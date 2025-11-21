Cómo los arándanos pueden mejorar la memoria y el sueño, según un estudio

El consumo de arándanos y alimentos ricos en flavonoles se asocia con mejoras en la memoria y la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un impulso natural para la memoria y el descanso podría estar más cerca de lo imaginado: los arándanos y otros alimentos con alto contenido de flavonoles han captado la atención de la ciencia por su efecto positivo en el cerebro y la calidad del sueño.

Un estudio reciente del Instituto de Tecnología Shibaura en Tokio y liderado por Yasuyuki Fujii, sugiere que estos compuestos presentes en frutas y bebidas cotidianas inciden directamente en funciones cerebrales esenciales.

Difundida por Mindfood, la investigación apunta a los flavonoles como una alternativa natural para estimular la memoria y regular los ciclos de sueño, aunque reconoce que su limitada absorción en el organismo sigue siendo el principal desafío para aprovechar al máximo sus beneficios.

Un estudio del Instituto de Tecnología Shibaura revela que los flavonoles estimulan áreas cerebrales clave para el aprendizaje y el ciclo sueño-vigilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo científico del Instituto de Tecnología Shibaura comprobó que una sola dosis de flavonoles bastó para estimular áreas cerebrales vinculadas a la memoria y la regulación del ciclo sueño-vigilia.

Además, detectar un incremento en la actividad del sistema nervioso simpático evidenció una respuesta fisiológica al estrés, lo que pone de relieve el papel de estos compuestos en la modulación de procesos fundamentales para el bienestar diario.

Mecanismos de acción y hallazgos experimentales

Los flavonoles son compuestos naturales que abundan en alimentos como arándanos, moras, frambuesas, tés, café, vino y una amplia variedad de verduras.

Sin embargo, presentan un problema significativo: su biodisponibilidad es baja, ya que solo una pequeña fracción de los flavonoles consumidos logra llegar al torrente sanguíneo; esto disminuye su efecto potencial.

Los flavonoles presentes en frutas, verduras, tés y café pueden influir en la liberación de dopamina y la respuesta al estrés (Freepik)

No obstante, la investigación señala que incluso cantidades moderadas de estos compuestos pueden producir mejoras notables en la función cerebral, sugiriendo que el simple hecho de incluirlos regularmente en la dieta tiene impacto.

En cuanto a los mecanismos responsables de estas mejoras, los autores explican que los sabores astringentes tan característicos de los alimentos ricos en flavonoles podrían desempeñar un papel clave en la estimulación de áreas sensoriales y cognitivas.

El estudio incluyó pruebas en ratones que evidenciaron una mayor actividad motora, incremento en el comportamiento exploratorio y progresos significativos en el aprendizaje y la memoria tras la administración de flavonoles.

El aumento de dopamina tras consumir flavonoles refuerza su vínculo con la memoria, el estado de ánimo y el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra observación sobresaliente fue el aumento en la liberación de dopamina, neurotransmisor relacionado con la memoria, el estado de ánimo y la respuesta al estrés, lo que refuerza la hipótesis sobre la influencia de estos compuestos en la función cognitiva y el sueño.

Además, la investigación menciona que el impacto de los flavonoles no se limita únicamente al ámbito cognitivo, ya que también participan en la modulación de otros procesos neurológicos vinculados a la sensación de alerta, la adaptación al entorno y la gestión del estrés emocional.

Repercusiones para la salud y principales fuentes alimenticias

Si bien los resultados obtenidos hasta el momento proceden de estudios realizados en animales, los investigadores enfatizan que es necesario avanzar con investigaciones en humanos para validar estos efectos.

Los arándanos sobresalen entre los alimentos ricos en flavonoles recomendados por expertos en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la evidencia experimental ya ha impulsado el interés de la comunidad científica y nutricional en los flavonoles, señalándolos como un recurso valioso para el cuidado de la salud cerebral y la regulación natural de los ciclos de sueño.

Entre las fuentes más abundantes de flavonoles figuran los arándanos, junto a moras, frambuesas, diversas verduras, tés y café. Además de su papel neurológico, distintos trabajos previos han relacionado el consumo habitual de estos alimentos con una menor incidencia de enfermedades crónicas como el cáncer de mama, colon y próstata, así como con beneficios cardiovasculares y para el sistema inmunitario.

El estudio del Instituto de Tecnología Shibaura, difundido por Mindfood, destaca que mantener una dieta en la que predominen los arándanos y otros productos ricos en flavonoles podría favorecer el rendimiento cognitivo y el bienestar integral, aun considerando su baja absorción por el organismo.

Los autores subrayan la importancia de seguir profundizando en las investigaciones clínicas para conocer el verdadero alcance de estos compuestos en la salud humana y poder desarrollar recomendaciones adaptadas a cada contexto y perfil individual.