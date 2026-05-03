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Colapinto volvió a sumar y Antonelli estiró su ventaja en la cima: así estan las posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Miami

El piloto argentino de Alpine finalizó octavo y le otorgó cuatro puntos al equipo. El italiano ganó la carrera y llegó a 100 unidades

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Colapinto volvió a sumar puntos en la F1 (Sam Navarro-Imagn Images)
Colapinto volvió a sumar puntos en la F1 (Sam Navarro-Imagn Images)

Franco Colapinto igualó su mejor resultado histórico en la Fórmula 1 al finalizar en el octavo puesto durante el Gran Premio de Miami, suceso que le permitió aportar valiosos puntos al equipo Alpine en la temporada 2026 e ilustra la solidez de su trabajo ante la exigente competencia del campeonato. Este desempeño adquiere especial relevancia dado el contexto del torneo, que ha visto el crecimiento del piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, recientemente consolidado como líder del campeonato gracias a su tercera victoria consecutiva.

Colapinto finalizó delante de Carlos Sainz y alcanzó una diferencia de 20 segundos sobre el español en los tramos finales de la carrera. Esta performance reproduce su mejor registro, obtenido en 2024 cuando con Williams ocupó el mismo puesto en el trazado de Azerbaiyán. El resultado cobra peso frente al abandono de su compañero Pierre Gasly, quien debió retirarse al inicio tras un choque con Liam Lawson, piloto de Racing Bulls.

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Durante el desarrollo de la competencia en Miami, Colapinto mantuvo la calma tras una largada compleja, capitalizó un trompo de Max Verstappen y conquistó posiciones tempranas, llegando a ubicarse séptimo durante la primera mitad de la carrera. El piloto argentino de 22 años gestionó al máximo el desgaste de los neumáticos medios en su Alpine A526 y logró posicionarse temporalmente en el cuarto puesto aprovechando las paradas en boxes de sus rivales directos. Tras su propio ingreso a boxes, consolidó su tarea en la octava posición definitiva, lo que le otorgó cuatro puntos para el equipo francés.

Los pilotos que sumaron en el GP de Miami (F1)
Los pilotos que sumaron en el GP de Miami (F1)

La definición del podio en el Gran Premio de Miami quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien afianzó su dominio con una diferencia de 2,3 segundos sobre Lando Norris (McLaren). El australiano Oscar Piastri, también de McLaren, ocupó el tercer lugar tras una intensa disputa sobre el final de la carrera, que incluyó un incidente decisivo: el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien buscaba el podio, perdió el control de su coche y cayó al sexto lugar tras chocar contra un muro, superado en el clasificador por George Russell (cuarto) y Max Verstappen (quinto).

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El ambiente en el paddock estadounidense vivió un momento particular por la presencia de Lionel Messi y su familia, quienes acompañaron la jornada previa, incluyendo una aparición del astro argentino a bordo del monoplaza Mercedes de Antonelli y un encuentro con Colapinto.

El próximo desafío del calendario será el Gran Premio de Canadá, que se correrá el 24 de mayo en el histórico Circuito Gilles Villeneuve, jornada para la que contará con carrera Sprint. La competencia principal está programada para las 17:00 (hora argentina).

LAS POSICIONES DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE F1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes): 100
  2. George Russell (Mercedes): 88
  3. Charles Leclerc (Ferrari): 63
  4. Lando Norris (McLaren): 51
  5. Lewis Hamilton (Ferrari): 49
  6. Oscar Piastri (McLaren): 43
  7. Max Verstappen (Red Bull): 26
  8. Oliver Bearman (Haas): 17
  9. Pierre Gasly (Alpine): 16
  10. Liam Lawson (RB): 10
  11. Franco Colapinto (Alpine): 5
  12. Arvid Lindblad (RB): 4
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls): 4
  14. Carlos Sainz (Williams): 4
  15. Gabriel Bortoleto (Sauber): 2
  16. Esteban Ocon (Haas): 1
  17. Alexander Albon (Williams): 0
  18. Nico Hülkenberg (Sauber): 0
  19. Valtteri Bottas (Cadillac): 0
  20. Sergio Pérez (Cadillac): 0
  21. Fernando Alonso (Aston Martin): 0
  22. Lance Stroll (Aston Martin): 0

EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

  1. Mercedes: 180
  2. Ferrari: 112
  3. McLaren: 94
  4. Red Bull: 30
  5. Alpine: 21
  6. Haas: 18
  7. Racing Bulls: 14
  8. Williams: 5
  9. Audi: 2
  10. Cadillac: 0
  11. Aston Martin: 0

LAS PRÓXIMAS CARERRAS DE LA F1

Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

(Los horarios corresponden a la Argentina)

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