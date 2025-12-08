Qué alimentos congelados recomiendan consumir los expertos para reducir el riesgo cardiovascular

El consumo regular de alimentos congelados ayuda a reducir el desperdicio alimentario y promueve hábitos saludables de forma práctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos en nutrición y cardiología, citados por EatingWell, han destacado cuatro alimentos congelados que ofrecen grandes beneficios para la salud cardiovascular. Estas opciones, además de ser prácticas y accesibles, conservan su valor nutricional y se integran fácilmente en la dieta diaria, según la evaluación de María Laura Haddad-García, dietista de la Universidad de Granada (España).

La salud cardiovascular depende de varios factores, entre ellos una alimentación rica en fibra, antioxidantes, grasas saludables, vitaminas y minerales. Krutika Nanavati, investigadora en nutrición citada por EatingWell, subraya que los alimentos congelados conservan sus vitaminas y minerales, lo que los convierte en una alternativa útil para quienes procuran mantener una dieta cardiosaludable durante todo el año. “Congelar conserva las vitaminas y los minerales, y es increíblemente práctico para los días ajetreados en los que no hay productos frescos disponibles”, afirmó Nanavati.

Además, destacó que estos productos ayudan a reducir el desperdicio alimentario y hacen más sencilla la constancia en los hábitos saludables. El cuidado del corazón, según la especialista, no solo disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e hipertensión, sino que también protege otros órganos, mejora los niveles de energía y reduce la probabilidad de desarrollar diabetes o enfermedad renal.

A continuación, se detallan los alimentos congelados que expertos recomiendan para favorecer la salud cardiovascular:

1. Frutos del bosque

Las bayas congeladas, como frambuesas, arándanos, fresas y moras, son fáciles de conseguir, están disponibles todo el año y resultan ricas en antioxidantes que contribuyen a reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades cardíacas. Estos frutos mantienen sus antocianinas y compuestos fenólicos luego de la congelación, lo que favorece la disminución de la hipertensión y la aterosclerosis.

Harvard Health señala que las bayas contienen antioxidantes, vitaminas y fitoquímicos con efectos antiinflamatorios y antiplaquetarios, fundamentales para la salud vascular. Además, pueden combinarse con yogur o avena, ya que se ablandan rápidamente y aportan sabor y nutrientes desde el desayuno.

2. Espinaca congelada: nitratos y practicidad

La espinaca congelada destaca por su alto contenido de nitratos, compuestos que han demostrado ser beneficiosos para la salud cardíaca al reducir la presión arterial, relajar las paredes de los vasos sanguíneos y favorecer el flujo sanguíneo. Gracias a su presentación ya lavada y picada, resulta muy práctica para añadir a batidos, sopas, tortillas o platos de legumbres, facilitando la incorporación de verduras de hoja verde en el menú diario sin esfuerzo y conservando sus beneficios nutricionales.

3. Salmón congelado: fuente de omega-3

El salmón congelado es fuente de ácidos grasos omega-3 y bajo en grasas saturadas. El cuerpo necesita obtener estos ácidos grasos esenciales mediante la alimentación, ya que no puede producirlos por sí mismo.

La congelación adecuada protege sus nutrientes y ayuda a reducir los triglicéridos, la inflamación y a mejorar la salud cardiovascular, siendo tan saludable como el producto fresco. Harvard Health recomienda el consumo de pescados grasos, como el salmón, varias veces por semana para proteger el corazón.

4. Porotos de soja (edamame)

El edamame, semilla de soja joven recolectada antes de su maduración total, aporta fibra, proteína vegetal, potasio y antioxidantes. Este alimento ayuda a mantener niveles saludables de colesterol, y puede sumarse a ensaladas, tazones de cereales, salteados, o simplemente servirse con sal o chile. Aunque la evidencia específica es diversa, la fibra soluble del edamame contribuye a bajar el colesterol y el potasio puede ayudar a reducir la presión arterial.

Sugerencias para incorporar congelados a la dieta diaria

Las recomendaciones de Harvard Health incluyen agregar verduras congeladas a sopas, guisos, pastas o cereales sin necesidad de preparación previa; utilizar bayas en batidos, yogures o postres fríos; cocinar pescado congelado para cenas saludables; y emplear edamame para enriquecer cualquier plato con fibra y proteínas.

Los alimentos congelados ofrecen una opción eficiente para mejorar la calidad nutricional de la dieta y optimizar el tiempo en la cocina, siempre que se escojan e integren de forma planificada y consciente.