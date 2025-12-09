Salud

Cómo el orégano puede ayudar a la salud de las articulaciones

Nutrientes respaldados por estudios de Harvard y el NIH, ofrecen nuevos argumentos para integrarlo en la dieta orientada a la prevención de molestias articulares

El orégano aporta compuestos antioxidantes
El orégano aporta compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden beneficiar la salud de las articulaciones, según estudios de Harvard y el NIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orégano es conocido como un condimento muy presente en la cocina, aunque la evidencia científica moderna muestra que sus propiedades pueden ir más allá del sabor en los alimentos.

Diversas investigaciones, como las desarrolladas desde la Universidad de Harvard, la Mayo Clinic y el National Institutes of Health (NIH), proponen que el orégano aporta compuestos antioxidantes y antiinflamatorios con potencial impacto positivo en la salud de las articulaciones.

Expertos en nutrición resaltan que los componentes bioactivos del orégano tienen la capacidad de proteger las células y neutralizar la acción de los radicales libres, relacionados con procesos inflamatorios que afectan las articulaciones y tejidos.

El consumo de orégano ayuda
El consumo de orégano ayuda a proteger las células del daño oxidativo, un factor que incide en el deterioro de tejidos y problemas articulares (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta visión se apoya en la creciente tendencia a incorporar ingredientes naturales en regímenes para mantener el bienestar musculoesquelético.

Por qué el orégano es más que un condimento en tu cocina

El orégano, bajo su denominación científica de Origanum vulgare, se destaca por su alto contenido de polifenoles y antioxidantes naturales.

Estudios citados por Harvard señalan que cuando el orégano se consume seco y molido, presenta niveles elevados de antioxidantes. Estos compuestos ayudan a proteger las células del cuerpo ante el daño oxidativo, un proceso que incide en el deterioro de tejidos y puede acelerar problemas articulares.

El orégano es fuente de
El orégano es fuente de vitamina K, calcio y otros nutrientes esenciales para el mantenimiento del sistema óseo y muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a su perfil antioxidante, el orégano contiene vitamina K, calcio y otros elementos esenciales en el mantenimiento del sistema óseo y muscular, factores vinculados al cuidado de la salud articular.

Los beneficios para la salud del orégano

Las investigaciones de la Mayo Clinic remarcan que el orégano incorpora fitoquímicos que aportan beneficios a la dieta, favoreciendo la reducción de la ingesta de sal y grasas. El uso de hierbas como el orégano en la alimentación diaria permite sumar propiedades nutricionales, incluyendo los efectos antiinflamatorios de compuestos como el carvacrol y el timol.

Por otra parte, trabajos del NIH documentaron el efecto del aceite esencial de orégano en modelos animales, donde se observó una disminución de marcadores de inflamación.

La Mayo Clinic resalta que
La Mayo Clinic resalta que el orégano incorpora fitoquímicos que favorecen la reducción de sal y grasas en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien estos resultados no se trasladaron aún a estudios clínicos sobre salud articular en humanos, la evidencia preclínica sugiere el potencial del orégano como complemento nutricional en el manejo de condiciones inflamatorias.

Es importante aclarar que los organismos de salud recomiendan emplear el orégano como parte de una dieta equilibrada, sin desplazar tratamientos médicos ya indicados para cuadros articulares o musculares.

Cómo consumir orégano para absorber todos sus nutrientes

Nutricionistas consultados en diversos medios especializados coinciden en que el orégano seco conserva la mayoría de sus propiedades antioxidantes y es sencillo de incorporar a la alimentación cotidiana. Puede utilizarse para aderezar ensaladas, guisos, legumbres o como parte de infusiones suaves. El aceite esencial de orégano, por su concentración, requiere un uso cuidadoso y supervisión profesional.

El orégano es un ingrediente
El orégano es un ingrediente clave en la dieta mediterránea, reconocida por su impacto positivo en la salud articular y general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orégano también es frecuente en la dieta mediterránea, reconocida por la comunidad científica por su asociación con menor incidencia de enfermedades inflamatorias y mejor calidad de vida en personas adultas, incluyendo aquellas que presentan patologías osteoarticulares.

Por qué el orégano es bueno para las articulaciones

Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del orégano contribuyen a proteger los cartílagos del daño provocado por los radicales libres y los procesos inflamatorios crónicos.

Estudios revisados por Harvard y el NIH sugieren que los compuestos activos del orégano pueden modular la respuesta inmunológica y ofrecer soporte a la integridad de los tejidos articulares.

Estudios de Harvard y el
Estudios de Harvard y el NIH destacan que el orégano puede modular la respuesta inmunológica y fortalecer los tejidos articulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pautas de la Organización Mundial de la Salud enfatizan la importancia de combinar una alimentación rica en nutrientes, actividad física regular y seguimiento profesional como ejes fundamentales para la prevención y manejo de trastornos musculoesqueléticos.

Aunque el orégano ofrece ventajas nutricionales documentadas, no sustituye tratamientos médicos tradicionales, según coinciden estas instituciones internacionales.

