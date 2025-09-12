Salud

5 alimentos congelados nutritivos que ayudan a prevenir enfermedades crónicas

Los avances en los métodos de conservación permiten disponer de opciones prácticas y nutritivas todo el año. Recomendaciones de expertos para incluirlos en la dieta diaria

Por Juan Bautista Salaverri

Guardar
Los alimentos congelados ganan terreno
Los alimentos congelados ganan terreno y dejan atrás una imagen negativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de la imagen poco saludable que durante años acompañó a los alimentos congelados, estos productos han comenzado a ganar terreno como aliados en la lucha contra la diabetes y otras enfermedades crónicas. Los avances en técnicas de conservación han permitido dejar atrás su reputación negativa para que se consoliden como opciones cada vez más prácticas y nutritivas.

Las últimas tecnologías permiten congelar frutas y verduras justo en el punto óptimo de maduración, promoviendo la preservación de vitaminas y minerales claves. Esta mejora en el mantenimiento los convierte en una alternativa práctica y accesible para quienes buscan reducir el riesgo de hiperglucemia, enfermedades cardíacas y diabetes, sin sacrificar el valor nutricional.

Alimentos congelados: la nueva tendencia saludable

Especialistas en nutrición destacan que, gracias a los avances en los métodos de conservación, frutas, verduras y proteínas congeladas pueden contribuir al control del azúcar en sangre y a la mejora de la salud metabólica.

Algunos alimentos congelados mantienen sus
Algunos alimentos congelados mantienen sus aspectos nutritivos y se presentan como una opción sencilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sofia Whitefields, dietista registrada de University of Utah Health, señala que la alimentación saludable puede ser sencilla y que esté al alcance de todos: “Existe la expectativa y el pensamiento de que comer sano o vivir una vida sana debería ser difícil. La comida puede ser fácil y accesible para todos”.

Asimismo, resalta la importancia del acceso a opciones nutritivas. El adecuado control glucémico, especialmente importante para personas con diabetes, resulta fundamental para evitar daños en tejidos, nervios y el corazón. En este contexto, la selección adecuada de alimentos congelados se perfila como una estrategia eficaz para cuidar la salud metabólica.

Cuáles son los cinco alimentos congelados saludables

De este modo, se destacan cinco alimentos que, al congelarse en su punto óptimo, pueden ser consumidos después de un tiempo sin el riesgo de perder nutrientes y aspectos saludables.

Los camarones congelados sobresalen por su aporte de proteína magra y su índice glucémico de cero, lo que significa que no elevan el azúcar en sangre. Una porción de 85 gramos contiene 84 calorías y menos de un gramo de grasa saturada, según explican desde The Baton Rouge Clinic.

La comida congelada se convirtió
La comida congelada se convirtió en una alternativa accesible y que reduce tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este marisco es fuente de vitamina B12, esencial para la salud de las células sanguíneas, y de grasas omega-3, que contribuyen a la regulación de la presión arterial. Aunque pueden almacenarse en el freezer durante largos periodos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda consumirlos pronto para mantener su textura.

El brócoli representa otra opción relevante. Este vegetal contiene sulforafano, un compuesto que ayuda a medir los niveles glucémicos y que se encuentra en otras comidas como el berro, la coliflor y la col rizada. Una porción aporta más de cinco gramos de fibra, lo que favorece la absorción gradual del azúcar.

Además, el consumo de verduras crucíferas se ha vinculado con una reducción en el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Según la Clínica Cleveland, estos vegetales contienen glucosinolatos, compuestos que pueden ayudar a combatir el cáncer. Puede prepararse en freidora de aire o salteado con aceite de oliva, lo que permite obtener una textura y sabor similares a los del brócoli asado.

Las bayas congeladas (arándanos, frambuesas, fresas y moras) ofrecen una combinación de fibra, antioxidantes y nutrientes que las convierte en una opción valiosa para la regulación del azúcar en sangre. Una taza de estas frutas proporciona alrededor de tres gramos de fibra.

El salmón se posiciona como
El salmón se posiciona como uno de los pescados congelados más consumidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frambuesas, en particular, contienen solo cinco gramos de azúcar por taza, frente a los 15 gramos de los arándanos, según datos de Johns Hopkins Medicine. Incluir una variedad de bayas en batidos o yogur facilita la incorporación de estos beneficios en el desayuno o como merienda.

El maíz congelado también mantiene una presencia importante en la dieta general. Cada mazorca contiene aproximadamente cinco gramos de azúcar y cinco gramos de fibra, lo que contribuye a una absorción más lenta de los azúcares. Puede servirse como acompañamiento del brócoli o integrarse en ensaladas y sopas, ampliando así las posibilidades de una dieta equilibrada.

En el caso de los pescados congelados, como el salmón y el bacalao, los especialistas destacan su aporte de proteína magra y grasas omega-3, que ayudan a ralentizar la absorción de azúcar y generan sensación de saciedad, lo que puede reducir la tendencia a consumir postres.

La calidad del pescado congelado suele ser comparable o incluso superior a la del fresco, al igual que ocurre con los camarones. Preparar estos pescados con ingredientes sencillos, como limón y hierbas, permite disfrutar de una cena nutritiva y favorable para la salud metabólica. Además de que son animales que pueden ser cocinados en amplios contextos y de variadas formas.

Temas Relacionados

Alimentos congeladosDiabetesSalud metabólicaAzúcar en sangreCáncerSaludableNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los implantes orales metálicos aumentan el riesgo de enfermedades, según los expertos: cuáles son las alternativas

Expertos argentinos e internacionales advirtieron que la implantología de titanio pueden provocar efectos inflamatorios y complicaciones sistémicas y señalaron que existen alternativas autorizadas por las principales agencias regulatorias del mundo que han mostrado mayor seguridad

Los implantes orales metálicos aumentan

Por qué la incorporación de la pechuga de pollo a la dieta revoluciona la alimentación saludable

Especialistas consultados por The New York Times explican por qué este corte magro es el favorito de nutricionistas. Desde bajo nivel de grasas saturadas hasta proteínas de máxima calidad, cuáles son sus beneficios para la salud

Por qué la incorporación de

¿Puede una dieta cetogénica ayudar a tratar la depresión?

Healthday Spanish

¿Puede una dieta cetogénica ayudar

Las sobrevivientes de cáncer de cuello uterino tienen un mayor riesgo de otro tipo de cáncer

Healthday Spanish

Las sobrevivientes de cáncer de

Se está desarrollando la primera detección de cánceres tempranos de cabeza y cuello

Healthday Spanish

Se está desarrollando la primera
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de filete de merluza

Receta de filete de merluza a la romana, rápida y fácil

El dólar subió por quinta jornada consecutiva en otro día negativo para acciones y bonos

¿Los básicos conquistan Hollywood?: quiénes son los famosos devenidos en influencers de looks clásicos

Un adolescente apuñaló a otro a la salida de una escuela en José C. Paz

Los implantes orales metálicos aumentan el riesgo de enfermedades, según los expertos: cuáles son las alternativas

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y aliados exigieron una “tregua humanitaria” de tres meses en Sudán

La OTAN reforzará su flanco oriental con tropas y defensas aéreas tras la incursión de 21 drones rusos en Polonia

Tensión en Turquía: el principal opositor Imamoglu compareció ante un tribunal por presunta falsificación de su título universitario

Carreras técnicas con grado de bachiller en Perú: opciones y duración

Steven Spielberg revive la magia de “Tiburón”, en el 50° aniversario de su estreno

TELESHOW
José María Muscari emocionó al

José María Muscari emocionó al contar por qué su hijo Lucio lo eligió como padre: “Es muy mágico”

El primer viaje de Chechu Bonelli junto a sus hijas tras su separación de Darío Cvitanich

Jorge Martínez volvería a vivir en la Casa del Teatro luego de separarse de su novia y regresar de México

María Julia Oliván anunció la suspensión de su obra de teatro: “Todavía no me puedo reir de lo que sufrí”

El detalle de un video en la casa de Wanda Nara en Punta del Este hizo estallar los rumores de embarazo