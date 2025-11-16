Salud

4 mitos sobre el sueño que siempre creíste y no son verdad, según la ciencia

Durante años, circularon creencias populares sobre el descanso nocturno. Sin embargo, nuevas investigaciones muestran que muchas de esas ideas no tienen respaldo científico

Guardar
Millones de personas buscan mejorar
Millones de personas buscan mejorar la calidad del sueño siguiendo creencias populares sin base científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas intentan cada noche alcanzar un sueño reparador, aunque muchas de las creencias que guían sus rutinas nocturnas carecen de fundamento científico.

Los mitos sobre el sueño continúan influyendo en la calidad del descanso y, en consecuencia, en la salud general. Según un análisis de Popular Science, varios expertos y estudios recientes han desmontado las ideas más persistentes; Estos son los cuatro mitos que la ciencia ha conseguido desmontar.

1. El ejercicio por la noche perjudica el sueño

El primer mito sostiene que entrenar antes de dormir perjudica el descanso. La creencia se origina en la idea de que una mayor frecuencia cardíaca en la noche impide conciliar el sueño.

Sin embargo, un estudio publicado en Sleep Health, la revista de la National Sleep Foundation, dirigido por Rebecca Robbins de NYU Langone Health, no halló evidencia que apoye la necesidad de evitar la actividad física nocturna.

Mediante encuestas a adultos en Estados Unidos, el equipo concluyó que “el ejercicio nocturno no se asoció con alteraciones del sueño en la mayoría de las personas”.

Un estudio de Sleep Health
Un estudio de Sleep Health descarta que el ejercicio nocturno afecte negativamente la calidad del sueño en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros experimentos tampoco detectaron efectos adversos en la calidad del descanso tras realizar actividad física intensa en la noche. Robbins y sus colaboradores indican que pueden existir motivos personales para no ejercitarse en ese horario, pero la calidad del sueño no es uno de ellos.

2. Recordar los sueños revela la calidad del descanso

El segundo mito asocia la memoria de los sueños con la calidad del descanso. Algunas personas creen que recordar lo que soñamos indica haber dormido mal, mientras que otras lo consideran señal de un buen sueño.

Recordar los sueños no indica
Recordar los sueños no indica necesariamente una buena o mala calidad del descanso, según expertos en sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, según Popular Science, la habilidad de recordar los sueños puede relacionarse tanto con una mayor cantidad de sueño REM como con interrupciones en esa fase.

Investigadores que participaron en el informe de Sleep Health señalan que la memoria onírica puede estudiarse mediante diarios o al despertar a los participantes durante el sueño REM, aunque numerosos factores influyen en este fenómeno. Algunos factores pueden asociarse a un buen descanso y otros no.

3. El alcohol ayuda a dormir mejor

El tercer mito, muy extendido, afirma que el alcohol favorece un mejor sueño. Aunque una copa antes de acostarse puede acortar el tiempo para dormirse, su consumo afecta de manera negativa la calidad del descanso.

La fragmentación del sueño causada
La fragmentación del sueño causada por el alcohol impide una recuperación completa durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Nancy Foldvary-Schaefer, especialista en medicina del sueño en la Cleveland Clinic, explicó a Popular Science: “El alcohol en el organismo fragmenta el sueño, lo que significa que el cerebro se despierta brevemente y el ciclo de sueño se interrumpe una y otra vez”.

Esta fragmentación conduce a fases de sueño más superficial y menos tiempo en etapa REM, esencial para una recuperación completa. Los estudios de Robbins y su equipo confirman que el alcohol altera el sueño, especialmente en la segunda mitad de la noche, y retrasa la aparición del sueño REM.

En ese sentido, la evidencia científica demuestra que el alcohol perjudica el descanso sin importar la cantidad consumida.

4. Ingerir arañas mientras se duerme

Por último, uno de los mitos más sorprendentes sostiene que las personas tragan arañas mientras duermen.

Según la versión más popular, alguien puede ingerir hasta cinco arañas al año mientras duerme, bajo la idea de que estos insectos buscan calor y entran accidentalmente a la boca.

No existe evidencia científica de
No existe evidencia científica de que las personas ingieran arañas mientras duermen, según la Sleep Foundation (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la Sleep Foundation, citada por Popular Science, asegura: “No existe evidencia documentada de que esto haya ocurrido alguna vez, y mucho menos de que suceda con regularidad”. Existen motivos lógicos para descartar el mito: la mayoría duerme con la boca cerrada, las arañas evitan el contacto humano y resulta difícil tragar objetos sin notarlo.

Incluso dormidas, la mayoría de las personas percibiría la presencia de un insecto sobre el cuerpo. En síntesis, la probabilidad de ingerir una araña mientras se duerme es prácticamente nula.

Desmentir estos mitos permite a las personas tomar decisiones más informadas sobre sus hábitos nocturnos y liberarse de preocupaciones innecesarias antes de ir a la cama.

Temas Relacionados

Mitos sobre el sueñoCalidad del sueñoEjercicio nocturnoAlcohol y sueñoRebecca Robbinssueño reparadorPopular ScienceNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La salud espiritual gana protagonismo en la vejez y expertos explican por qué es tan clave

Especialistas de Mayo Clinic destacan que dicho bienestar influye directamente en cómo las personas enfrentan enfermedades, transiciones y el final de la vida

La salud espiritual gana protagonismo

Los 5 mandamientos de la longevidad: qué recomiendan los expertos para retrasar el envejecimiento

Las elecciones cotidianas tienen injerencia directa en la edad biológica del organismo, la salud integral y la esperanza de vida. Por qué las personas envejecen de manera diferente y qué dice la ciencia de los hábitos que potencian la longevidad

Los 5 mandamientos de la

El impacto de la música alta en fiestas: cómo afecta la audición y qué recomiendan los expertos

Especialistas advierten que los niveles de sonido en eventos sociales suelen superar ampliamente los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud, lo que incrementa el riesgo de pérdida auditiva y otros problemas de salud general

El impacto de la música

Procrastinación del sueño: ¿por qué retrasamos la hora de irnos a dormir?

Incorporar un tiempo para sí mismo durante el día reduce la necesidad de buscar compensación nocturna y ayuda a priorizar el descanso. Cuáles son las recomendaciones de los expertos para abandonar este hábito y cuidar la salud

Procrastinación del sueño: ¿por qué

Qué son los bisfenoles y por qué podrían estar detrás de la obesidad y la diabetes

Un estudio de científicas de Polonia con apoyo de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, asoció a los compuestos químicos que están en objetos de uso cotidiano con más de 127 millones de casos nuevos de trastornos metabólicos. Qué opinan expertos en química ambiental y endocrinología consultados por Infobae

Qué son los bisfenoles y
DEPORTES
En una heroica actuación, Los

En una heroica actuación, Los Pumas dieron vuelta el partido ante Escocia y ganaron 33-24

Portugal logró el pasaje al Mundial 2026: la lista de clasificados a la Copa del Mundo y el récord que podría alcanzar Cristiano Ronaldo

La impactante transformación del estadio del Real Madrid por un partido de la NFL: “El Bernabéu como nunca lo habías visto”

Un referente de la selección argentina reveló el día que un histórico rival del Barcelona pensó en fichar a Messi

Se define la fase de grupos del Torneo Clausura: la agenda de los partidos del domingo

TELESHOW
Navidad anticipada y fotos en

Navidad anticipada y fotos en familia: el nuevo comienzo de Valentina Cervantes en Inglaterra

La insólita propuesta de Alex Caniggia para la China Suárez y Mauro Icardi si tienen un hijo juntos

Eugenia Tobal recordó a su mamá en una emotiva dedicatoria a su hija Ema: “Un vacío en el corazón”

Caballos, flores y amor: así fue la tarde campestre de Benjamín Vicuña y sus hijos después de más de un mes separados

Matías Martin apostó nuevamente al amor: quién es la mujer con la que estaría comenzando un romance

INFOBAE AMÉRICA

Un grupo empresario liderado por

Un grupo empresario liderado por el argentino Tomás Yankelevich le compró la cadena Chilevisión a Paramount

Egipto recuperó 36 piezas arqueológicas tras décadas en Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos pidió explicaciones al régimen de Irán por la incautación del petrolero Talara en el golfo Pérsico

Elecciones en Chile: Evelyn Matthei se volvió a presentar como la candidata de la unidad y evitó definir un apoyo a otro aspirante en el balotaje

Juliette Binoche sostiene: “El objetivo es cambiar la forma de pensar de la gente, plantear preguntas”