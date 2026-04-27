Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 27 de abril

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público continúa a $1.420 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Así, el billete minorista se encareció 30 pesos o 2,2% durante la semana pasada, para volver a operarse en el nivel del 30 de marzo.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analizó los efectos de una eventual eliminación de los derechos de exportación sobre el sector agroindustrial argentino mediante un ejercicio de simulación con el modelo Agmemod. El trabajo compara un escenario base, en el que se mantienen las condiciones actuales, con otro en el que las retenciones se reducen de manera gradual en dos años hasta desaparecer en 2028. El horizonte de análisis se extiende hasta la campaña 2035/36 y contempla variables productivas, comerciales y fiscales.
El dólar se negoció en alza en el mercado mayorista, ante una mayor demanda por cobertura observada por los operadores, aun dado un gran volumen de operaciones, que alcanzó los USD 954,5 millones, en una etapa que concentra mayores liquidaciones por exportaciones del agro en conjunto con un fuerte flujo de divisas que ingresan a la plaza por la emisión de deuda corporativa y provincial.
Luego de un parate en febrero y marzo, y a pesar de las tensiones internacionales, el financiamiento externo dio signos de recuperación en abril, lo que marca un horizonte para que continúen las compras de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que en lo que va del año ya superaron el 67% de la meta anual (USD 10.000 millones). A este escenario se suman posibles nuevas emisiones por parte de una provincia que ya recibió la autorización del Ministerio de Economía para salir a colocar deuda en Wall Street.
El blue, negociado sin variantes
El dólar blue quedó el viernes operado sin variantes a $1.420 para la venta, mientras que las agencias informales tomaron los billetes ofrecidos a $1.400, esto es 30 pesos o 2,2% más que los $1.370 que en las entidades bancarias.