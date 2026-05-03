Salud

Las bebidas vegetales plantean dudas sobre su aporte nutricional

Diversos expertos advierten que su consumo puede ser riesgoso para menores, principalmente por sus carencias nutricionales y la presencia de azúcares añadidos, según recomendaciones recientes citadas por The Times

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Ilustración de un niño pensativo sentado en una mesa con dos vasos, uno etiquetado 'Leche de vaca' y otro 'Bebida vegetal', con un adulto preocupado detrás.
El debate sobre bebidas vegetales plantea dudas sobre sus riesgos para la salud infantil y la importancia del etiquetado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre los riesgos de las bebidas vegetales involucra tanto el impacto en la salud infantil como la relevancia del etiquetado y la biodisponibilidad de sus nutrientes.

Profesionales de la salud citados por The Times advierten que estas bebidas pueden presentar riesgos, especialmente para menores, mientras la discusión sobre su conveniencia incorpora ángulos desde la nutrición, la economía y la salud pública, según la nutricionista Rhiannon Lambert y el Dr. Linia Patel, portavoz de la Asociación Dietética Británica.

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Las bebidas vegetales pueden ser una alternativa para quienes no consumen productos lácteos, pero no siempre ofrecen mayores beneficios nutricionales que la leche de vaca.

En términos generales, la leche de vaca contiene más proteínas y micronutrientes esenciales, mientras que las alternativas vegetales suelen tener cantidades menores, o carecer de nutrientes como calcio, yodo y vitamina B12, salvo que estén enriquecidas.

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Aunque numerosas familias han sustituido parcial o totalmente la leche de vaca por opciones vegetales, la leche de avena lidera las preferencias, seguida por las variantes de almendra, soya, coco, guisante, papa y cáñamo. El crecimiento de la demanda de estas bebidas muestra señales de ralentización debido a las presiones del costo de vida y a una preferencia renovada por productos considerados más naturales.

Advertencias sobre el consumo infantil de bebidas vegetales

Expertos médicos, dentistas y dietistas advierten que las bebidas vegetales endulzadas pueden no ser adecuadas para menores de cinco años. El consumo habitual incrementa el riesgo de obesidad, caries dental y desnutrición en los niños.

Cinco botellas de vidrio con distintas leches vegetales, acompañadas de granos de soja, almendras, avena, arroz y coco partido, sobre una mesada de cocina.
Expertos médicos insisten en los riesgos asociados al consumo de bebidas vegetales endulzadas en niños menores de cinco años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según The Times, guías recientes dirigidas a padres sugieren evitar las bebidas vegetales endulzadas en niños pequeños y recomiendan prudencia ante productos comercializados como saludables. Los especialistas alertan sobre la confusión que pueden generar términos como “integrales” en estos productos, ya que la mayoría corresponde a opciones ultraprocesadas con ingredientes añadidos y composición variable.

Las bebidas vegetales, especialmente cuando sustituyen por completo la leche de vaca en la dieta, pueden conducir a déficits de micronutrientes si no se compensa con otros alimentos o suplementos. Este riesgo es especialmente preocupante para mujeres en edad fértil, ya que la carencia de yodo podría afectar al desarrollo cerebral fetal.

Las versiones orgánicas presentan un reto adicional: por normativa, no se permite su enriquecimiento con nutrientes como vitamina B12, calcio o yodo, lo que limita su aporte nutricional, especialmente en contextos vulnerables.

Comparación nutricional entre leche de vaca y alternativas vegetales

En el terreno nutricional, la leche de vaca se posiciona como un alimento de alto valor. La especialista Rhiannon Lambert destaca que aporta de forma natural calcio, yodo y vitamina B12, nutrientes clave para la salud ósea, el desarrollo y el equilibrio del organismo.

Más allá de su consumo habitual, este perfil nutricional la convierte en una opción completa para sostener funciones esenciales y mejorar el bienestar general.

Una botella de leche de vaca y una taza sobre una mesa de madera. Al fondo, vacas pastan en un campo verde con un granero rojo y neblina al amanecer.
La leche de vaca es una fuente natural de calcio, esencial para mantener una estructura ósea sólida y prevenir enfermedades óseas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas vegetales contienen menos proteínas y su perfil de aminoácidos suele ser incompleto. Lambert explica que la leche de vaca ofrece proteínas de alta calidad, con los nueve aminoácidos esenciales para el crecimiento y la reparación del cuerpo.

El calcio de la leche de vaca es más fácil de absorber que el presente, cuando existe, en las alternativas vegetales. Asimismo, estudios recientes advierten que los niveles de yodo en las bebidas vegetales suelen ser insuficientes. Los expertos recomiendan preferir productos específicamente enriquecidos o utilizar sal yodada para evitar deficiencias.

El Dr. Linia Patel advierte sobre un detalle clave al consumir bebidas vegetales: es importante agitar bien el envase para asegurar una distribución uniforme de los micronutrientes añadidos.

Además, señala un punto menos conocido: la biodisponibilidad de vitaminas y minerales puede ser menor en estas opciones, ya que compuestos como fitatos y oxalatos pueden dificultar su absorción, lo que impacta en el aprovechamiento real de sus nutrientes.

Un informe de organismos de salud advierte que “muy pocas” alternativas vegetales contienen vitamina A, nutriente presente de forma natural en la leche de vaca. Además, señala que la mayoría incluyen “azúcares libres” añadidos en su formulación y las considera “ultraprocesadas”.

Consejos para un consumo equilibrado

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas recomiendan revisar el etiquetado nutricional para asegurar un enriquecimiento adecuado en las bebidas vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas vegetales también tienen puntos a favor que vale la pena considerar. En muchos casos presentan menores niveles de grasas saturadas, lo que puede resultar beneficioso para la salud cardiovascular.

El Linia Patel destaca, por ejemplo, que la leche de soja aporta isoflavonas y fitoestrógenos, compuestos que pueden ser útiles durante la menopausia. En cuanto a la fibra, opciones como la avena pueden ofrecer entre 2 y 3 gramos por ración, un aporte superior al de la leche de vaca, aunque todavía limitado frente a otros alimentos ricos en este nutriente.

Los especialistas coinciden en que revisar el etiquetado para garantizar el enriquecimiento adecuado y variar las fuentes de nutrientes es esencial si se decide prescindir de los lácteos. Aquellos consumidores que optan por disfrutar tanto de leche de vaca como de bebidas vegetales pueden alcanzar un balance nutricional que se ajuste a sus preferencias, siempre prestando atención a posibles déficits nutricionales, tal y como recomiendan los expertos consultados.

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