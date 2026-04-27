Crimen y Justicia

Facundo Macarrón: “Por culpa de la justicia el crimen de mi mamá no está resuelto y tenés a un violador y asesino suelto”

A 20 años del crimen de Nora Dalmasso y mientras se realiza el jury a los tres fiscales del caso, el hijo de la víctima aseguró: “Deseo que alguna vez sufran en carne propia lo que nos hicieron vivir a nosotros”

Guardar
Facundo Macarrón: “Por culpa de la justicia el crimen de mi mamá no está resuelto, tenés a un violador y asesino suelto”

A veinte años del crimen de Nora Dalmasso, el caso sigue siendo una herida abierta para la familia Macarrón y un símbolo de las fallas estructurales de la justicia. En el marco del jury que investiga el accionar de los fiscales que llevaron adelante distintas etapas de la causa, Marcelo Macarrón y su hijo Facundo hicieron declaraciones contundentes, cargadas de dolor, indignación y reclamo.

“Por culpa de la justicia, el crimen no está resuelto”, resumieron con crudeza al ser entrevistados por el periodista Mauro Szeta en América. Para la familia, no se trata solo de un expediente inconcluso, sino de “veinte años de injusticia” en los que, además de no encontrar al culpable, se persiguió a inocentes. Ellos fueron el pintor Gastón Zárate, a quien todos señalaban como “El Perejil”, el viudo y el hijo.

La consecuencia más grave de ese accionar, sostuvieron, es irreversible. “Por el paso del tiempo, la causa contra el principal acusado con prueba de ADN, que es Roberto Bársola, está prescripta. No se lo puede ni siquiera detener, menos condenar”, señaló Facundo. Y agregó: “Este desenlace es la prueba más contundente del fracaso judicial. Cuando la justicia persigue a inocentes, no es justicia”.

crimen de Nora Dalmasso

El foco de sus críticas está puesto en los fiscales que intervinieron en la causa: Javier Di Santo, Daniel Miralles, Luis Pizarro. Sin matices, los califican como responsables directos de haber desviado la investigación.

Facundo fue el más tajante al intentar explicar por qué fueron señalados: “Por cobardía y porque hasta el día de hoy se creen impunes”. Su padre, Marcelo, utiliza una imagen fuerte para describir lo que vivieron: “A mí me largaron a los leones con mi hijo. A los leones me largaron. La justicia cordobesa”.

Ambos coinciden en que hubo una combinación de incapacidad y falta de valentía. “Yo creo que son burros y al ser burros no piden ayuda”, dice Marcelo. Facundo refuerza la idea: “Son unos verdaderos cobardes frente a cualquier tipo de presión”.

La convicción de la familia sobre la existencia de un responsable concreto no se ha modificado con los años. “Nosotros estamos convencidos de quién es el asesino. Obviamente, un juicio lo tiene que determinar y ese es el derecho que nosotros pedimos como familia”, sostuvo Facundo. Y agrega una frase que sintetiza el reclamo central: “La verdad no es ningún privilegio. Nadie tiene el privilegio de saber la verdad sobre quién mató a tu mamá. Es un derecho”.

Sin embargo, ese derecho, aseguran, les fue negado. “En este momento no se está dando porque estos tres fiscales perdieron el tiempo y dejaron prescribir la causa”, denuncia.

El jury aparece entonces como una instancia clave, aunque insuficiente para reparar el daño. Facundo no oculta su enojo: “Deseo que alguna vez sufran en carne propia lo que nos hicieron vivir a nosotros. Que hagan una autocrítica, nunca la hicieron”. Y cuestionaro la postura de los funcionarios judiciales: “Tenés un violador y un asesino suelto. Yo creo que no va a haber justicia completa por mi vieja si estos tipos no son destituidos”.

Imagen conceptual: Nora Dalmasso en primer plano con tres hombres de traje detrás, separados por una cinta amarilla con texto "DO NOT CROSS INVESTIGATION".
Los tres fiscales que participaron de la investigación del crimen del Nora Dalmasso están siendo sometido a un jury de enjuiciamiento

Marcelo, por su parte, señala la ausencia total de disculpas: “Ninguno me pidió perdón y no espero que me lo pidan”. Sin embargo, considera que sería un gesto necesario: “Creo que correspondería pedirle perdón, no a mí, sino a la familia Macarrón… por los años de sufrimiento. Esto fue una persecución policial”.

La pregunta sobre por qué fueron elegidos como blancos de la investigación sigue sin respuesta. “No lo sé, eso lo van a tener que contestar ahora”, dice Marcelo, en referencia al jury. Y subraya el cambio que produjo este proceso en su vida: “Mi vida actual ha cambiado ciento ochenta grados. El Marcelo Macarrón del 2026 no es el del 2006”.

El impacto emocional atravesó toda la entrevista. Facundo lo expresa con claridad al hablar de su padre: “Me da mucha compasión mi viejo… Es muy duro lo que le hicieron a él”. Y agrega: “A él lo arrasó. Como familia nos arrasó mucho, pero a él… él nunca fue el mismo y creo que nunca más va a poder ser el mismo”.

A pesar de ese dolor, ambos insisten en que la principal víctima sigue siendo Nora Dalmasso. “La gran víctima y la que ha sido revictimizada millones de veces es mi vieja”, afirma Facundo. Y explica cómo esa revictimización continúa en el presente: “Cada vez que traen su nombre y no resuelven su crimen… la están revictimizando”.

El enojo también apunta a lo que consideran una falta de respeto hacia la memoria de Nora: “No se pueden burlar de mi vieja de esa manera. De nosotros, que estamos en vida y podemos defendernos, pero ella no”.

Marcelo coincide en que el Poder Judicial tiene ahora una oportunidad histórica: “Yo creo que el poder judicial tiene la gran oportunidad en este momento de reivindicarse frente a Nora Dalmasso y la familia”.

Al recordar a Nora, su marido dijo que fue una pérdida irreparable. “Una mujer espectacular, muy comprometida con la sociedad de Río Cuarto”, la describe Marcelo, quien también denuncia el tratamiento mediático que sufrió: “La mataron con comentarios… totalmente machistas”, enfatizó.

Facundo, en tanto, evocó a escenas cotidianas para recordarla: “Mi mamá cantaba, le encantaba cantar y se ponía a hacer karaoke en casa los domingos a la mañana”. Y rescata su personalidad: “Era una mina muy franca… hubiera puesto las cosas en su lugar”.

Ese contraste entre la vida y la muerte, entre el recuerdo y la falta de justicia, atraviesa toda la entrevista. Incluso en el lenguaje que utilizan para referirse al crimen. “Nos cuesta decir ‘la asesinaron’”, admitió Marcelo. “Interpretamos en nuestra mente que a Nora la mataron… pero tenemos bien claro que fue un femicidio”.

Facundo también reconoce esa dificultad: “Sé que fue un crimen horrendo… pero creo que es más digno recordarla como una persona que murió”.

El relato de las horas posteriores al asesinato refleja el shock y la deshumanización mediática. “Nunca me avisaron por teléfono que ella había muerto”, cuenta Facundo. Y recuerda el momento en que se enteró por la radio: “Decían: ‘Encontraron a una mujer semidesnuda, muerta en su cama’… ahí salí rápido y me quebré. Fue espantoso”.

Facundo Macarrón también denunció que la investigación estuvo atravesada por prácticas intimidatorias y prejuicios discriminatorios. Según relató, sus amigos y su pareja fueron citados reiteradamente a declarar, en algunos casos hasta tres veces, y sometidos a extensos interrogatorios bajo advertencias vinculadas al delito de falso testimonio.

“Nos cuesta decir ‘la asesinaron’”, admitió Marcelo. “Interpretamos en nuestra mente que a Nora la mataron… pero tenemos bien claro que fue un femicidio”
“Nos cuesta decir ‘la asesinaron’”, admitió Marcelo. “Interpretamos en nuestra mente que a Nora la mataron… pero tenemos bien claro que fue un femicidio”

En ese contexto, apuntó directamente contra parte del equipo del fiscal Di Santo, al que acusó de haber introducido un sesgo homofóbico en la causa. “Empezó la homofobia”, afirmó, al recordar que a su entorno le decían que “los gays tienden al delito”. Incluso aseguró que se lo vinculaba a él con un supuesto “ambiente violento” por su orientación sexual.

“La base del fiscal Di Santo y de todos los fiscales fue el prejuicio, nunca una prueba”, concluyó, cuestionando la legitimidad de una investigación que, según su mirada, se construyó más sobre estigmas que sobre evidencias. “Decían que yo discutí con mi mamá porque soy gay y luego la maté”, remarcó Facundo.

Solo una persona muy, muy macabra puede pensar una cosa así. Hay que tener pruebas para acusar a alguien de, de matricida. El tipo no tenía conocimientos de psicología. Me hizo salir del clóset a las patadas porque nadie sabía en ese momento. Yo no estaba listo para asumirme. A lo mejor era bisexual, qué sé yo”, admitió Facundo.

A dos décadas del crimen, el caso Dalmasso sigue siendo, para la familia, una historia de dolor sin cierre. “Hace veinte años que pido justicia”, concluyó Marcelo.

Una justicia que hasta ahora no llegó.

Temas Relacionados

Caso Dalmassocrimen de Nora DalmassoMarcelo MacarrónFacundo Macarrónúltimas noticias

Últimas Noticias

Nuevas revelaciones de la clínica del horror: el ADN clave que busca la Justicia y qué dice la historia clínica sobre el embarazo de la menor violada

La Justicia federal y la UFI N°7 de San Martín avanzan en la investigación al centro médico Santa María de Villa Ballester, allanado este último fin de semana. Se hallaron ocho fetos en el lugar

Nuevas revelaciones de la clínica del horror: el ADN clave que busca la Justicia y qué dice la historia clínica sobre el embarazo de la menor violada

“Si algo me pasa, ya saben quién fue”: una vecina de Pilar denunció a su expareja por brutales golpizas y amenazas de muerte

“Me dejó internada, con la cara destruida. Estuve una semana encerrada sin poder salir”, aseguró Camila en la denuncia pública que compartió en redes. IMÁGENES SENSIBLES

“Si algo me pasa, ya saben quién fue”: una vecina de Pilar denunció a su expareja por brutales golpizas y amenazas de muerte

Descubrieron un prostíbulo oculto detrás de un supuesta barbería en Floresta

La Policía de la Ciudad identificó a las presuntas víctimas de explotación sexual. Una peluquera de 51 años fue imputada

Descubrieron un prostíbulo oculto detrás de un supuesta barbería en Floresta

Atraparon a dos jóvenes que ocultaban 150 dosis de droga y una balanza en el techo de su auto

La Policía de Córdoba dio con los detenidos luego de una semana de investigaciones. Los delincuentes utilizaban el vehículo para comercializar los estupefacientes

Atraparon a dos jóvenes que ocultaban 150 dosis de droga y una balanza en el techo de su auto

Detuvieron a dos sospechosos por el homicidio de una jubilada en Córdoba

Un hombre y una mujer fueron arrestados en barrio Jardín en el marco de la investigación por la muerte de Vicenta López en la localidad de Quilino. Ya había un apresado por el caso

Detuvieron a dos sospechosos por el homicidio de una jubilada en Córdoba
DEPORTES
Real Madrid inició gestiones para que Scaloni sea su nuevo entrenador: “Te aseguro que lo han contactado”

Real Madrid inició gestiones para que Scaloni sea su nuevo entrenador: “Te aseguro que lo han contactado”

El emotivo mensaje de Franco Colapinto tras la multitudinaria exhibición con un auto de F1 en Buenos Aires

La sanción que podría recibir Esteban Andrada tras la trompada que le pegó a un rival: el antecedente del Mono Burgos en España

Cuál fue la inspiración para que Gianluigi Buffon se convierta en arquero y cómo cambió su destino

Del error en su apellido a la casaca de los 28 mil dólares: las perlas detrás del debate sobre el primer gol de Maradona en la Selección

TELESHOW
El look de la China Suárez en el clásico de Estambul: moda, fútbol y repercusión en las tribunas del Galatasaray

El look de la China Suárez en el clásico de Estambul: moda, fútbol y repercusión en las tribunas del Galatasaray

Oriana Sabatini en su faceta de escritora: sueños transformados, un personaje vulnerable y la conexión con la muerte como motor creativo

Guiso de lentejas y una confirmación inesperada: el irónico mensaje de Marcelo Tinelli sobre su vida privada

El emotivo homenaje de Pampita a Blanca en el Martín Fierro de la Moda: “A mi hija en el cielo”

Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

INFOBAE AMÉRICA

El conflicto en Oriente Medio encarece el precio de un componente clave para fabricar teléfonos y computadoras

El conflicto en Oriente Medio encarece el precio de un componente clave para fabricar teléfonos y computadoras

Papa León XIV a Argentina, Perú y Uruguay: el cardenal de Montevideo estimó el porcentaje de probabilidad del viaje

Las guerras e las que nadie habla: 42 muertos en Chad en combates por el control del agua

Estamos en problemas, Houston

El papa León se reunió con la primera mujer en ser nombrada arzobispo de Canterbury