Honduras: Ola de calor persistirá al menos una semana, advierten especialistas

Las altas temperaturas aumentan el riesgo de golpes de calor en la población.(FOTO: La Prensa)

Honduras enfrentará varios días más de clima seco, cielos poco nublados y temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El director de la institución, Francisco Argeñal, precisó que este comportamiento atmosférico se mantendrá al menos durante la próxima semana; las condiciones estables de calor continuarán, con escasas probabilidades de lluvia, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

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Según el especialista, el país atraviesa actualmente un periodo de transición estacional, anterior al inicio formal de la temporada lluviosa, lo que explica la persistencia de días secos y temperaturas elevadas.

Altas temperaturas

Argeñal señaló que el incremento de la temperatura será más notorio entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando la radiación solar alcanza sus niveles más altos. Durante estas horas, se prevé poca nubosidad en la mayor parte del país, lo que favorecerá la sensación de calor intenso, particularmente en zonas urbanas y regiones con menor cobertura vegetal.

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Este patrón climático es habitual en esta época del año. Los especialistas advierten que puede intensificarse según las condiciones atmosféricas regionales y la ausencia de sistemas de lluvia activos.

El pronóstico de Cenaos en Honduras indica que el cambio hacia condiciones más húmedas podría suceder después del 10 de mayo, con el ingreso progresivo de humedad principalmente por el sur del país. Las primeras lluvias se concentrarían en las regiones sur y centro, para luego extenderse gradualmente hacia otras zonas del territorio nacional.

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Una mujer mayor, sudorosa y sentada en un sillón, se abanica con un cartón en su hogar debido a una intensa ola de calor y la falta de electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temporada de lluvias

El inicio de la temporada lluviosa no será uniforme en todo el país. Algunas regiones podrían mantener condiciones secas por más tiempo, de acuerdo con la evolución de los sistemas atmosféricos.

Las autoridades meteorológicas reiteran que las altas temperaturas representan un riesgo significativo para la salud, especialmente para quienes permanecen expuestos al sol durante largos periodos. Entre los principales efectos asociados al calor extremo se encuentran la deshidratación, insolación, agotamiento físico y golpes de calor, situaciones que pueden agravarse si no se toman medidas preventivas.

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Ahora es indispensable según expertos evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y 14:00 horas consumir suficiente agua durante el día para mantenerse hidratadoUtilizar ropa ligera, holgada y de colores claros , buscar sombra o espacios ventilados durante las horas de mayor calor e incluso reducir actividades físicas intensas en exteriores en horas pico.

Adviertne sobre mayores riesgos de salud pública y seguridad ambiental por el calor extremo. (Foto: VisualesIA)

Las autoridades enfatizan la protección de niños y adultos mayores, que presentan mayor riesgo ante las altas temperaturas debido a su menor capacidad de regulación térmica. En estos casos, se recomienda una supervisión constante, hidratación frecuente y evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en horas críticas del día.

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Cambio climático

El clima actual responde a la transición natural entre la temporada seca y la temporada lluviosa en Honduras, un proceso que suele extenderse por varias semanas y que no se desarrolla de manera uniforme en todo el país. Durante esta fase, días extremadamente calurosos pueden alternarse con el inicio gradual de lluvias en determinadas regiones.

Cenaos mantiene un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas para actualizar los pronósticos y alertar a la población ante cualquier cambio significativo en el comportamiento del clima.

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