La práctica de gratitud que recomienda Harvard para mejorar el bienestar en solo 5 minutos

Un ejercicio sencillo y adaptable, respaldado por especialistas de Very Well Mind y universidades, contribuye a fortalecer la resiliencia y la salud emocional frente a situaciones adversas

La meditación de gratitud diaria
La meditación de gratitud diaria fortalece la resiliencia y el bienestar emocional en situaciones adversas

La meditación de gratitud se ha consolidado como una herramienta accesible y eficaz para quienes buscan fortalecer su bienestar mental y afrontar los desafíos diarios desde una perspectiva más positiva.

Según expertos de Verywell Mind, esta práctica implica reconocer y apreciar de manera consciente aquello por lo que se experimenta agradecimiento, lo que puede generar beneficios inmediatos para la salud mental y facilitar su integración en la vida cotidiana.

Diferencias respecto a la meditación tradicional

A diferencia de la imagen tradicional de la meditación, vinculada a largos periodos de silencio y concentración, la meditación de gratitud se distingue por su flexibilidad y sencillez.

Como señalan expertos de Verywell Mind, dedicar unos minutos diarios a identificar aspectos de la vida que despiertan gratitud —ya sea escribiéndolos en un diario o reconociéndolos al instante— resulta suficiente para obtener efectos positivos. Esta práctica tiene raíces profundas en tradiciones filosóficas y religiosas y se relaciona con valores como la reciprocidad y el bienestar colectivo, aspectos que han favorecido su vinculación con mejoras en la salud mental.

Diversos estudios científicos y Harvard Health respaldan los efectos favorables de cultivar la gratitud. Cuando se practica de manera regular, puede mejorar el estado de ánimo, disminuir el estrés y la depresión, incrementar la felicidad general y optimizar la calidad del sueño.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, fomenta los sentimientos de compasión hacia uno mismo y hacia los demás, apoya la recuperación de personas con trastornos por consumo de sustancias y contribuye al crecimiento personal tras situaciones traumáticas.

Al poner el foco en lo que se tiene y en las experiencias positivas, la persona fortalece su capacidad para afrontar las adversidades y dedica menos tiempo a las preocupaciones y pensamientos negativos, según detallan expertos de Harvard Health.

Cómo comenzar una práctica de meditación de gratitud

Para quienes desean comenzar a practicar la meditación de gratitud, los especialistas recomiendan establecer una rutina diaria sencilla. Reservar cinco minutos al iniciar la jornada para reflexionar sobre aquello que produce gratitud puede resultar un primer paso efectivo.

Las fuentes de agradecimiento pueden abarcar desde la familia, los amigos, las mascotas y el trabajo hasta los pasatiempos u oportunidades recientes. Si al principio cuesta identificar motivos concretos, es posible empezar por aspectos generales como la propia vida, el acceso a servicios básicos o la presencia de vínculos afectivos.

Estudios científicos y Harvard Health
Estudios científicos y Harvard Health avalan que la gratitud incrementa la felicidad y optimiza la calidad del sueño

Expertos de Harvrad Health destacan que la meditación de gratitud puede practicarse en cualquier lugar y momento, lo que facilita integrarla a la rutina, incluso en situaciones cotidianas como una espera en el supermercado.

Sostener la constancia en esta práctica puede ser un desafío, especialmente durante períodos difíciles o para quienes no están habituados a reflexionar sobre la gratitud. Iniciar un diario específico y aprovechar breves pausas del día para identificar motivos de agradecimiento son estrategias valoradas.

No obstante, el medio advierte que establecer y mantener la rutina supone un reto, particularmente en contextos de adversidad. Por ello, se subraya la relevancia de no juzgarse y de permitir el reconocimiento y la aceptación de emociones propias a lo largo del proceso.

Identificar motivos de agradecimiento diarios
Identificar motivos de agradecimiento diarios ayuda a disminuir pensamientos negativos y afrontar mejor las adversidades

Es fundamental tener en cuenta que la meditación de gratitud no reemplaza la atención profesional en casos de depresión u otros trastornos mentales graves. Si la dificultad para experimentar gratitud persiste o se acompaña de síntomas depresivos, expertos de Harvard Health recomienda consultar con un profesional sanitario a fin de evaluar alternativas de tratamiento, como la terapia o la medicación, según cada caso.

Identificar al menos un motivo de agradecimiento en cada día puede marcar una diferencia significativa en la forma de afrontar los retos y favorecer el bienestar mental, recordando que avanzar en pequeños pasos es tan válido como cualquier progreso mayor.

