5 alimentos congelados nutritivos que ayudan a prevenir enfermedades crónicas

Los alimentos congelados ganan terreno y dejan atrás una imagen negativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de la imagen poco saludable que durante años acompañó a los alimentos congelados, estos productos han comenzado a ganar terreno como aliados en la lucha contra la diabetes y otras enfermedades crónicas. Los avances en técnicas de conservación han permitido dejar atrás su reputación negativa para que se consoliden como opciones cada vez más prácticas y nutritivas.

Las últimas tecnologías permiten congelar frutas y verduras justo en el punto óptimo de maduración, promoviendo la preservación de vitaminas y minerales claves. Esta mejora en el mantenimiento los convierte en una alternativa práctica y accesible para quienes buscan reducir el riesgo de hiperglucemia, enfermedades cardíacas y diabetes, sin sacrificar el valor nutricional.

Alimentos congelados: la nueva tendencia saludable

Especialistas en nutrición destacan que, gracias a los avances en los métodos de conservación, frutas, verduras y proteínas congeladas pueden contribuir al control del azúcar en sangre y a la mejora de la salud metabólica.

Algunos alimentos congelados mantienen sus aspectos nutritivos y se presentan como una opción sencilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sofia Whitefields, dietista registrada de University of Utah Health, señala que la alimentación saludable puede ser sencilla y que esté al alcance de todos: “Existe la expectativa y el pensamiento de que comer sano o vivir una vida sana debería ser difícil. La comida puede ser fácil y accesible para todos”.

Asimismo, resalta la importancia del acceso a opciones nutritivas. El adecuado control glucémico, especialmente importante para personas con diabetes, resulta fundamental para evitar daños en tejidos, nervios y el corazón. En este contexto, la selección adecuada de alimentos congelados se perfila como una estrategia eficaz para cuidar la salud metabólica.

Cuáles son los cinco alimentos congelados saludables

De este modo, se destacan cinco alimentos que, al congelarse en su punto óptimo, pueden ser consumidos después de un tiempo sin el riesgo de perder nutrientes y aspectos saludables.

Los camarones congelados sobresalen por su aporte de proteína magra y su índice glucémico de cero, lo que significa que no elevan el azúcar en sangre. Una porción de 85 gramos contiene 84 calorías y menos de un gramo de grasa saturada, según explican desde The Baton Rouge Clinic.

La comida congelada se convirtió en una alternativa accesible y que reduce tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este marisco es fuente de vitamina B12, esencial para la salud de las células sanguíneas, y de grasas omega-3, que contribuyen a la regulación de la presión arterial. Aunque pueden almacenarse en el freezer durante largos periodos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda consumirlos pronto para mantener su textura.

El brócoli representa otra opción relevante. Este vegetal contiene sulforafano, un compuesto que ayuda a medir los niveles glucémicos y que se encuentra en otras comidas como el berro, la coliflor y la col rizada. Una porción aporta más de cinco gramos de fibra, lo que favorece la absorción gradual del azúcar.

Además, el consumo de verduras crucíferas se ha vinculado con una reducción en el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Según la Clínica Cleveland, estos vegetales contienen glucosinolatos, compuestos que pueden ayudar a combatir el cáncer. Puede prepararse en freidora de aire o salteado con aceite de oliva, lo que permite obtener una textura y sabor similares a los del brócoli asado.

Las bayas congeladas (arándanos, frambuesas, fresas y moras) ofrecen una combinación de fibra, antioxidantes y nutrientes que las convierte en una opción valiosa para la regulación del azúcar en sangre. Una taza de estas frutas proporciona alrededor de tres gramos de fibra.

El salmón se posiciona como uno de los pescados congelados más consumidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frambuesas, en particular, contienen solo cinco gramos de azúcar por taza, frente a los 15 gramos de los arándanos, según datos de Johns Hopkins Medicine. Incluir una variedad de bayas en batidos o yogur facilita la incorporación de estos beneficios en el desayuno o como merienda.

El maíz congelado también mantiene una presencia importante en la dieta general. Cada mazorca contiene aproximadamente cinco gramos de azúcar y cinco gramos de fibra, lo que contribuye a una absorción más lenta de los azúcares. Puede servirse como acompañamiento del brócoli o integrarse en ensaladas y sopas, ampliando así las posibilidades de una dieta equilibrada.

En el caso de los pescados congelados, como el salmón y el bacalao, los especialistas destacan su aporte de proteína magra y grasas omega-3, que ayudan a ralentizar la absorción de azúcar y generan sensación de saciedad, lo que puede reducir la tendencia a consumir postres.

La calidad del pescado congelado suele ser comparable o incluso superior a la del fresco, al igual que ocurre con los camarones. Preparar estos pescados con ingredientes sencillos, como limón y hierbas, permite disfrutar de una cena nutritiva y favorable para la salud metabólica. Además de que son animales que pueden ser cocinados en amplios contextos y de variadas formas.