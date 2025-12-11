Salud

De malestar emocional a lesiones inesperadas: los peligros ocultos de caminar mirando el celular

Diversas investigaciones aseguran que esta práctica, cada vez más común en la vida diaria, representa un riesgo para la salud mental y física. Cómo cambian las rutinas cuando la tecnología acompaña cada paso, según The New York Times

El uso del celular al caminar altera la postura y el estado de ánimo, según estudios internacionales recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar por la ciudad mientras se revisa el celular se ha vuelto una escena habitual, pero detrás de este acto aparentemente inofensivo se esconden riesgos considerables para la salud física y emocional.

Estudios recientes realizados en Estados Unidos, Dinamarca y Nueva Zelanda advierten que quienes utilizan el teléfono móvil al caminar enfrentan distracciones peligrosas, alteraciones en el estado de ánimo y cambios en la manera de desplazarse.

En un contexto donde el uso del celular sigue en aumento, este hábito cotidiano puede transformar de forma profunda la experiencia diaria y la seguridad personal.

Uso del celular al caminar: cifras y contexto

Expertos advierten que caminar con el móvil reduce la atención al entorno y aumenta el riesgo de accidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de caminar usando el celular es cada vez más frecuente. Un estudio publicado en Taylor & Francis realizado mostró que el 69% de los españoles considera necesario reducir el tiempo dedicado a su teléfono móvil, aunque no siempre lo consigue.

Esta tendencia registrada en España revela una realidad global, en la que la inmediatez y la practicidad de estos dispositivos propician una conexión casi permanente, incluso durante acciones cotidianas como caminar por la calle. La práctica se ha instalado en la rutina diaria de millones de personas.

Especialistas advierten sobre los riesgos físicos asociados a caminar mientras se utiliza el celular. Wayne Giang, profesor adjunto de Ingeniería en la Universidad de Florida, declaró a The New York Times: “Caminar con el móvil cambia tu estado de ánimo, tu manera de caminar y tu postura”. El expertoindicó que muchas personas no perciben la magnitud de su distracción ni advierten cuánto disminuye su percepción del entorno al caminar utilizando el teléfono.

El 69% de los españoles reconoce la necesidad de reducir el tiempo de uso del teléfono móvil, según un estudio de Preply (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio encabezado por Giang comprobó que quienes caminan con el celular modifican su manera de desplazarse de forma inadvertida y avanzan a un ritmo más lento que quienes caminan atentos. Patrick Crowley, gestor de proyectos en la Universidad Técnica de Dinamarca y experto en biomecánica, señaló al mismo medio: “La gente da pasos más cortos y pasa más tiempo con ambos pies en el suelo”.

Esta alteración en la marcha puede aumentar la probabilidad de accidentes, ya que incluso las personas más precavidas pueden lesionarse al caminar, y el uso del celular incrementa ese riesgo al reducir la atención al entorno.

Caminar con el móvil puede dificultar el flujo de peatones y vehículos, al tiempo que genera mayor tensión en los músculos del cuello y la parte superior de la espalda. Los estudios consultados sugieren que la postura inclinada eleva el riesgo de caídas, ya que influye negativamente en el equilibrio.

Impacto en el estado de ánimo: evidencia científica

Especialistas recomiendan evitar el uso del celular durante la caminata para mejorar la seguridad y la salud emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las consecuencias físicas, el uso del celular al caminar también afecta el estado de ánimo. Elizabeth Broadbent, profesora de Psicología de la Salud en la Universidad de Auckland, lideró una investigación sobre los efectos emocionales de esta conducta.

En entrevista con The New York Times, Broadbent explicó: “Por lo general, cuando la gente sale a caminar, se siente mejor después, y esto es lo que vimos en el grupo de caminata sin teléfono”. Sin embargo, en los grupos que caminaban usando el celular, los efectos positivos se desvanecían. “En lugar de sentirse más positivas después de caminar, las personas se sentían menos positivas: menos emocionadas, menos felices, menos relajadas”, aseguró la investigadora.

Esta conclusión coincide con los resultados obtenidos en un estudio donde se analizaron los efectos del uso del teléfono móvil durante caminatas en espacios urbanos.

Estudios demuestran que quienes caminan sin celular reportan mayor bienestar y mejor estado de ánimo tras la actividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación incluyó a doscientos participantes, divididos en grupos que caminaban con o sin celular. Quienes evitaron el dispositivo durante el paseo reportaron un estado de ánimo más positivo y mayor sensación de bienestar una vez finalizada la actividad, mientras que los usuarios del celular mostraron mayores niveles de estrés y menor satisfacción personal con la experiencia.

Recomendaciones de expertos

Ante estos resultados, los especialistas sugieren evitar el uso del celular durante la caminata, sobre todo si se busca aprovechar el entorno o mejorar el estado de ánimo. Si es imprescindible consultar el teléfono en la vía pública, se recomienda hacerlo detenidamente en un lugar seguro, sin obstaculizar el paso de otros peatones ni vehículos.

Guardar el celular durante el trayecto contribuye a mantener una postura erguida, reducir el riesgo de accidentes y disfrutar plenamente de los beneficios emocionales de la actividad física al aire libre.

