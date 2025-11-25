Los agonistas GLP-1 pueden ofrecer un control a corto plazo de los antojos obsesivos de comida

LUNES, 24 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Investigadores indican que una mujer que luchaba contra la obesidad y que no podía resistirse a comer alimentos grasos experimentó una disminución de sus antojos tras tomar tirzepatida, el medicamento GLP-1 para la pérdida de peso utilizado en Mounjaro y Zepbound.

Los estudios sobre la función cerebral de la mujer sugieren que el fármaco calmó lo que los investigadores llaman "ruido alimentario" -- actividad cerebral vinculada a antojos alimentarios descontrolados.

Sin embargo, estas interrupciones relacionadas con los medicamentos en el ruido alimentario desaparecieron tras unos meses, lo que sugiere que la tirzepatida no es una solución permanente a condiciones como los atracones.

"Aunque este estudio solo incluyó los datos de una persona que tomó tirzepatida, proporciona datos convincentes sobre cómo los inhibidores de GLP-1 y GIP alteran las señales eléctricas en el cerebro", dijo Wonkyung Choi, coautor del estudio, candidato a doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia.

"Estos conocimientos deberían inspirar más investigaciones para desarrollar un tratamiento mejor adaptado a los rasgos impulsivos de la obesidad y trastornos alimentarios relacionados, que sea seguro y duradero", dijo Choi en un comunicado de prensa de la universidad.

Las investigaciones han revelado que los medicamentos agonistas GLP-1 actúan, en parte, suprimiendo la señalización del apetito en el cerebro. Muchos usuarios también han señalado que estos medicamentos ayudan a controlar otros trastornos del antojo, como el abuso de alcohol.

Choi y sus colegas llevan tiempo estudiando la obesidad y la pérdida de control de la alimentación, que incluye condiciones como el atracón.

En el nuevo estudio, se centraron específicamente en el ruido de la comida, una condición en la que la gente piensa constantemente en la comida.

Según los autores del estudio, el ruido alimentario es extremadamente común entre personas que luchan contra trastornos alimentarios como atracones, anorexia o bulimia, y hasta el 60 por ciento de las personas con obesidad también se quejan de hacer ruido alimentario.

"Desarrollar nuevas formas de tratar a estos pacientes es de suma importancia", explicó el autor principal del estudio, el Dr. Casey Halpern, profesor de neurocirugía y jefe de la División de Neurocirugía Estereotáctica y Funcional en Penn.

Se cree que las raíces neurológicas del ruido alimentario residen en uno de los "centros de recompensa" del cerebro, el núcleo accumbens (NAc). La función del NAc está fuertemente vinculada a la impulsividad y la búsqueda de placer, y investigaciones previas han sugerido que las interrupciones en la señalización y los circuitos del NAc podrían desencadenar ruido en la comida, señalaron los investigadores.

Como parte de su investigación, el equipo de Penn ya había utilizado implantes de electrodos cerebrales para monitorizar la función neurológica de cuatro personas afectadas por la obesidad y la pérdida de control de la alimentación.

La experiencia de una mujer de 60 años ("paciente 3") se describe en el nuevo estudio, publicado el 17 de noviembre en la revista Nature Medicine.

La mujer había luchado durante mucho tiempo contra la obesidad y la pérdida de control, alimentando, caracterizada por picoteos y pedidos continuos de comida para llevar, especialmente alimentos dulces o salados como cupcakes preenvasados, bocadillos de roast beef de comida rápida y patatas fritas.

Dijo que solía comer hasta llenarse incómodamente, aunque también quería parar.

También tenía diabetes tipo 2, por lo que había estado tomando el fármaco inhibidor del GLP-1 dulaglutida (Trulicity). Sin embargo, ese medicamento no parecía tener efecto en los antojos de comida ni en su peso.

También había probado cirugía bariátrica, terapia conductual y otros medicamentos para ayudar a controlar su obesidad, según los investigadores.

La mujer participó en un pequeño ensayo en Penn que consistía en el uso de estimulación eléctrica centrada en NAc para ayudar a aliviar el ruido alimentario en el cerebro. Para la paciente 3, esta intervención de seis meses sí pareció exitosa, aliviando los antojos y reduciendo los episodios de atracones, según el equipo de Halpern.

Con los electrodos ya instalados en el cerebro de los pacientes, el equipo de Penn pensó que podría haber una rara oportunidad de observar el efecto de otro GLP-1, la tirzepatida, sobre el NAc.

"La cirugía cerebral para implantar los electrodos es invasiva, por lo que es extremadamente raro estudiar la actividad cerebral humana de esta manera", explicó Halpern en el comunicado de prensa. "La investigación impulsa más investigación; Esta participante ya estaba tomando tirzepatida cuando se inscribió en el ensayo, pero antes de que se administrara cualquier estimulación, lo que nos dio una oportunidad única para hacer observaciones fundamentales sobre cómo el fármaco altera las señales cerebrales."

Al principio, los resultados eran prometedores: cuando los niveles de tirzepatida de la paciente 3 alcanzaron la dosis completa, la actividad de NAc vinculada al antojo en su cerebro entró en latencia y no tuvo pensamientos obsesivos sobre la comida.

Sin embargo, tras unos cinco meses de monitorización, la actividad por ruido alimentario comenzó a reaparecer en el NAc de la mujer, al igual que la reaparición de la preocupación por la comida, según los investigadores.

"Los inhibidores de GLP-1 y GIP son medicamentos increíbles para hacer lo que fueron desarrollados: controlar el azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2 y perder peso en la obesidad", dijo en el comunicado de prensa Kelly Allison, coautora del estudio, profesora de psiquiatría y directora del Centro de Trastornos por Peso y Alimentación de Penn. "Esta investigación nos muestra que podrían ser útiles para controlar la preocupación por la comida y los atracones, pero no en su forma actual."

Halpern estuvo de acuerdo, señalando que la investigación en este ámbito está en sus inicios.

"Aunque muchas personas que toman GLP-1 e inhibidores GIP reportan una reducción del ruido alimentario, estos medicamentos no están aprobados por la FDA para tratar la obsesión alimentaria ni su impulsividad relacionada", afirmó. "De hecho, su impacto en la actividad cerebral humana apenas ha empezado a estudiarse."

Más información

Hay más información sobre el trastorno por atracón en el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales.

FUENTE: Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, comunicado de prensa, 19 de noviembre de 2025