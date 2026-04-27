Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 27 de abril

La divisa al público continúa a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El mayorista se acerca a 1.400 pesos

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13:03 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa a $1.420 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Así, el billete minorista se encareció 30 pesos o 2,2% durante la semana pasada, para volver a operarse en el nivel del 30 de marzo.

13:03 hsHoy

Qué pasaría con las exportaciones y la recaudación fiscal si se eliminaran por completo las retenciones al agro

En base a un modelo sectorial, un estudio estimó que una reducción progresiva afectaría toda la cadena agroindustrial. Generaría más actividad y ventas externas y cambiaría la composición de los ingresos fiscales

Buques graneleros navegando el río Paraná, cerca del área portuaria de Rosario Foto de archivo. REUTERS/Matias Baglietto
Buques graneleros navegando el río Paraná, cerca del área portuaria de Rosario Foto de archivo. REUTERS/Matias Baglietto

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analizó los efectos de una eventual eliminación de los derechos de exportación sobre el sector agroindustrial argentino mediante un ejercicio de simulación con el modelo Agmemod. El trabajo compara un escenario base, en el que se mantienen las condiciones actuales, con otro en el que las retenciones se reducen de manera gradual en dos años hasta desaparecer en 2028. El horizonte de análisis se extiende hasta la campaña 2035/36 y contempla variables productivas, comerciales y fiscales.

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13:02 hsHoy

El dólar subió por tercer día y se operaron casi USD 1.000 millones en el mercado, un máximo en 2026

Mayor demanda por cobertura y compras oficiales llevaron al dólar mayorista a $1.399,50, el precio más alto desde el 13 de marzo. El dólar al público subió a $1.420 en el Banco Nación

El BCRA compra divisas en el mercado a un promedio de USD 90 millones por día.
El BCRA compra divisas en el mercado a un promedio de USD 90 millones por día.

El dólar se negoció en alza en el mercado mayorista, ante una mayor demanda por cobertura observada por los operadores, aun dado un gran volumen de operaciones, que alcanzó los USD 954,5 millones, en una etapa que concentra mayores liquidaciones por exportaciones del agro en conjunto con un fuerte flujo de divisas que ingresan a la plaza por la emisión de deuda corporativa y provincial.

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13:02 hsHoy

Economía autorizó otra emisión de deuda provincial mientras el Banco Central busca fortalecer las reservas

Según la entidad, restan USD 3.200 millones de ONs de empresas que no se giraron y USD 650 millones de Chubut. Además, Neuquén sale a colocar en Wall Street

El Banco Central sumó más de USD 6.700 millones en compras de divisas en el primer cuatrimestre del año
El Banco Central sumó más de USD 6.700 millones en compras de divisas en el primer cuatrimestre del año

Luego de un parate en febrero y marzo, y a pesar de las tensiones internacionales, el financiamiento externo dio signos de recuperación en abril, lo que marca un horizonte para que continúen las compras de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que en lo que va del año ya superaron el 67% de la meta anual (USD 10.000 millones). A este escenario se suman posibles nuevas emisiones por parte de una provincia que ya recibió la autorización del Ministerio de Economía para salir a colocar deuda en Wall Street.

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13:02 hsHoy

El blue, negociado sin variantes

El dólar blue quedó el viernes operado sin variantes a $1.420 para la venta, mientras que las agencias informales tomaron los billetes ofrecidos a $1.400, esto es 30 pesos o 2,2% más que los $1.370 que en las entidades bancarias.

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