Panamá

El futuro del empleo en Panamá depende de un cambio educativo, asegura el COSPAE

Modernización del sistema, implementación de un rediseño curricular y persistencia de brechas académicas aún mantienen en expectativa a la sociedad panameña

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Educación - Tecnología
Hacen un llamado para la accesibilidad tecnológica y enfrentar retos del siglo XXI. - crédito Redem

El futuro del empleo en Panamá depende de una transformación educativa que responda a las necesidades reales del mercado laboral y prepare mejor a los jóvenes para los desafíos del siglo XXI.

Esta es la propuesta del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE), que sostiene que actualmente más de 120 mil niños y jóvenes están fuera del sistema educativo.

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No confirme con esa realidad, el organismo agrega que solo 16 de cada 100 estudiantes logran comprender conceptos matemáticos básicos, reflejando la urgencia de fortalecer la calidad educativa y la preparación para la vida laboral.

En septiembre de 2025 la ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que la Ley Orgánica de Educación, vigente desde 1946 y modificada parcialmente en 1995 y el 2002, será sometida a una reforma integral como parte de un esfuerzo más amplio por modernizar el sistema educativo panameño, replicaron medios de prensa.

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La modernización del sistema, la implementación de un rediseño curricular y la persistencia de brechas académicas aún mantienen en expectativa a la sociedad panameña.

En 2025 la ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció reformas al sistema educativo.
En 2025 la ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció reformas al sistema educativo.

“La educación debe dejar de verse como un proceso aislado del desarrollo económico del país. Si queremos hablar del futuro del empleo en Panamá, tenemos que hablar primero de una educación pertinente, actualizada y conectada con las oportunidades reales que tendrán nuestros jóvenes”, afirmó la presidenta de COSPAE, Carmen Sealy de Broce.

En 1979 el movimiento magisterial frenó la mayor gestión gubernamental destinada a transformar el sistema educativo de la nación, en un contexto de reivindicación por la recuperación del territorio de la entonces Zona del Canal, administrada por autoridades estadounidenses, según informes de la época.

Hoy día, para el COSPAE la reforma educativa no debe limitarse a cambios administrativos, sino a convertirse en una política de Estado orientada al desarrollo de talento humano competitivo, con mayor énfasis en habilidades técnicas, pensamiento crítico, orientación vocacional, dominio digital y una mejor articulación entre la formación académica y los sectores productivos del país.

Necesitamos una educación que no solo forme para aprobar exámenes, sino para tomar decisiones, adaptarse al cambio y construir proyectos de vida. La preparación para la vida profesional comienza mucho antes del primer trabajo: inicia en el aula, con orientación adecuada, formación pertinente y herramientas que permitan a cada estudiante identificar su camino”, añadió Sealy de Broce.

A través de programas como Marca Tu Rumbo, que fortalece la orientación vocacional; EDUCA, enfocado en la gestión y administración de becas corporativas y académicas y Learning for Life, orientado al desarrollo de habilidades comerciales y de hostelería para jóvenes que buscan fortalecer su perfil profesional, el COSPAE informó que impulsa iniciativas que conectan educación, formación y oportunidades de crecimiento personal y laboral.

Un profesor de pie frente a estudiantes sentados en escritorios individuales con computadoras en un aula de informática en Perú
Instan a que la reforma educativa prepare a las nuevas generaciones para enfrentar los retos del futuro. (Andina)

De esta manera, el organismo educativo reitera que Panamá tiene una oportunidad histórica para avanzar hacia una reforma educativa que prepare a las nuevas generaciones para enfrentar los retos del futuro, reducir brechas sociales y fortalecer la competitividad del país, entendiendo que invertir en capital humano continúa siendo la vía más sostenible para el desarrollo nacional.

Sobre la mesa también existe una propuesta del diputado Jorge Bloise, que pretende una transformación estructural del sistema educativo, abordando temas como la gestión administrativa, la inversión, la infraestructura y el currículo.

El proyecto de igual manera anexa la eliminación de artículos considerados obsoletos y la revisión de más de 100 leyes relacionadas con educación.

“Por primera vez, se consolida en un documento un esfuerzo integral para reformar el sistema educativo”, indicó Bloise en su oportunidad.

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