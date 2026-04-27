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El emotivo mensaje de Franco Colapinto tras la multitudinaria exhibición con un auto de F1 en Buenos Aires

El piloto de Alpine aprovechó sus redes sociales para agradecerle a los fanáticos que fueron hasta las calles de Palermo a ver el Road Show

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Franco Colapinto saluda al público en el cierre del Road Show en Buenos Aires (REUTERS/Alessia Maccioni)
Franco Colapinto saluda al público en el cierre del Road Show en Buenos Aires (REUTERS/Alessia Maccioni)

Franco Colapinto vivió un día que nunca olvidará. Se estima que unas 600 mil personas inundaron las calles de Palermo para ver a un argentino a bordo de un auto de Fórmula 1 por primera vez en Argentina. Fue una jornada emocionante en la que él piloto se subió al Lotus E20 ploteado con los colores de Alpine para el delirio de los fanáticos que disfrutaron con el rugir del motor V8.

Una vez que Colapinto se bajó del auto, que quedó en llamas después de los trompos que exigieron a la unidad de potencia del monoplaza edición 2012, el número 43 aprovechó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje a sus seguidores. “De los mejores días de mi vida manejar un f1 en casa fue algo épico que no me voy a olvidar nunca!!!! Esta fiesta es de todos ustedes gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial!!!!!!!”, escribió en Instagram Franco. Rápidamente, sus palabras generaron la reacción del equipo, que le respondió: “Estamos orgullosos de vos, Fran”.

Al oriundo de Pilar se lo notó emocionado por el apoyo del público en el Road Show que fue multitudinario en la Ciudad de Buenos Aires. Una vez que se bajó del auto, Franco se subió a un camión y comenzó a girar por el trazado que se definió sobre Avenida Libertadores y las calles aledañas en uno de los barrios más reconocidos de la Capital Federal. Durante la recorrida, se bajó del vehículo en varias ocasiones para saludar a jóvenes y personas con discapacidad, lo mismo que con la gran cantidad de gente que, haya sacado o no un ticket para verlo, se acercó de manera masiva.

El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires

Antes de la exhibición, en la que también tuvo el placer de subirse a la icónica Flecha de Plata con la que Juan Manuel Fangio logró un bicampeonato de F1, Colapinto habló del significado de traer un evento de la Máxima al país en medio del sueño de volver a tener una carrera en la Argentina tras casi tres décadas.

“Lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo. Siempre de pollo”, fue la primera reflexión de Colapinto junto al periodista de ESPN Juan Fossaroli, el mismo que durante los fines de semana de los Grandes Premios de F1 tiene diálogo con el argentino en el paddock de la F1. “Es un placer, con tanta gente, disfrutar de un Fan Zone en Argentina. Es algo que soñaba y no pensé que iba a pasar tan pronto”, agregó Franco.

Después de ese mano a mano, Colapinto apareció en el escenario del Fan Zone y ahí volvió a reiterar su deseo de que, en el corto tiempo, el país pueda volver a tener una carrera de la Máxima. “Es un evento que quería hacer hace mucho. Volver a mi país es especial. Tanta gente que me apoya, es algo muy lindo. Ojalá que con este show podamos demostrarle lo que generamos y que podamos dentro de muy poquito tener un Gran Premio en la Argentina”, mencionó el número 43 de Alpine.

Además, en medio de la charla en el Road Show 2026 junto a Fossaroli y el conductor Nico Occhiato, Colapinto volvió a mencionar sobre su intención de conocer a Lionel Messi, justo en la antesala de lo que será el regreso de la F1 el próximo fin de semana con la carrera en Miami. “Ojalá, pero quiero que sea algo natural. Me encantaría conocerlo, pero que sea algo natural sin marketing”, comentó sobre el escenario y frente a miles de personas en Palermo.

Las fotos que subió Colapinto tras la exhibición en Buenos Aires:

El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
Franco con la bandera argentina en el final del evento
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
El show de Colapinto en Palermo
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
Colapinto en su llegada al Road Show
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
Colapinto tomando mate antes de la exhibición
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
El piloto argentina en la Flecha de Plata que usó Fangio
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
Colapinto deleitó a los fanáticos en Palermoo
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
Colapinto en el Fan Zone
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
El piloto argentino junto a Pato Sardelli, que tocó el himno con su guitarra
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
El abrazo de Colapinto y su abuela Rosa
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
Un cartel dedicado a Franco
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
Franco corriendo por el circuito
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
Colapinto se vistió de Fangio en Palermo
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
La emoción de Franco tras el evento
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
Colapinto en el box
El mensaje de Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires
El piloto argentino con personal de Alpine

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