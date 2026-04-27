El emotivo homenaje de Pampita a Blanca en el Martín Fierro de la Moda: “A mi hija en el cielo”

La modelo se llevó el primer premio de la noche y se lo dedicó a todo su equipo de trabajo y a sus cinco hijos (Video: Telefe)

La primera estatuilla de la noche en los Martín Fierro de la Moda abrió una secuencia cargada de emoción y memoria. La categoría Mejor estilo en redes reunió a figuras como Pampita, Valentina Zenere, Martita Fort y Tefi Russo, pero fue la conductora y modelo quien subió al escenario para recibir el reconocimiento, marcando el inicio de una velada signada por el homenaje y el recuerdo personal.

La conducción estuvo a cargo de Valeria Mazza e Iván de Pineda, quienes imprimieron dinamismo y calidez a la ceremonia. Al momento de acercarse al escenario a recibir la estatuilla, Mazza dedicó unas palabras a la galardonada, al resaltar su trayectoria y su influencia en el ámbito digital y la moda. “Ella es una gran modelo, conductora, empresaria, ícono de estilo en redes que enamora con su sonrisa. Felicidades, Caro. Lo das todo. Es una gran profesional, amante de la moda”, expresó Mazza, poniendo en primer plano la versatilidad y presencia de ka ganadora en distintos escenarios.

La modelo eligió un vestido de Carolina Herrera y habló de lo que significa esta nueva nominación (Video: Telefe)

Pampita, al recibir la estatuilla, dejó ver una emoción evidente. Su discurso se enfocó inicialmente en el valor de la moda argentina y el contexto que atraviesa la industria. Destacó la creatividad y el esfuerzo de los diseñadores del país, al subrayar la capacidad de hacer maravillas con recursos limitados. “Qué lindo arrancar así esta noche. Qué lindo, qué linda es la moda, qué linda es la moda que tenemos en Argentina. Cuántos diseñadores talentosos que hay en todo el país. Qué talento tan espectacular que tienen los argentinos para hacer maravillas con tan poco”, compartió desde el escenario al resaltar la resiliencia del sector frente a las dificultades económicas.

A lo largo de su intervención, hizo hincapié en que, a pesar de los retos, la pasión por la moda y la creatividad siguen siendo motores en la vida de quienes integran el rubro. La industria, reconoció, atraviesa momentos complicados, pero el entusiasmo y el sueño de quienes la componen persisten. “Estamos en un momento que la industria obviamente la está pasando mal y parece repetitivo que siempre estamos con esa excusa. Pero a pesar de eso, creo que muchos referentes de los que están acá y muchos de los que están también en el interior del país, seguimos vibrando con la moda, seguimos soñando. Es una gran pasión de todos nosotros y de todos esos que nos están viendo ahí, que llevamos adentro. Es un fuego que no lo apaga nada”, afirmó, enlazando su experiencia personal con el sentimiento colectivo del sector.

Pampita, exultante tras recibir el Martín Fierro de la Moda, posa sonriente junto a su estilista Mechi Ugarte, quien sostiene el prestigioso galardón.

En su discurso, dedicó un espacio especial para agradecer a las personas que la acompañan en su carrera y contribuyen a su imagen pública. El primer reconocimiento fue para su estilista, Mechi Ugarte, a quien elogió por su dedicación y talento. “Dedico este premio espectacular, que lo amo, a Mechu Ugarte”, anunció, y luego pidió que en futuras ediciones del premio, su trabajo también sea celebrado: “Ojalá la nominen algún día. Espero que en la quinta edición de los Martín Fierro no se la olviden. Hace dos décadas que me acompaña y tiene el mejor gusto. Sos exquisita, Mechi. Me encanta estar en tus manos”.

La modelo y conductora no dejó de mencionar a su maquilladora, Estefanía Novillo, y su equipo, responsables de los looks que la audiencia ve tanto en eventos como en campañas de moda. “Estefanía Novillo y su equipo, que también son todas maravillosas, hacen los maquillajes más espectaculares. También me gustaría que estén nominadas hoy, porque toda la moda, todo lo que ven en moda y todas las campañas las hacen Estefi y sus chicas”, detalló, reconociendo la labor cotidiana detrás de cada aparición pública. El agradecimiento se extendió a Zacarías Guedes, encargado de su peinado: “Y Zacarías Guedes, que hace los pelos más lindos también”, sumó, antes de recordar que Guedes y su equipo ya han sido distinguidos en otras oportunidades.

Pampita, la primera ganadora de la noche en los Martín Fierro de la Moda (Maximiliano Luna)

El momento más sentido del discurso llegó en el cierre, cuando Pampita eligió dedicar la estatuilla a sus hijos y, de manera especial, a Blanca, su hija fallecida en septiembre de 2012. “Y como último, se lo dedico a mis hijos que están mirando y a mi hija en el cielo, obviamente, a los grandes amores de mi vida: Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio y Anita, los amo, para ustedes”, pronunció, generando una reacción inmediata tanto en el público como en quienes la acompañaban desde casa.

Esta mención directa a Blanca, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, aportó un tono de intimidad y homenaje al discurso. La transmisión televisiva captó a Vicuña visiblemente conmovido ante las palabras de la modelo, reforzando la dimensión personal y familiar del reconocimiento.

Durante la ceremonia, Pampita se mostró agradecida y cercana, entrelazando el agradecimiento profesional con el recuerdo de quienes marcan su vida. La entrega del Martín Fierro de la Moda sirvió así como plataforma para unir la celebración de una trayectoria con el homenaje a la memoria de su hija y el reconocimiento a su círculo más íntimo, en un acto público que trascendió el ámbito de la moda argentina.