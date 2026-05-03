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Dos soldados de Estados Unidos desaparecieron en una zona de acantilados durante maniobras conjuntas en el sur de Marruecos

El incidente ocurrió en el marco del ejercicio multinacional African Lion 2026, la mayor operación de entrenamiento anual liderada por Washington en el continente africano

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Dos militares de Estados Unidos se encuentran desaparecidos desde el sábado en Marruecos mientras participaban en unos ejercicios conjuntos en el suroeste del paí
Dos militares de Estados Unidos se encuentran desaparecidos desde el sábado en Marruecos mientras participaban en unos ejercicios conjuntos en el suroeste del paí

Dos miembros del ejército de Estados Unidos fueron reportados como desaparecidos mientras participaban en maniobras conjuntas en la zona de Cap Draa, cerca de la ciudad de Tan-Tan, en el sur de Marruecos, según informaron autoridades militares de ambos países.

El incidente ocurrió en el marco del ejercicio multinacional African Lion 2026, la mayor operación de entrenamiento anual liderada por Washington en el continente africano.

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El suceso tuvo lugar en un área de acantilados próxima al mar, donde los soldados realizaban ejercicios como parte del programa de interoperabilidad que reúne a fuerzas estadounidenses, marroquíes y de más de 40 naciones aliadas.

De acuerdo con fuentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, “los primeros indicios apuntan a que los dos efectivos podrían haber caído al océano”, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre las circunstancias exactas.

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Tras conocerse la desaparición, comandos marroquíes y estadounidenses activaron un amplio dispositivo de búsqueda y rescate que incluye patrullas terrestres, aeronaves y embarcaciones desplegadas en la costa de Cap Draa.

Vista de soldados estadounidenses realizando maniobras militares (EFE/Narong Sangnak/Archivo)
Vista de soldados estadounidenses realizando maniobras militares (EFE/Narong Sangnak/Archivo)

Nuestra prioridad son los miembros del servicio implicados y sus familias”, señalaron portavoces militares, que explicaron que se mantiene contacto permanente con las familias de los soldados y que se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

Las fuerzas armadas marroquíes confirmaron que el incidente tuvo lugar alrededor de las 21:00, hora local, y que se están utilizando todos los medios disponibles para rastrear la costa y las zonas adyacentes a la base de entrenamiento.

Las operaciones incluyen el despliegue de helicópteros, drones de reconocimiento y unidades de rescate marítimo, con la colaboración de efectivos de otros países que participan en African Lion.

El ejercicio African Lion 2026 involucra cerca de 5.000 militares en Marruecos y se desarrolla de manera paralela en Ghana, Senegal y Túnez. El programa, que se extenderá hasta el 8 de mayo, tiene como objetivo fortalecer la cooperación en materia de seguridad, mejorar la respuesta conjunta ante amenazas y facilitar la coordinación entre las fuerzas de la OTAN y naciones africanas asociadas.

El entrenamiento en Cap Draa es reconocido por la complejidad de su terreno, que combina zonas desérticas, acantilados y áreas costeras, lo que supone un desafío logístico y operativo para las unidades participantes. Las actividades incluyen maniobras de desembarco, simulaciones de combate, patrullas coordinadas y ejercicios de rescate en condiciones reales.

El incidente ocurrió en el marco del ejercicio multinacional African Lion 2026, la mayor operación de entrenamiento anual liderada por Washington en el continente africano (EFE/Archivo)
El incidente ocurrió en el marco del ejercicio multinacional African Lion 2026, la mayor operación de entrenamiento anual liderada por Washington en el continente africano (EFE/Archivo)

Hasta el momento, no existen indicios que relacionen la desaparición de los soldados con actividades terroristas o ataques deliberados. El foco de la investigación está puesto en las condiciones geográficas y las circunstancias concretas del entrenamiento nocturno, que podrían haber contribuido al accidente.

African Lion es considerado uno de los ejercicios de mayor escala y complejidad en África, y representa un eje central en la estrategia de colaboración militar de Estados Unidos con socios africanos y aliados de la OTAN.

El incidente ha generado preocupación entre los mandos participantes, que continúan con el despliegue de recursos en la zona mientras se mantiene la alerta y la comunicación con las autoridades estadounidenses y marroquíes.

(Con información de Reuters y EFE)

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