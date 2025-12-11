La mejor cena para proteger el corazón, según un cardiólogo

El cardiólogo Kunal Lal destaca la importancia de una cena baja en sodio, grasas trans y saturadas para la salud cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el terreno de la salud cardíaca, la alimentación ocupa un lugar preponderante junto con otros hábitos fundamentales como el ejercicio regular y el control del estrés. El cardiólogo Kunal Lal lo confirma al afirmar que, aunque existen factores genéticos y estilos de vida que también influyen, los alimentos que se eligen y aquellos que se limitan tienen un impacto decisivo en la salud del corazón.

“El objetivo es, en última instancia, seguir una dieta baja en sodio, grasas trans y grasas saturadas, lo que reducirá efectos adversos significativos como el colesterol alto, la presión arterial elevada o las enfermedades cardiovasculares”, subraya Lal. El propósito es seguir un patrón alimenticio que, en última instancia, favorezca la longevidad y el bienestar cardiaco.

La receta recomendada: salmón asado con garbanzos ahumados y verduras

El salmón asado con garbanzos ahumados y verduras se posiciona como la receta ideal para una cena cardiosaludable

De acuerdo a lo informado por EatingWell, el salmón asado acompañado de garbanzos ahumados y verduras se destaca como una de las mejores cenas para el corazón. Esta receta, seleccionada por expertos, integra ingredientes frescos y técnicas que maximizan los beneficios para el sistema cardiovascular sin sacrificar el sabor.

La combinación de salmón, una fuente sobresaliente de ácidos grasos omega-3; garbanzos, que aportan proteína vegetal y fibra; y verduras como la col rizada, repletas de micronutrientes y compuestos antiinflamatorios, conforman un plato equilibrado.

El método de preparación se centra en el asado, lo que conserva los nutrientes esenciales, evita grasas añadidas y enfoca el sabor en los ingredientes naturales. En vez de sal en exceso, se emplea pimentón ahumado para los garbanzos y un aliño con hierbas frescas y ajo en polvo, lo que amplía los matices del plato sin aumentar el sodio.

Beneficios esenciales de los ingredientes

El salmón aporta ácidos grasos omega-3, fundamentales para reducir triglicéridos y prevenir enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salmón sobresale por su excepcional aporte de omega-3. Según el doctor Lal, incluir de dos a tres porciones semanales de pescado rico en este nutriente ayuda a reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares. “El pescado rico en omega-3 es excelente en la dieta por su capacidad para bajar los triglicéridos, correlacionados con las grasas en sangre”, explicó Lal. Además, estos ácidos grasos ejercen un efecto antiinflamatorio que limita la progresión de la obstrucción arterial. “Los efectos antiinflamatorios de los omega-3 impactan positivamente en la presión arterial, el colesterol total, la resistencia a la insulina y los triglicéridos”, añadió el especialista.

Este plato también se caracteriza por su bajo sodio: con 557 miligramos por porción, está por debajo del límite sugerido por la Asociación Americana del Corazón, que es de 600 mg por comida y un total diario de hasta 1.500 mg. Lal enfatizó que “el sodio es un asesino silencioso en la dieta, y limitarlo mejora la salud cardíaca”. También señaló que el sodio aumenta la presión arterial por la retención de líquidos y puede agravar la insuficiencia cardíaca congestiva. El uso de especias y condimentos naturales permite preservar el sabor sin perjudicar la salud.

La inclusión de garbanzos y col rizada asegura fibra, un nutriente que, según Lal, reduce el colesterol LDL (“malo”) y la presión arterial. “Una dieta rica en fibra ayuda a disminuir la incidencia de enfermedades cardiovasculares al bajar nuestros niveles de colesterol ‘malo’ y la presión arterial”, resaltó el especialista. Estos factores aportan protección frente a afecciones cardíacas.

La variedad de verduras y legumbres suma antioxidantes y compuestos antiinflamatorios propios de las dietas basadas en plantas. No es imprescindible eliminar los productos animales, pero incorporar frutas, verduras y cereales integrales protege las arterias y promueve niveles saludables de colesterol y glucosa. En palabras de Lal: “los nutrientes antiinflamatorios ayudan a prevenir la obstrucción de las arterias”.

Consejos prácticos para preparar cenas cardiosaludables

El doctor Lal recomienda que la mitad del plato sean verduras, y el resto se reparta entre proteínas magras y carbohidratos de calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar una rutina de cenas saludables para el corazón implica algunos principios sencillos. Una recomendación fundamental es aumentar la presencia de verduras en el plato, de modo que ocupen al menos la mitad del espacio, lo que proporciona fibra y antioxidantes esenciales; la otra mitad debe repartirse en una cuarta parte de proteínas magras, como pescado, y otra cuarta parte de carbohidratos de calidad, como legumbres o granos integrales.

En cuanto a grasas, es preferible inclinarse por las insaturadas, presentes en aceites como el de oliva, aguacate y frutos secos, mientras que se deben limitar al máximo la mantequilla, la crema y otras grasas saturadas. Para realzar el sabor sin recurrir al sodio, es útil emplear hierbas, especias, cítricos y vinagres.

Opinión experta y principios para la cena cardiosaludable ideal

El doctor Lal remarcó que es posible disfrutar cenas interesantes y sabrosas cuidando el corazón. “Al planificar cenas cardiosaludables, recomiendo elegir comidas bajas en sodio y grasas, y aumentar el consumo de verduras, cereales integrales, frutas y grasas insaturadas”, afirmó Lal. Siguiendo estos principios, el salmón asado con garbanzos ahumados y verduras constituye un ejemplo de receta capaz de satisfacer el paladar y brindar nutrientes clave para proteger la salud cardiovascular.