, investigador postdoctoral en el Laboratorio de NeuroRobótica de la Universidad de Utah en Salt Lake City.

"Casi la mitad de todos los usuarios abandonarán su prótesis, a menudo citando sus controles deficientes y carga cognitiva", añadió Trout en un comunicado de prensa.

El problema es que gran parte del movimiento normal de la mano es inconsciente e intuitivo, según los investigadores. No necesitas indicar conscientemente a cada dedo dónde deben sujetar correctamente una taza de café, un bolígrafo o una bola de bolos.

Pero las manos y brazos protésicos de los robots requieren precisamente ese esfuerzo por parte de los amputados, que deben pensar deliberadamente en cada dedo mientras intentan agarrar algo, según los investigadores.

Para resolver este problema, los investigadores recurrieron a la IA. Lo entrenaron para responder a sensores de proximidad y presión en una mano biónica para formar posturas específicas de agarre preprogramadas.

Los sensores de presión son tan finos que pueden detectar una bola de algodón prácticamente ingrávida cayendo sobre ellos, según los investigadores. Mientras tanto, los sensores de proximidad ayudan a cada dedo a "ver" el objeto frente a él, permitiendo que la IA tenga un agarre perfecto y estable.

Los amputados luego guían la IA, compartiendo el control con ella para que la mano funcione según sea necesario, según los investigadores.

"Lo que no queremos es que el usuario luche contra la máquina por el control. En cambio, aquí la máquina mejoró la precisión del usuario y también facilitó las tareas", dijo Trout. "En esencia, la máquina aumentó su control natural para que pudieran completar tareas sin tener que pensar en ellas."

Los investigadores probaron su mano biónica con cuatro voluntarios cuyas amputaciones caen entre el codo y la muñeca.

Todos los sujetos de prueba demostraron mejor seguridad y mayor precisión en el agarre al usar la mano biónica, mientras que requirieron menos esfuerzo mental para controlar la prótesis, según informaron los investigadores.

Fueron capaces de realizar numerosas tareas cotidianas como recoger objetos pequeños o levantar una taza, según los investigadores.

No es tan fácil como parece, señalaron los investigadores. Si aprietas demasiado suavemente un vaso de plástico, se te caerá; Si lo aplastas demasiado.

"Al añadir algo de inteligencia artificial, pudimos trasladar este aspecto de agarre a la prótesis misma", dijo el investigador senior Jacob George, profesor de ingeniería en la Universidad de Utah, en un comunicado de prensa.

"El resultado final es un control más intuitivo y más hábil, lo que permite que las tareas simples vuelvan a ser sencillas", dijo.

El equipo está explorando ahora implantes cerebrales que permiten a las personas amputadas controlar prótesis con la mente e incluso obtener el tacto a través de los sensores de presión en la mano, explicó George.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre prótesis.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Utah, 5 de diciembre de 2025