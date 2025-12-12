Brote de gripe H3N2: quiénes deben vacunarse y por qué es esencial proteger a los grupos de riesgo

La variante K de H3N2 es responsable del brote más anticipado y severo de gripe registrado en Europa en la última década (Europa Press)

Europa atraviesa un brote anticipado y de gran magnitud de gripe H3N2, impulsado por la variante K de influenza A. La propagación comenzó entre tres y seis semanas antes de lo habitual y provocó presión extrema sobre los sistemas de salud de Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia.

La circulación simultánea de virus como el virus sincicial respiratorio (VRS) y el SARS-CoV-2 complica el diagnóstico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el adelanto y severidad de la ola gripal obliga a redoblar las medidas preventivas.

En Inglaterra se prevén hasta 8.000 hospitalizaciones semanales, mientras que en España la incidencia se multiplicó por diez respecto del mismo periodo del año anterior.

Características de la variante K de H3N2

El brote de H3N2 comenzó en Australia y Nueva Zelanda antes de expandirse rápidamente por Europa y otras regiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variante K de H3N2 presenta múltiples mutaciones en la proteína de hemaglutinina, lo cual incrementa su capacidad de contagio y reduce la eficacia de las vacunas actuales. Según la médica argentina Marta Cohen, esta variante es “mucho más contagiosa” y “genera una incidencia un 56% mayor” que el año pasado. Las mutaciones permiten que la variante evada en parte la inmunidad generada por infecciones previas y campañas de vacunación anteriores.

El brote comenzó en agosto en Australia y Nueva Zelanda y rápidamente llegó a Europa, detectándose casos en más de 30 países. A pesar de ello, no se ha comprobado que la infección cause cuadros más graves, pero sí un notorio aumento de hospitalizaciones y presión sobre hospitales. El cansancio y el dolor muscular aparecen como síntomas predominantes, junto con fiebre alta, tos seca y molestias digestivas.

Grupos de riesgo frente a la gripe H3N2

Especialistas advierten que adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas deben priorizar la vacunación (Europa Press)

La experiencia europea vuelve a poner el foco en la vacunación de quienes tienen mayor probabilidad de complicaciones. Integran los grupos de mayor riesgo:

Mayores de 65 años

Niños menores de cinco años

Personas embarazadas

Pacientes inmunodeprimidos

Personas con enfermedades crónicas (enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes, obesidad, enfermedad renal, trasplantados)

Trabajadores de la salud

Estos subgrupos concentran la mayor tasa de hospitalización y mortalidad por gripe. Los especialistas insisten en que cada persona en estos grupos debe recibir la vacuna antigripal todos los años, incluso si fue inmunizada anteriormente o ya tuvo gripe. “No importa si tenés cinco vacunas para gripe: si la última fue en 2022, no alcanza”, advirtió en una nota a Infobae la infectóloga Elena Obieta, de la Sociedad Argentina de Infectología.

En Reino Unido, la cobertura de vacunación en mayores de 65 años supera el 70%. Para los menores de esa edad, la cifra baja al 35%, una brecha que preocupa a los expertos ante los altos niveles de transmisión.

Síntomas y presentación clínica

El cansancio extremo y los dolores musculares son síntomas característicos de la gripe causada por la variante K de H3N2 (Freepik)

La gripe causada por la variante K de H3N2 se caracteriza por fiebre alta de aparición súbita, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares severos, fatiga intensa, malestar general y síntomas digestivos como diarrea o dolor abdominal. El cansancio y el dolor muscular resultan especialmente marcados en esta temporada.

Si bien en niños la enfermedad suele ser leve, en adultos mayores y pacientes vulnerables puede evolucionar a cuadros graves y hospitalización. Los expertos alertan sobre la posibilidad de confusión con COVID-19, por lo que se recomienda consultar al médico y, de ser necesario, realizar pruebas diagnósticas combinadas.

Medidas de prevención recomendadas

El lavado frecuente de manos y la ventilación de ambientes son medidas simples, pero efectivas para prevenir contagios (DPA)

El refuerzo de las medidas preventivas es fundamental para limitar la transmisión:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de alcohol en gel.

Ventilación regular de ambientes cerrados y evitar la concurrencia a espacios mal ventilados.

Uso de barbijo en personas con síntomas o cuando se pertenece a un grupo de riesgo.

No asistir al trabajo, escuela o reuniones ante la presencia de síntomas gripales.

En escuelas y lugares de trabajo con brotes, recomendar el trabajo remoto y el cierre preventivo de ambientes afectados.

Vacunarse anualmente contra la gripe y mantener al día las inmunizaciones recomendadas para COVID-19 y virus sincicial respiratorio, según edad y antecedentes de salud.

Según la Organización Panamericana de la Salud, el seguimiento epidemiológico y el ajuste de los planes de contingencia en los servicios de salud son clave para enfrentar la temporada invernal en el hemisferio norte y anticipar la respuesta en América Latina.

Qué se espera para Argentina y América Latina

La campaña de vacunación en Argentina se recomienda a partir de marzo para anticipar la llegada del virus (Canva)

Hasta el momento, en Sudamérica no se detectaron casos de la variante K de H3N2. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el riesgo de importación está latente, especialmente a partir del movimiento de turistas y viajeros internacionales. La recomendación central es adelantar la campaña de vacunación antigripal al mes de marzo en toda la región, para proteger a la población vulnerable previo al posible arribo del virus en el otoño austral.

En Argentina, según informó en su sitio web la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), se encuentra disponible una amplia variedad de vacunas antigripales, todas aprobadas por la ANMAT y recomendadas por la OMS:

Vacuna trivalente (pediátrica y adultos) que protege contra dos cepas de influenza A (incluida H3N2) y una B.

Vacuna trivalente adyuvantada , diseñada para mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, con una mejor respuesta inmune comprobada.

Vacuna cuadrivalente (a base de huevo y células), que extiende la protección a dos cepas A y dos B, apta para diferentes grupos etarios.

Las autoridades sanitarias y sociedades científicas insisten en la importancia de que adultos mayores, embarazadas, niños pequeños, inmunodeprimidos y personas con enfermedades crónicas concurran a vacunarse oportunamente, incluso cuando hayan recibido dosis previas. Elena Obieta subraya: “Nuestra ventaja es ver el diario de ayer, lo que ya pasó en Europa. Así, podemos anticiparnos y protegernos mejor”.

En caso de viaje a países afectador por el brote, la inmunización debe realizarse, según las recomendaciones de especialistas, al menos dos semanas antes de la partida.

Por qué es esencial vacunar a los grupos de riesgo

Un hombre mayor recibe una vacuna administrada por una profesional de la salud en una clínica, como parte de los esfuerzos para proteger a la población vulnerable contra enfermedades estacionales. La imagen resalta la importancia de la inmunización y la atención médica preventiva en adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia en Europa demuestra que la vacunación, aunque menos eficaz ante la variante K que en años previos, sigue siendo la mejor herramienta para evitar complicaciones graves, internaciones y muertes por gripe. La cobertura adecuada en los grupos de riesgo permite reducir el impacto en los sistemas de salud y evitar la saturación hospitalaria.

Las vacunas disponibles mantienen una eficacia de alrededor del 65% para prevenir formas graves de la enfermedad, según datos de la OMS y de expertos europeos. Además de la vacunación, el cumplimiento sostenido de medidas simples de prevención —lavado de manos, ventilación, aislamiento de personas con síntomas— resulta crucial para cortar la cadena de transmisión.

Con la llegada inminente de la variante K de H3N2 al hemisferio sur, las autoridades insisten en informarse a través de canales oficiales, consultar con equipos de salud y no postergar la inmunización, en especial en un invierno que se presenta especialmente desafiante para los grupos vulnerables.