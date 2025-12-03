Salud

La merienda, el hábito que mejora la energía y el bienestar emocional, según expertos

Incorporar una pausa alimentaria a media tarde ayuda a estabilizar el apetito, disminuir el estrés y sostener la concentración durante la jornada, afirman especialistas de Harvard y recientes estudios citados por Vogue. Cuáles son las alternativas nutritivas recomendadas

Guardar
Recuperar el hábito de la
Recuperar el hábito de la merienda en la adultez favorece el bienestar físico y mental, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuperar el hábito de la merienda, tradicionalmente vinculado con la infancia, puede convertirse en una herramienta valiosa para el bienestar físico y mental en la vida adulta. Según expertos citados por Vogue, incorporar una pausa alimentaria a media tarde ayuda a mantener la energía y la concentración, y contribuye a reducir la ansiedad y el estrés.

Origen y significado histórico de la merienda

La costumbre de merendar tiene raíces profundas en la historia. La palabra “merienda” proviene del latín “merenda”, que hacía referencia a “lo que debe merecerse”, es decir, un alimento reservado para quienes completaban una tarea o una jornada exigente.

Relatos históricos la describen como la ración ligera que recibían los soldados tras el entrenamiento, funcionando como recompensa y medio de recuperación. Expertos consultados por Vogue destacan que la ciencia del comportamiento actual respalda este enfoque: estudios en psicología y neurociencia han demostrado que introducir pequeñas pausas asociadas al bienestar mejora la percepción del esfuerzo, reduce la fatiga y fortalece la adherencia a rutinas saludables.

Beneficios psicológicos y fisiológicos

Más allá de su valor simbólico, la merienda puede convertirse en un acto de autocuidado. Elegir una fruta, frutos secos o una tostada integral no solo aporta nutrientes, sino que también representa un momento para detenerse y reconocer el trabajo realizado.

Las pausas alimentarias recomendadas por
Las pausas alimentarias recomendadas por Vogue ayudan a mantener el cerebro activo durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación publicada en The Journal of Nutrition demuestra que incorporar un refrigerio saludable a media tarde, como hummus o frutos secos, reduce el consumo posterior de postres y dulces en casi un 20%. Además, este hábito aumenta la sensación de saciedad y mejora el control glucémico después de varias horas sin comer.

En tanto, expertos consultados por Vogue afirman que este tipo de pausas alimentarias ayudan a mantener el cerebro despierto y evitan la sensación de carencia al final del día. Además, la merienda actúa como un puente entre la comida y la cena, estabilizando los niveles de glucosa y reduciendo el impacto de la fatiga mental, especialmente en jornadas laborales extensas.

Según Harvard Medical School, los frutos secos, el yogur con frutas frescas o una combinación de granos integrales y proteínas aportan energía sostenida y han demostrado activar áreas cerebrales vinculadas al control del apetito y a la función cognitiva, favoreciendo la concentración y el bienestar emocional durante la tarde.

Una merienda nutritiva puede ser clave para evitar el hambre acumulada que, en muchos casos, desencadena comportamientos alimentarios impulsivos y elecciones poco saludables. Cuando el cuerpo pasa muchas horas sin alimento, se activan los centros de recompensa cerebral, lo que puede llevar a picoteos y a una mayor sensación de inquietud. Incluir una merienda equilibrada ayuda a mantener la ansiedad bajo control y favorece una mejor gestión del apetito.

Ayuno intermitente y mitos asociados

El ayuno intermitente gana popularidad
El ayuno intermitente gana popularidad y despierta interrogantes sobre la importancia de la merienda en la dieta diaria (Freepik)

El auge del ayuno intermitente ha generado dudas sobre la conveniencia de merendar. Es por eso que los expertos aclaran que este método no consiste en saltarse comidas al azar ni en pasar hambre para compensar excesos. El ayuno intermitente se basa en prolongar el tiempo entre dos ingestas, sumando las horas de sueño al periodo sin comida.

Los estudios más recientes indican que los beneficios metabólicos aparecen cuando se superan ventanas de 12 a 14 horas sin ingerir alimentos. Por debajo de ese umbral, los efectos sobre la regulación del apetito y la energía son limitados. Por tanto, merendar no rompe el ayuno si la última comida principal fue al mediodía; incluso puede facilitar el cumplimiento de las horas de ayuno si la merienda se convierte en la última ingesta del día, siempre que sea completa en términos nutricionales.

Cómo estructurar una merienda equilibrada

Para quienes buscan una guía práctica, Harvard Health Publishing sugiere que los refrigerios pueden ser parte de un patrón alimentario saludable si se eligen alimentos integrales, minimizando los ultraprocesados y priorizando combinaciones de proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos. Ejemplos recomendados incluyen yogur griego con bayas, hummus con bastones de vegetales frescos, frutos secos mezclados con cerezas deshidratadas, o galletas integrales con mantequilla de almendra

Asimismo, Vogue recomienda otra estrategia: el Plato de Harvard. Esta herramienta visual propone que la mitad del plato esté compuesta por frutas y verduras frescas, un cuarto por proteínas de calidad (como pescado, pollo, huevos o tofu) y el último cuarto por carbohidratos integrales (quinoa, arroz integral o pan 100% de grano entero).

El Plato de Harvard es
El Plato de Harvard es una guía visual recomendada por expertos para una alimentación equilibrada y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, recomiendan añadir una pequeña cantidad de grasas saludables, preferiblemente aceite de oliva, y optar por agua como bebida principal. Esta composición favorece la saciedad, estabiliza la energía y contribuye a un descanso nocturno más reparador.

La importancia de escuchar las señales del cuerpo

La decisión de merendar o no debe basarse en las señales reales de hambre y saciedad, y no en reglas rígidas. Los expertos consultados por Vogue señalan que la alimentación intuitiva permite tomar decisiones más estables y menos impulsivas. Si aparecen síntomas como irritabilidad, dificultad para concentrarse o una urgencia por comer cualquier cosa, es probable que se trate de hambre acumulada.

En cambio, si la energía se mantiene estable durante la tarde, puede no ser necesario añadir una comida extra. La clave está en distinguir entre necesidad y simple impulso, y en reconocer que ignorar las señales del cuerpo no es sinónimo de autocontrol, sino de desconexión.

Adaptar la merienda a las necesidades personales, sin imponer normas estrictas, permite que este hábito recupere su valor como pausa de bienestar y autocuidado, guiando las elecciones alimentarias hacia un mayor equilibrio y satisfacción diaria.

Temas Relacionados

MeriendaBienestar mentalAyuno intermitentePlato de HarvardVogueNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Las lecciones de René Favaloro y Luis Federico Leloir que revolucionaron la medicina global

En el marco del Día del Médico, un repaso por frases y filosofías del icónico cardiólogo argentino y del Premio Nobel de Química

Las lecciones de René Favaloro

Cuando con el agua no alcanza: cuáles son los 10 alimentos avalados por la ciencia que potencian la hidratación

Investigaciones recientes citadas por Prevention y análisis de la Escuela de Salud Pública de Harvard explican la importancia de sumar opciones frescas y naturales al menú cotidiano para cuidar funciones esenciales del cuerpo y obtener bienestar durante todo el año

Cuando con el agua no

Convivir con un perro en la adolescencia se asocia con mejor salud física y mental

Investigadores de Japón descubrieron que los chicos que comparten la vida cotidiana con esos animales presentan una microbiota única, son más felices y muestran menos problemas de conducta

Convivir con un perro en

Colágeno natural, la clave de la gelatina para el bienestar

Popularmente reconocida como un postre sencillo y liviano, esta preparación se destaca por sus beneficios nutricionales poco conocidos que van más allá de su sabor y textura

Colágeno natural, la clave de

Viremia residual del VIH: por qué el virus persiste en algunos pacientes, según científicos de Harvard y el MIT

Los expertos estadounidenses analizaron muestras de pacientes bajo terapia antirretroviral. Cómo lograron desentrañar qué ocurre en el sistema inmunológico cuando el virus no desaparece del todo

Viremia residual del VIH: por
DEPORTES
La esperanzadora sentencia de Dibu

La esperanzadora sentencia de Dibu Martínez sobre la Selección: “Tengo más ilusión en este Mundial que en el anterior”

El inesperado dardo del Papu Gómez a España por los futbolistas que eligen jugar para la selección argentina

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

TELESHOW
Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

INFOBAE AMÉRICA

Alemania desplegó el sistema Arrow

Alemania desplegó el sistema Arrow para blindar su territorio y reforzar su defensa ante la amenaza de misiles rusos

Tiempos Recios Habemus

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM