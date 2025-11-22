El furor del “salmon sperm facial”: el tratamiento de ADN de salmón y trucha que se expande en clínicas europeas

El tratamiento facial con polinucleótidos de salmón y trucha gana popularidad en clínicas estéticas del Reino Unido (Freepik)

El uso de polinucleótidos provenientes de esperma de salmón y trucha como tratamiento facial se expande en clínicas estéticas del Reino Unido. El procedimiento incluye la inyección de pequeños fragmentos de ADN, con la expectativa de estimular la producción de colágeno y elastina, y así mejorar la apariencia de la piel.

Esta tendencia, conocida en redes sociales como “salmon sperm facial”, suma cada vez más seguidores. El auge se debe a la promoción de figuras públicas, como Charli XCX y Jennifer Aniston, quienes recientemente compartieron sus experiencias en sus canales de comunicación.

De acuerdo a BBC, clínicas de distintas ciudades del país informan un crecimiento sostenido en la demanda de este tratamiento durante el último año y medio. Usuarios buscan reducir cicatrices, arrugas, manchas y mejorar la textura general de la piel.

Expertos advierten sobre la escasez de estudios a gran escala y la falta de datos concluyentes sobre la seguridad y eficacia del procedimiento (Créditos: Freepik)

La popularidad se explica en parte por la similitud genética entre el ADN humano y el de ciertas especies de peces, lo que, según quienes lo ofrecen, facilita la aceptación del compuesto por el organismo. El precio de las sesiones varía entre USD 261 y USD 653, y generalmente se recomiendan varias aplicaciones para observar resultados visibles.

Investigaciones, testimonios y riesgos en la popularidad del tratamiento

De acuerdo con Suzanne Mansfield, representante de Dermafocus, el procedimiento promete una piel más saludable y la reducción de líneas finas. La especialista sostiene que el método simplemente optimiza procesos de regeneración cutánea ya presentes en el cuerpo humano.

Sin embargo, el entusiasmo en torno a esta técnica no está exento de matices, ya que los resultados dependen de la fisiología de cada paciente y no siempre cumplen las expectativas iniciales.

La industria del cuidado facial coreano y el marketing global impulsan la expansión del 'salmon sperm facial', mientras persiste el debate científico y regulatorio (EFE/Paco Torrente/yv)

Los estudios existentes hasta el momento sugieren que los polinucleótidos pueden contribuir a la reparación cutánea y disminuir algunos signos de envejecimiento. Sin embargo, profesionales como el dermatólogo australiano John Pagliaro advierten sobre la escasez de investigaciones a gran escala y la falta de datos concluyentes sobre la eficacia y seguridad a largo plazo.

El especialista remarca que los ensayos actuales no resultan suficientes y recomienda esperar mayor evidencia científica antes de adoptar el procedimiento como parte de la práctica médica habitual.

Entre quienes probaron el tratamiento también surgen testimonios negativos. De acuerdo con BBC, Charlotte Bickley, de 31 años, recibió inyecciones de polinucleótidos antes de su boda y desarrolló complicaciones, como infecciones e inflamación.

Celebridades como Charli XCX y Jennifer Aniston impulsan la tendencia del 'salmon sperm facial' en redes sociales y medios REUTERS/Mario Anzuoni

Bickley describe su experiencia como frustrante y afirma que el procedimiento le dejó marcas debajo de los ojos. Según dermatólogos consultados, los efectos adversos tienden a limitarse a enrojecimiento, hinchazón o pequeños hematomas, pero existen casos de reacciones alérgicas, hiperpigmentación e infecciones si la aplicación no se realiza correctamente.

El marco regulatorio constituye otro factor de alerta. Según Ashton Collins, directora de Save Face, la proliferación de nuevos productos en el mercado crea preocupación sobre la calidad y el control sanitario. Collins indicó que algunos de estos compuestos podrían no estar suficientemente testados.

En Reino Unido, los polinucleótidos cuentan con registro como dispositivos médicos ante la MHRA, pero no atraviesan los mismos controles ni aprobaciones que otros medicamentos. En comparación, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos no ha avalado este tipo de tratamientos.

El marco regulatorio incompleto y la falta de controles estrictos en Reino Unido generan preocupación sobre la calidad y seguridad de estos tratamientos (Crédito: Freepik)

La presidenta de la British College of Aesthetic Medicine, Sophie Shotter, explicó que ofrece polinucleótidos como una opción más dentro de un abanico de terapias. Insiste en que no existe una solución universal y que la respuesta de cada organismo puede cambiar. Shotter destacó, además, la falta de regulación en el sector y la importancia de acudir a centros certificados para minimizar riesgos y posibles complicaciones.

El crecimiento global de la demanda se asocia también al marketing vinculado a la industria coreana del cuidado facial, aunque los polinucleótidos ahora se fabrican en diversas regiones. Según BBC, el debate sobre su uso seguirá abierto mientras la ciencia continúe generando nuevo conocimiento y los organismos de control definan regulaciones específicas.

Pacientes y especialistas coinciden en que la decisión de iniciar cualquier tratamiento estético debe basarse en información clara y expectativas realistas. La búsqueda de una piel más firme y joven encuentra nuevas opciones, pero el desafío consiste en alcanzar resultados satisfactorios sin comprometer la salud.