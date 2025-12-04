Salud

Candida albicans, el hongo silencioso que altera el equilibrio intestinal y la salud íntima: cómo identificarlo

En la vida cotidiana, pequeños desequilibrios pueden pasar inadvertidos y transformarse en señales sutiles que muchas veces se confunden con el estrés o los hábitos diarios. Qué tener en cuenta, según expertos de Mayo Clinic

Guardar
La dieta de limpieza de
La dieta de limpieza de cándida no cuenta con respaldo científico según expertos de Mayo Clinic (Freepik)

Un pequeño hongo, invisible a simple vista, puede alterar profundamente el bienestar. La Candida albicans es una habitante silenciosa del cuerpo, presente en la microbiota intestinal y en la flora vaginal de todas las mujeres.

En condiciones normales, convive en equilibrio con bacterias beneficiosas y otros microorganismos, sin provocar síntomas. Sin embargo, cuando las defensas se debilitan, el estrés nos sobrepasa o un tratamiento con antibióticos altera la flora interior, esta levadura puede multiplicarse y desencadenar un abanico de molestias difíciles de ignorar.

Picor intenso, cansancio sin causa aparente, deseo irrefrenable de comer dulces o dificultades de concentración son solo algunas de las señales de alerta que, en ocasiones, esconden una proliferación excesiva de cándida. La llamada candidiasis, lejos de ser un trastorno menor, puede afectar no solo la vida íntima, sino también el equilibrio digestivo y el bienestar general.

Candida albicans es un hongo
Candida albicans es un hongo presente en la microbiota intestinal y vaginal que puede causar candidiasis si se altera el equilibrio (Freepik)

El interés por combatir la candidiasis con la alimentación y fortalecer la microbiota va en aumento, pero la información y los consejos en internet suelen ser confusos. Surgen dudas sobre la eficacia real de la dieta antifúngica y la postura de los expertos ante tantas recomendaciones. Sin embargo, especialistas de Mayo Clinic brindaron claves sobre esta condición.

Causas y síntomas principales

Candida albicans puede multiplicarse rápidamente cuando factores como el estrés crónico, el consumo excesivo de azúcares o el uso recurrente de antibióticos alteran el delicado equilibrio de las bacterias protectoras que conforman la microbiota.

Los especialistas de Mayo Clinic explican que, al perderse este balance, la cándida se vuelve patógena y aparecen síntomas que pueden variar según la localización de la infección. Entre las manifestaciones más frecuentes destacan el picor vaginal, la lengua blanquecina, el deseo persistente de consumir dulces, el cansancio crónico, los cambios de humor y las dificultades de concentración.

Los síntomas de candidiasis incluyen
Los síntomas de candidiasis incluyen picor vaginal, lengua blanquecina, cansancio crónico y deseo persistente de consumir dulces (Freepík)

Además, en algunas mujeres, la candidiasis puede manifestarse con flujo anormal, molestias al orinar o incluso dolor durante las relaciones sexuales. La candidiasis puede presentarse de forma localizada (vaginal, oral o cutánea) o, en casos más graves y poco frecuentes, diseminarse de manera sistémica y comprometer diversos órganos.

Según Mayo Clinic, en personas sanas esto es raro, pero los riesgos aumentan en pacientes inmunodeprimidos, diabéticos o sometidos a tratamientos médicos intensos.

La importancia del equilibrio intestinal

Mayo Clinic destaca el papel fundamental de la microbiota intestinal en la salud general y la prevención de infecciones como la candidiasis. “El equilibrio entre bacterias beneficiosas y agentes patógenos es la principal barrera para evitar infecciones”, señala la institución.

Mantener o recuperar una microbiota saludable resulta clave en la prevención, ya que un intestino fuerte y bien colonizado por bacterias protectoras dificulta el crecimiento excesivo de la cándida y otros patógenos oportunistas.

La candidiasis puede afectar la
La candidiasis puede afectar la vida íntima, el bienestar digestivo y, en casos graves, comprometer órganos en personas inmunodeprimidas (Freepik)

Las estrategias recomendadas incluyen mejorar los hábitos alimentarios, reducir el consumo de azúcares simples y ultraprocesados, y apostar por alimentos frescos, integrales y ricos en fibra. Este enfoque contribuye a nutrir a las bacterias beneficiosas y crear un entorno menos favorable para la proliferación de la cándida.

Alimentos y suplementos recomendados

Aunque el tratamiento estándar para la candidiasis implica el uso de antifúngicos bajo prescripción médica, adaptar la alimentación puede servir de complemento eficaz. Algunos alimentos y compuestos naturales, sugeridos en investigaciones y por la experiencia clínica, incluyen:

  • Ajo: un reconocido antibiótico y antifúngico natural.
  • Orégano fresco: contiene aceites esenciales (como el carvacrol) con propiedades antifúngicas.
  • Aceite de coco: cuenta con respaldo científico inicial por su capacidad para reducir la colonización de Candida albicans en modelos animales.
  • Jengibreaceite de linoaguacatecanela y limón: aportan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y, en algunos casos, apoyan la detoxificación y el fortalecimiento inmune.
Alimentos como ajo, orégano, aceite
Alimentos como ajo, orégano, aceite de coco y jengibre pueden complementar el tratamiento antifúngico bajo supervisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, los expertos de Mayo Clinic subrayan la importancia de consultar siempre a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o incorporación de suplemento, ya que la automedicación podría acarrear riesgos inesperados o interferir con tratamientos médicos previos.

Los especialistas de Mayo Clinic subrayan que la dieta y los suplementos pueden complementar el tratamiento, pero no sustituyen el enfoque médico.

Además, la candidiasis es más que una molestia puntual: afecta al equilibrio del organismo y requiere una atención integral, combinando buenos hábitos y supervisión profesional.

Temas Relacionados

Dieta de limpieza de cándidaCandida albicansMayo ClinicInfección por hongos levaduriformesAlimentos procesadosdietaantifúnicosaceite de cocoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Equilibrio hormonal, la clave para controlar el estrés y el apetito

El biohacker Gary Brecka revela en su podcast cómo comprender las señales hormonales puede transformar la salud mental, el peso y la energía diaria, a través de cambios sencillos y hábitos sostenibles

Equilibrio hormonal, la clave para

Cómo la sandía ayuda a controlar el peso y la saciedad

Investigaciones científicas resaltan el impacto positivo de este alimento en la calidad de la dieta, la hidratación, la función cardiovascular y la protección frente a enfermedades metabólicas y oxidativas

Cómo la sandía ayuda a

Más allá de las cremas: el secreto para la salud cutánea está en la vitamina C, afirman los expertos

La alimentación equilibrada, con abundancia de frutas y verduras, marca diferencias en la apariencia y función del organismo. Por qué el cuidado cutáneo eficaz depende de mucho más que rituales externos, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Otago

Más allá de las cremas:

Por qué moverse varias veces al día es más saludable que hacer una sola sesión de ejercicio, según expertos

Especialistas de Mayo Clinic destacan que activar el cuerpo en varios momentos del día potencia más la salud que una sola sesión prolongada

Por qué moverse varias veces

Gluten y celiaquía: señales, diagnósticos y riesgos de eliminar esta proteína sin indicación médica

Detrás de este nutriente frecuente en la dieta, hay síntomas y advertencias que pueden pasar inadvertidas. La importancia de conocer su efecto en el organismo y por qué limitar su consumo genera debate entre profesionales y pacientes, según Mayo Clinic

Gluten y celiaquía: señales, diagnósticos
DEPORTES
De aquel título en Rosario

De aquel título en Rosario al Top 50: el año del despegue para Camilo Ugo Carabelli

El reloj del ATP Tour se pone en cero: comenzará el 2026 con un circuito implacable que no dará respiro

Andy Murray describió cómo fue la experiencia de trabajar con Novak Djokovic: “Tiene un carácter desafiante y es muy exigente”

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

El papel del aceite de

El papel del aceite de oliva en la historia podría estar sobreestimado, advierten nuevos hallazgos científicos

El caso Steven Miles: cómo un adolescente de 16 años comentió un crimen inspirado en la serie Dexter

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania: al menos siete muertos tras un bombardeo con más de 500 drones

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Tras una nueva demora en el conteo, Asfura pasó a liderar el escrutinio de la elección presidencial en Honduras

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania