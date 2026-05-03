El Salvador

Agente policial y dos familiares perdieron la vida ahogados en una poza del oriente salvadoreño

Las autoridades detallaron que las víctimas fueron arrastradas por una corriente mientras se encontraban disfrutando de un día de recreo, con familiares en la zona limítrofe con Honduras

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El agente Eladio de Jesús Argueta y dos familiares fallecen ahogados en la cascada El Chorrerón, San Fernando, Morazán. (Foto cortesía redes sociales)
El agente Eladio de Jesús Argueta y dos familiares fallecen ahogados en la cascada El Chorrerón, San Fernando, Morazán. (Foto cortesía redes sociales)

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), identificado como Eladio de Jesús Argueta, de 27 años, murió ahogado junto a su hermano y un tercer familiar la tarde del sábado en la cascada El Chorrerón, en el municipio de San Fernando, departamento de Morazán. El suceso ocurrió mientras el agente se encontraba de licencia y compartía un día de descanso con sus allegados, en una zona limítrofe con Honduras, reconocida como destino turístico del oriente salvadoreño. El hecho movilizó de inmediato a equipos de rescate y autoridades locales, aunque los tres fueron localizados ya sin signos vitales.

Hasta la mañana del domingo, el Ministerio de la Defensa Nacional confirmó la identidad de dos de las tres víctimas: además de Argueta, su hermano Jesús Blanco, de 25 años, quien tenía experiencia en la carrera militar, y José Benedicto Hernández García, de 22 años. De forma inicial las autoridades detallaron que las víctimas fueron arrastradas por la corriente en la poza El Chorrerón, ubicada en el cantón Azacualpa, durante un momento recreativo.

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Imágenes de un operativo de rescate acuático en una cascada en el departamento de Morazán. Personal de emergencia y buzos trabajan para recuperar a una persona del agua.

Desde los primeros reportes tras la alerta, Protección Civil, la Policía Nacional Civil y el Cuerpo de Bomberos coordinaron acciones para el despliegue de buzos y equipos de búsqueda, en trabajo conjunto con la Fuerza Armada de El Salvador.

El despliegue de recursos fue inmediato tras recibir la alerta, pero debido a las condiciones propias del cuerpo de agua en la zona rural las tareas de recuperación se complicaron hasta altas horas de la noche, las autoridades hicieron uso de equipo de buceo y maniobras de busqueda intensas.

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Las víctimas fueron identificadas como el agente Argueta, su hermano Jesús Blanco —con experiencia militar— y José Benedicto Hernández García. (Foto cortesía redes sociales)
Las víctimas fueron identificadas como el agente Argueta, su hermano Jesús Blanco —con experiencia militar— y José Benedicto Hernández García. (Foto cortesía redes sociales)

De forma extraoficial se dio a conocer que, uno de los hermanos Blanco Argueta se habría lanzado desde una altura considerable y al caer impactó contra rocas que se encontraban en la zona, tras ver lo sucedido las otras dos víctimas perdieron la vida intentando ayudarlo.

Un centenar de rescates acuáticos y siete personas ahogadas en El Salvador

De forma previa las autoridades confirmaron que, entre el 28 de marzo y la mañana del 4 de abril, las autoridades salvadoreñas contabilizaron siete personas fallecidas por inmersión en el país. Este balance, presentado en conferencia de prensa por Luis Amaya, director general de Protección Civil, da cuenta de la magnitud del riesgo durante el periodo vacacional de Semana Santa, cuando miles de turistas visitan playas, lagos, ríos y espacios recreativos.

En ese mismo periodo, Amaya registró un total de 96 rescates acuáticos. De estos, 25 fueron rescates simples, donde la vida de la persona no estuvo en inminente peligro y 71 fueron profundos, considerando situaciones de alto riesgo. 41 de los rescates profundos involucraron a menores de edad, un dato que revela la vulnerabilidad de los niños y adolescentes en estos entornos.

La Unidad de Guardavidas y la Dirección General de Protección Civil establecen vigilancia en 170 puntos y 30 playas ante el fuerte oleaje. (Foto cortesía Protección Civil)
La Unidad de Guardavidas y la Dirección General de Protección Civil establecen vigilancia en 170 puntos y 30 playas ante el fuerte oleaje. (Foto cortesía Protección Civil)

El funcionario subrayó que la imprudencia de los adultos continúa siendo la principal causa de la mayoría de incidentes, a pesar de que, en sus palabras, “deberíamos dar el ejemplo”. Así lo confirmó Amaya al explicar que muchos de los accidentes acuáticos se producen por descuidos o decisiones temerarias en zonas de corriente fuerte.

Durante la Semana Santa, los equipos de emergencia concentraron su labor en los lugares de mayor concurrencia debido al aumento de visitantes y la consecuente demanda de atención. Más de 100 mil socorristas fueron desplegados, abarcando tanto sitios costeros como lagos y sectores críticos de ríos, todos considerados puntos sensibles para accidentes.

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