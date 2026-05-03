Crimen y Justicia

Prisión preventiva al acusado de incendiar el departamento donde vivía su esposa y su bebé: así quedó la vivienda tras el ataque

El agresor tenía antecedentes penales por hechos de violencia y uso de armas. Había amenazado a su pareja con un cuchillo e inició el incendio en la vivienda mientras la mujer y su hija estaban en el interior

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Incendio edificio en Avenida Corrientes

Un hombre de 46 años quedó detenido con prisión preventiva acusado de haber amenazado con un cuchillo a su pareja y de provocar de manera intencional un incendio en el departamento en el que vivían su esposa y su hija de un año y medio, en pleno centro porteño.

La decisión, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 de la Capital Federal, llegó tras el pedido del fiscal que interviene en la causa y luego de que se confirmara que el agresor tenía antecedentes por violencia y uso de armas.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de abril en un edificio ubicado sobre la calle Paraná al 400, en la intersección con la avenida Corrientes. Según la denuncia, fue la propia mujer quien llamó al 911 para alertar que su pareja la estaba amenazando con un cuchillo y que había iniciado un incendio en un departamento de séptimo piso.

Tras ese aviso, efectivos de la Policía y Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar y detuvieron al sospechoso, mientras se desplegaba un operativo de emergencia para evacuar el edificio, de 18 pisos. En ese contexto, la mujer y su hija fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Ramos Mejía por inhalación de monóxido de carbono.

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Además de ellas, otras diez personas tuvieron que ser asistidas por el SAME en el lugar.

Incendio edificio en Avenida Corrientes
Así quedó la vivienda luego de que el hombre la prendiera fuego

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, donde el auxiliar fiscal Ricardo Becu solicitó una serie de medidas urgentes y dispuso la intervención de la Oficina de Atención de Víctimas y Testigos (OFAVyT), que brindó contención a la denunciante.

De acuerdo con el informe interdisciplinario, se pudo establecer que la mujer estaba inmersa en un contexto de violencia de género y doméstica, con un alto nivel de riesgo tanto para ella como para su hija.

En paralelo, se confirmó que el imputado, de nacionalidad peruana, contaba con antecedentes penales por hechos de violencia y uso de armas. Incluso, según trascendió, tenía una condena de cumplimiento efectivo por lesiones y había estado procesado con prisión preventiva en una causa por homicidio simple.

Con esos elementos y ante la gravedad de lo ocurrido, el fiscal pidió la prisión preventiva del acusado, medida que fue otorgada este domingo por la jueza María Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28.

Incendio edificio en Avenida Corrientes
El cuchillo con el que la amenazó

La violencia de género en la Argentina sigue mostrando cifras alarmantes. Según un informe del Observatorio Nacional de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), durante el primer cuatrimestre de 2026 se registraron 72 femicidios en el país, lo que equivale a un crimen por motivos de género cada 40 horas.

A esos datos se suman 356 intentos de femicidio, lo que expone la persistencia de situaciones de alto riesgo para mujeres y disidencias. Otro dato relevante es que solo el 10 % de las víctimas había realizado una denuncia previa, un indicador que refleja las dificultades en el acceso a mecanismos de protección y prevención.

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