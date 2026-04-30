La policía de Guatemala entrega a ciudadano salvadoreño acusado de extorsión

El salvadoreño fue localizado y detenido en Ciudad de Guatemala, posteriormente fue trasladado a la frontera San Cristóbal, en El Salvador./ (PNC de Guatemala)

La entrega de un hombre salvadoreño requerido por la justicia por el delito de extorsión agravada marcó un nuevo episodio en la cooperación entre Guatemala y El Salvador para el combate al crimen transnacional. Guatemala entregó a la Policía Nacional Civil de El Salvador a un ciudadano de 34 años, localizado por agentes guatemaltecos durante un operativo de seguridad, según informó la Policía Nacional Civil de Guatemala.

El procedimiento se realizó tras la identificación y detención del individuo, que era requerido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, por su presunta participación en actividades de extorsión agravada.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, la entrega del ciudadano salvadoreño se produjo en el marco de una serie de acciones conjuntas que han permitido fortalecer la colaboración entre ambos países en materia de seguridad y justicia. El caso de este ciudadano no constituye un hecho aislado. Las autoridades guatemaltecas han informado que durante el transcurso del año ya se ha procedido a la captura de 35 salvadoreños en territorio guatemalteco, de los cuales 20 han sido expulsados y 15 permanecen en prisión bajo cargos diversos, incluidos delitos relacionados con crimen organizado y extorsión.

La coordinación entre la Policía Nacional Civil de Guatemala y su homóloga salvadoreña ha adquirido relevancia en los últimos años, tras el incremento de actividades delictivas transfronterizas vinculadas a estructuras criminales que operan en la región. Según datos oficiales, la cooperación incluye el intercambio de información, patrullajes conjuntos en zonas fronterizas y la implementación de mecanismos para la extradición o entrega inmediata de personas buscadas por la justicia.

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La entrega de un ciudadano salvadoreño por extorsión agravada refuerza la cooperación judicial entre Guatemala y El Salvador./(Policía Nacional Civil de Guatemala)

El caso más reciente (del salvadoreño de 34 años), pone en evidencia la vigilancia constante en los puntos fronterizos y la rápida respuesta a las solicitudes judiciales emitidas por las autoridades salvadoreñas. El individuo entregado había sido localizado en un operativo ordinario de la comisaría guatemalteca, lo que permitió su detención y posterior traslado a El Salvador bajo estricta custodia policial.

La Policía Nacional Civil de El Salvador ha destacado la importancia de este tipo de colaboraciones para el combate a la criminalidad organizada que afecta a ambos países. “La cooperación internacional resulta fundamental para enfrentar delitos de alto impacto”, han señalado portavoces de la institución en ocasiones anteriores. El intercambio de personas requeridas por la justicia forma parte de las estrategias regionales impulsadas por organismos de seguridad de Guatemala y El Salvador, apoyados por convenios bilaterales y acuerdos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

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De acuerdo con los reportes oficiales, el perfil de los salvadoreños capturados en Guatemala responde, en su mayoría, a personas vinculadas a delitos de extorsión, tráfico de drogas y pertenencia a estructuras de pandillas. En muchos casos, los detenidos buscan permanecer en Guatemala para evadir la persecución penal en su país de origen, lo que ha llevado a reforzar la colaboración entre las fiscalías y cuerpos policiales de ambos Estados.

La entrega del ciudadano de 34 años requerido por extorsión agravada se suma al listado de casos que reflejan la aplicación efectiva de los convenios de colaboración judicial entre Guatemala y El Salvador. El proceso incluyó la coordinación del traslado, la entrega formal a las autoridades salvadoreñas y la puesta a disposición del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, donde se determinará la situación legal del individuo.

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Las autoridades de Guatemala localizaron a hombre requerido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades guatemaltecas han reiterado que continuarán con los operativos de vigilancia y control migratorio en las zonas fronterizas, así como con la cooperación permanente con los países vecinos para evitar que el territorio guatemalteco sea utilizado como refugio por prófugos de la justicia salvadoreña. La colaboración bilateral permite garantizar la seguridad regional y el cumplimiento de la ley, según la Policía Nacional Civil de Guatemala.

Además de los casos de extradición y entrega inmediata, la relación entre las autoridades de Guatemala y El Salvador abarca acciones preventivas, capacitación de agentes y el fortalecimiento de mecanismos de respuesta ante delitos transfronterizos. La dinámica de cooperación se ha consolidado como un pilar fundamental frente a los desafíos que plantea el crimen organizado en la región centroamericana.

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