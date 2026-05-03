Mundo

Al menos tres muertos en un crucero en el Atlántico tras un brote vinculado a hantavirus

La Organización Mundial de la Salud confirmó un caso positivo y otros sospechosos a bordo del barco que viajaba desde Ushuaia hacia Cabo Verde

Guardar
Al menos tres muertos en un crucero en el Atlántico tras un brote vinculado a hantavirus
Al menos tres muertos en un crucero en el Atlántico tras un brote vinculado a hantavirus

Tres personas murieron a bordo del crucero MV Hondius durante una travesía por el Atlántico, en un brote que incluye un caso confirmado de hantavirus, según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a AFP.

El incidente se registró mientras la embarcación navegaba desde Ushuaia, Argentina, rumbo a Cabo Verde, con cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes a bordo.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la OMS reportó que, además del caso confirmado, existen otros cinco pasajeros bajo sospecha de haber contraído la infección.

“De los seis afectados, tres han muerto y uno permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó la organización en declaraciones a AFP.

PUBLICIDAD

El brote fue detectado inicialmente por las autoridades sanitarias sudafricanas, que identificaron una “enfermedad respiratoria aguda grave” entre los pasajeros.

El primer caso reportado fue el de un hombre de 70 años quien comenzó a presentar síntomas durante el viaje y falleció en el barco. Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena, territorio británico en el Atlántico sur. Su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada en estado crítico a Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo.

La Organización Mundial de la Salud confirmó un caso positivo y otros sospechosos a bordo del barco que viajaba desde Ushuaia hacia Cabo Verde
La Organización Mundial de la Salud confirmó un caso positivo y otros sospechosos a bordo del barco que viajaba desde Ushuaia hacia Cabo Verde

Según detalles proporcionados por un portavoz sudafricano, ambos pacientes aún no han sido identificados oficialmente por nacionalidad.

El tercer contagiado, un ciudadano británico de 69 años, fue igualmente trasladado a Sudáfrica y permanece internado en terapia intensiva. Una fuente vinculada al caso, que solicitó anonimato, señaló que entre los fallecidos se encontraba una pareja de nacionalidad holandesa, mientras que el tercer deceso ocurrió a bordo del MV Hondius y el cuerpo seguía en la embarcación.

Las autoridades evalúan la necesidad de aislar a otros dos pasajeros que presentan síntomas y podrían ser hospitalizados en Cabo Verde, mientras continúan los debates sobre el destino inmediato del crucero, que tiene previsto proseguir su itinerario hacia las Islas Canarias en España.

La OMS confirmó que está coordinando con los gobiernos afectados y la compañía operadora del buque la posible evacuación médica de los pasajeros enfermos.

La embarcación, operada por la empresa Oceanwide Expeditions, está registrada como un crucero polar y ofrece rutas de expedición entre Argentina, el Atlántico Sur y África occidental, con paradas en lugares remotos como Georgia del Sur y Santa Elena.

De acuerdo con plataformas de seguimiento marítimo, el MV Hondius se encontraba este domingo cerca del puerto de Praia, en Cabo Verde.

Hantavirus y roedores Créditos; SAREM
El hantavirus es una familia de virus que se transmite principalmente a humanos por el contacto con roedores infectados

El hantavirus es una familia de virus que se transmite principalmente a humanos por el contacto con roedores infectados, sus excrementos, orina, mordeduras o la inhalación de polvo contaminado.

La OMS explicó que, aunque es poco frecuente, se han descrito casos de transmisión entre personas, y la enfermedad puede causar un síndrome respiratorio grave que requiere vigilancia y cuidados intensivos.

El organismo internacional aseguró que continúa facilitando la comunicación entre las autoridades nacionales de salud de los países involucrados y los operadores del crucero para coordinar la respuesta y minimizar riesgos para pasajeros y tripulación.

Hasta el momento, la empresa Oceanwide Expeditions no ha ofrecido comentarios sobre la situación.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Organización Mundial de la SaludOMSMV HondiushantavirusÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Suecia interceptó un buque vinculado a la “flota fantasma” de Rusia por evasión de sanciones internacionales

El barco Jin Hui fue identificado por navegar con bandera siria falsa y estar incluido en listados de la Unión Europea y Reino Unido

Suecia interceptó un buque vinculado a la “flota fantasma” de Rusia por evasión de sanciones internacionales

Springfield destaca por conservar la esencia original de la Ruta 66

A casi un siglo de su creación, sigue siendo punto clave para turistas y aficionados, quienes disfrutan de moteles clásicos, museos y una atmósfera auténtica

Springfield destaca por conservar la esencia original de la Ruta 66

Dos soldados de Estados Unidos desaparecieron en una zona de acantilados durante maniobras conjuntas en el sur de Marruecos

El incidente ocurrió en el marco del ejercicio multinacional African Lion 2026, la mayor operación de entrenamiento anual liderada por Washington en el continente africano

Dos soldados de Estados Unidos desaparecieron en una zona de acantilados durante maniobras conjuntas en el sur de Marruecos

Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque granelero fue atacado por lanchas rápidas cerca de la costa iraní

El incidente fue confirmado por el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido y se registró a unas 11 millas náuticas al oeste de Sirik

Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque granelero fue atacado por lanchas rápidas cerca de la costa iraní

Alemania exigió a Irán que reabra el estrecho de Ormuz y abandone su programa nuclear

El ministro de Exteriores Johann Wadephul alineó su posición con la de Washington tras la crisis diplomática abierta por los comentarios de Merz sobre las negociaciones de paz

Alemania exigió a Irán que reabra el estrecho de Ormuz y abandone su programa nuclear
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum restituye tierras en Atenco a 20 años de la represión del Mayo Rojo

Sheinbaum restituye tierras en Atenco a 20 años de la represión del Mayo Rojo

Policía en actividad es detenido por sus colegas en Piura por presunta extorsión a su padrino de bodas: su esposa también fue intervenida

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: ¿Sería el primer gobernador en ser extraditado?

Sangrado nasal en niños por el calor: causas principales, cómo prevenirlo y cuándo puede ser grave

Crítica de ‘El diablo viste de Prada 2′: forzada y anodina, actrices en piloto automático, muy aburrida y un saldo de ‘segunda mano’

INFOBAE AMÉRICA

Suecia interceptó un buque vinculado a la “flota fantasma” de Rusia por evasión de sanciones internacionales

Suecia interceptó un buque vinculado a la “flota fantasma” de Rusia por evasión de sanciones internacionales

Honduras: Ola de calor persistirá al menos una semana, advierten especialistas

El futuro del empleo en Panamá depende de un cambio educativo, asegura el COSPAE

Agente policial y dos familiares perdieron la vida ahogados en una poza del oriente salvadoreño

Springfield destaca por conservar la esencia original de la Ruta 66

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway reveló que su look favorito de “El diablo viste a la moda 2” fue eliminado de la película

Anne Hathaway reveló que su look favorito de “El diablo viste a la moda 2” fue eliminado de la película

Spike Lee salió en defensa del biopic “Michael” y rechazó las críticas por omitir las acusaciones de abuso infantil

La foto en bikini de Sharon Stone a los 68 años que conquistó las redes sociales

“El diablo viste a la moda 2″ arrasa en taquilla con el segundo mayor estreno del año

Matthew Lillard se sincera sobre el éxito actual: "No creo que les guste yo. Solo extrañan los viejos tiempos"