Guatemala

Guatemala: Las multas vigentes en el transporte extraurbano deben cancelarse sin plazos límite ni descuentos, advierte la DGT

Las personas que mantienen sanciones sin solventar se encuentran impedidas para iniciar cualquier trámite ante la autoridad correspondiente, según lo establecido por la Dirección General de Transportes, que advierte sobre la necesidad de regularizar situaciones pendientes

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Vista trasera de un inspector con chaleco amarillo que dice 'INSPECTOR DGT' y una sudadera gris, sosteniendo un documento cerca de un vehículo
Un inspector de la Dirección General de Transportes (DGT) de Guatemala revisa la documentación de un vehículo durante un operativo para verificar el cumplimiento y el pago de multas. (Dirección General de Transportes de Guatemala)

La Dirección General de Transportes (DGT) ha reafirmado la obligatoriedad de seguir el procedimiento establecido para el pago de multas en el servicio de transporte extraurbano, un proceso indispensable para evitar restricciones administrativas y asegurar la regularidad en la documentación. De acuerdo con la información difundida por la DGT, quienes mantienen sanciones pendientes quedan inhabilitados para gestionar permisos, renovaciones u otros trámites ante la autoridad.

La entidad, encargada de velar por el cumplimiento del reglamento y aplicar sanciones cuando se detectan infracciones, subraya que la falta de solvencia por multas impide realizar cualquier gestión administrativa. Esta advertencia cobra especial relevancia ya que no existe un plazo límite para efectuar el pago. La recomendación oficial es cancelarlo lo antes posible para evitar bloqueos.

El cobro de multas, paso a paso: requisitos y consideraciones

Ante la imposición de una sanción, la DGT entrega la boleta directamente al piloto de la unidad. La notificación formal al propietario del vehículo se realiza por el correo electrónico registrado, según el protocolo vigente. Para iniciar el proceso de cancelación, el usuario debe presentarse en la DGT y solicitar la boleta correspondiente. Con este documento, debe acudir a una agencia bancaria autorizada para cancelar el monto especificado.

Una vez realizado el pago, es obligatorio regresar a la DGT para entregar el comprobante, ya que solo así se actualiza la solvencia en el sistema y se habilita nuevamente el acceso a trámites administrativos. Es imprescindible portar el número de placa del vehículo al momento de cualquier gestión; este dato es requerido tanto para verificar la infracción como para completar el proceso de regularización.

El pago solo puede efectuarse en bancos del sistema habilitados expresamente para estos trámites. La DGT enfatiza que, conforme al reglamento, no se aplican descuentos sobre las multas vigentes, por lo que el monto debe cubrirse en su totalidad.

La acumulación de sanciones puede derivar en la imposibilidad de ejecutar trámites de cualquier tipo ante la autoridad, lo que representa un impacto directo sobre la operatividad de las unidades. Entre las infracciones más habituales están operar sin la debida autorización de la DGT y modificar tarifas sin aval, conductas que transgreden los principios de legalidad y seguridad exigidos en el transporte extraurbano.

Dos agentes de tránsito e inspectores de la DGT con chalecos reflectantes y un civil con papeles interactúan junto a la puerta abierta de un autobús amarillo
Agentes de la Dirección General de Transportes (DGT) y un inspector realizan un operativo de control de tránsito, posiblemente relacionado con el cobro de multas, en Guatemala.

Derecho a oposición y respaldo documental

La normativa resguarda el derecho de los usuarios a impugnar una sanción si consideran que fue aplicada de manera errónea. En este caso, el recurso debe presentarse dentro de los ocho días posteriores a la imposición de la multa. Este periodo se considera esencial para salvaguardar garantías y permite que el procedimiento sancionador sea revisado antes de que la multa quede firme.

Para protegerse ante eventuales errores en el sistema, la DGT recomienda conservar el comprobante del pago realizado, ya que constituye la prueba oficial de la cancelación de la deuda. Si, una vez completado el procedimiento, la multa persiste en los registros institucionales, el usuario puede presentarse nuevamente en las oficinas de la DGT con la documentación que acredite el abono para requerir la actualización correspondiente en el sistema.

La DGT insiste en la importancia de la prevención

Desde la perspectiva institucional, el objetivo de la DGT es fortalecer un sistema de transporte extraurbano seguro, ordenado y ajustado a la normativa. Para ello, la entidad recalca la trascendencia de cumplir con todas las disposiciones regulatorias, mantener la documentación vigente, respetar las rutas y horarios definidos, evitar la sobrecarga de las unidades y operar únicamente con los sistemas de seguridad aprobados.

El cumplimiento del procedimiento de pago de multas, junto al mantenimiento de una operación conforme a las disposiciones, es presentado por la DGT como la vía para garantizar la continuidad y legalidad del servicio, beneficiando así a operadores, propietarios y usuarios del transporte extraurbano.

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