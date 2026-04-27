Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 27 de abril

Economía autorizó otra emisión de deuda provincial mientras el Banco Central busca fortalecer las reservas Según la entidad, restan USD 3.200 millones de ONs de empresas que no se giraron y USD 650 millones de Chubut. Además, Neuquén sale a colocar en Wall Street

El Banco Central sumó más de USD 6.700 millones en compras de divisas en el primer cuatrimestre del año

Luego de un parate en febrero y marzo, y a pesar de las tensiones internacionales, el financiamiento externo dio signos de recuperación en abril, lo que marca un horizonte para que continúen las compras de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que en lo que va del año ya superaron el 67% de la meta anual (USD 10.000 millones). A este escenario se suman posibles nuevas emisiones por parte de una provincia que ya recibió la autorización del Ministerio de Economía para salir a colocar deuda en Wall Street.