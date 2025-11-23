La posición correcta para dormir según la ciencia: mejora el funcionamiento de tus órganos

Una pareja durmiendo

Dormir sobre el lado izquierdo ha sido señalado como una de las posturas más beneficiosas para la salud, tanto desde la perspectiva de la medicina tradicional india, el Ayurveda, como desde la óptica de la medicina moderna. Según ha informado un corresponsal de , esta recomendación no responde únicamente a creencias esotéricas, sino que cuenta con fundamentos científicos y fisiológicos sólidos.

Diversos especialistas han destacado que esta posición favorece el funcionamiento del sistema linfático, ya que el principal drenaje de este sistema se sitúa en el lado izquierdo del cuerpo. De este modo, el organismo elimina toxinas y subproductos metabólicos de manera más eficiente cuando se adopta esta postura al dormir.

Los gastroenterólogos han confirmado que acostarse sobre el lado izquierdo contribuye a reducir los síntomas del reflujo ácido, especialmente en personas diagnosticadas con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). La explicación reside en la disposición anatómica del estómago, que en esta posición dificulta el retorno de los ácidos gástricos hacia el esófago, minimizando así las molestias nocturnas.

Beneficios digestivos y cardiovasculares

Además de los efectos sobre el reflujo, la digestión también experimenta mejoras notables. Al dormir sobre el lado izquierdo, el contenido gástrico se desplaza con mayor facilidad hacia el intestino delgado, aprovechando la curvatura natural del estómago. Numerosos pacientes que padecen acidez estomacal durante la noche han observado que modificar la postura al dormir ha resultado más eficaz que los tratamientos farmacológicos convencionales.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

El sistema cardiovascular, por su parte, se ve beneficiado al reducirse la presión sobre la aorta en esta posición. El flujo sanguíneo se vuelve más fluido, un aspecto especialmente relevante para las mujeres embarazadas, a quienes se suele recomendar dormir sobre el lado izquierdo para favorecer la circulación y el bienestar tanto de la madre como del feto. Así lo ha recogido el corresponsal de en su análisis.

Estudios sobre el sueño han puesto de manifiesto que esta postura disminuye la incidencia de ronquidos y la probabilidad de episodios de apnea en determinados grupos de población. Los expertos en medicina del sueño sugieren un método práctico para mantener la postura: coser un bolsillo en la parte trasera del pijama e introducir una pelota de tenis. De este modo, la incomodidad de girar sobre la espalda durante la noche provoca un despertar suave que permite retomar la posición recomendada.

Mejora la calidad del sueño

La experiencia de miles de personas que han optado por dormir sobre el lado izquierdo respalda también una mejora en la calidad del despertar y una reducción visible de la hinchazón facial. No obstante, el cuerpo tiende a cambiar de postura de forma natural durante el sueño, por lo que no resulta imprescindible mantener la misma posición durante toda la noche.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres (Pexels)

Sin embargo, iniciar el descanso sobre el lado izquierdo crea un entorno óptimo para el funcionamiento de los sistemas internos en el periodo más relevante de la recuperación nocturna. En definitiva, esta técnica sencilla y sin coste alguno se presenta como una de las formas más accesibles de invertir en la propia salud, según ha subrayado el corresponsal de en su informe.