El conflicto en Oriente Medio encarece el precio de un componente clave para fabricar teléfonos y computadoras

Un empleado utiliza un par de pinzas para ajustar microchips y componentes electrónicos en una placa de circuito impreso en una fábrica, que está en asociación con Agilian Technology, en Dongguan, provincia de Cantón, China. REUTERS/Tingshu Wang

El conflicto en Oriente Medio ha interrumpido el suministro de materias primas esenciales y ha provocado un aumento de los precios de las placas de circuito impreso (PCB, por sus siglas en inglés) que se utilizan en casi todos los dispositivos electrónicos, desde teléfonos inteligentes y ordenadores hasta servidores de inteligencia artificial, según fuentes del sector y directivos.

Esta interrupción supone un nuevo golpe para los fabricantes de productos electrónicos, que ya se enfrentan al aumento vertiginoso de los costos de los chips de memoria, y pone de relieve el impacto cada vez mayor de la guerra en Irán, que ha causado estragos en las cadenas de suministro, los plásticos y el abastecimiento de petróleo.

Irán atacó el complejo petroquímico de Jubail, en Arabia Saudita, a principios de abril, lo que obligó a detener la producción de resina de polifenileno éter (PPE, por sus siglas en inglés) de alta pureza, un material base fundamental utilizado para fabricar laminados de placas de circuito impreso.

SABIC, que representa aproximadamente el 70% del suministro mundial de PPE de alta pureza y opera en el complejo de Jubail, en la costa del golfo Pérsico, no ha podido reanudar la producción, lo que ha reducido drásticamente la disponibilidad del material en todo el mundo, según una fuente. El transporte marítimo hacia y desde el golfo también se ha visto gravemente afectado por la guerra.

Los precios de las placas de circuito impreso llevan subiendo desde finales del año pasado, impulsados por una creciente demanda de servidores de IA. La demanda se ha acelerado considerablemente desde marzo, ya que los fabricantes se apresuran a asegurar el suministro de materias primas y a suavizar el impacto del aumento vertiginoso de los costos, dijeron tres fuentes del sector a Reuters.

Solo en abril, los precios de las placas de circuito impreso se dispararon hasta un 40% con respecto a marzo, según indicaron analistas de Goldman Sachs en una nota reciente. Los proveedores de servicios en la nube están dispuestos a aceptar nuevas subidas, ya que esperan que la demanda supere a la oferta en los próximos años, añadieron.

El chip cuántico de silicio ePIC, montado en una placa de circuito impreso. ECONOMIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE BRISTOL

Se prevé que la industria mundial de placas de circuito impreso crezca un 12,5%, hasta alcanzar los 95.800 millones de dólares en 2026, según un reciente informe de Prismark.

Daeduck Electronics 353200.KS, un fabricante surcoreano de placas de circuito impreso cuyos clientes incluyen a Samsung Electronics 005930.KS, SK Hynix 000660.KS y AMD AMD.O, ha iniciado conversaciones con sus clientes sobre el aumento de precios, dijo a Reuters un alto ejecutivo de la empresa.

El ejecutivo, que prefirió mantener el anonimato debido a la delicadeza del tema, dijo que su prioridad ha pasado de reunirse con los clientes a hacerlo con los proveedores, ya que el tiempo de espera para materiales químicos como la resina epoxi se ha alargado a 15 semanas, frente a las tres semanas anteriores.

El fuerte aumento de los precios de las placas de circuito impreso también se ha visto impulsado por la escasez de otros materiales clave, como la fibra de vidrio y la lámina de cobre, según una fuente. Los precios de la lámina de cobre se han disparado hasta un 30% en lo que va de año, y la subida cobró impulso en marzo, añadió la fuente.

El cobre representa alrededor del 60% de los costos totales de materia prima en la fabricación de PCB, según Victory Giant Technology 300476.SZ, un importante proveedor chino de PCB para Nvidia. La empresa china advirtió a principios de este mes que el conflicto en Oriente Medio podría hacer subir los precios de materiales clave, como la resina y el cobre.

Las placas de circuito impreso multicapa pueden costar alrededor de 1.394 yuanes (204 dólares) por metro cuadrado, mientras que los modelos de gama alta para servidores de IA cuestan alrededor de 13.475 yuanes, según Victory Giant.

(con información de Reuters)