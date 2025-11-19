Por qué ayudar a otros es bueno para combatir el dolor emocional

La generosidad se posiciona como una herramienta eficaz para combatir el dolor emocional y mejorar el bienestar personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presente mantiene a muchas personas en la búsqueda constante de la felicidad, convirtiéndose en un aspecto central en la vida cotidiana. Sin embargo, día tras día, los episodios de dolor emocional afectan el bienestar y desempeño diario, siendo muchas veces imposible de evitar. Asimismo, el malestar psicológico no solo influye en el estado del ánimo, sino que además puede deteriorar las relaciones personales e incluso puede dañar la motivación ante eventuales desafíos.

Bajo este panorama, el académico de Harvard, Arthur Brooks, dedicó su carrera a investigar cómo es posible aliviar este efecto negativo. Considerado como uno de los expertos en el estudio científico de la alegría, orientó su labor hacia el bienestar personal y social, analizando el impacto de las políticas públicas y económicas.

De este modo, identificó una herramienta eficaz para combatir la tristeza y los altibajos. A través de sus ensayos y trabajos, halló que la generosidad es el punto de partida para enfrentar el dolor emocional.

Por qué ser generoso con los demás ayuda a combatir el dolor

El estudio de Brooks demostró que los actos de altruismo no solo benefician a quienes reciben, sino que ejercen a su vez un impacto directo en el bienestar de la persona que los realiza. El experto manifestó que el acto de dar activa mecanismos neuroquímicos asociados al placer y la recompensa dentro del cerebro. Al desarrollar este tipo de acciones, el organismo libera endorfinas, analgésicos naturales que contribuyen a disminuir la sensación de malestar emocional y a restaurar el equilibrio interno.

Desde un favor sencillo hasta un gesto de apoyo, influyen positivamente en los niveles de estrés percibidos y la satisfacción personal. Otros ensayos, como el publicado por la revista Nature, detalla que generan un impacto en el circuito cerebral de recompensa, fomentando sensaciones de conexión y gratitud. La acción de ayudar a otros no solo combate la soledad, sino que refuerza vínculos sociales, lo que se traduce en una percepción más positiva de la experiencia personal y reduce la tendencia a centrarse únicamente en el propio dolor.

Ayudar a otros contribuye a la liberación de endorfinas, analgésicos naturales que disminuyen el malestar emocional y restauran el equilibrio interno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor de la casa de estudios profundiza agregando que al orientar la atención hacia el bienestar de quienes nos rodean, permite hallar un propósito renovado y sentido de pertenencia. De este modo, el acto se convierte en una herramienta clave para transformar la angustia interna y convertirla en un espiral positivo de bienestar compartido.

Qué dicen los estudios sobre los beneficios del altruismo

Varias investigaciones han profundizado en los efectos positivos que el dar tiene sobre la salud mental y la vida en comunidad. Uno de los beneficios más destacados es la reducción de síntomas asociados a la depresión y la ansiedad. Aquellas personas que se involucran en actos altruistas experimentan una disminución en los niveles percibidos de malestar emocional, ya que estas acciones fomentan un sentido de propósito y pertenencia. Esto se debe a que el circuito cerebral se activa y consolida emociones positivas, fortaleciendo el equilibrio psicológico.

Por otro lado, cuando es consciente propicia el fortalecimiento de las relaciones sociales, incrementando la sensación de conexión y empatía dentro de los grupos y comunidades. De acuerdo con revisiones como la mencionada por Brooks en la revista Nature, los actos de bondad generan un clima favorable que ayuda a disminuir el estrés y promueve una cultura de apoyo recíproco.

Arthur Brooks dirige el Laboratorio de Liderazgo y Felicidad en Harvard, donde estudia el impacto del altruismo en la vida cotidiana (Arthur C. Brooks Instagram)

Quién es Arthur Brooks

Considerado como uno de los expertos en el estudio científico de la felicidad, Brooks comenzó su trayectoria en ámbitos completamente distintos. El profesor tuvo una prolongada carrera en economía y políticas públicas, llegando a presidir durante más de una década el American Enterprise Institute, un centro de estudios conservador.

No obstante, en 2019 dejó su puesto directivo para abocarse a la investigación y la enseñanza en la casa de estudios. Desde entonces, dirige el Laboratorio de Liderazgo y Felicidad en el Center for Public Leadership. Su curso sobre “Liderazgo y felicidad” se ha transformado en uno de los más populares tanto entre estudiantes como entre líderes y ejecutivos de todo el mundo, interesados en su innovador enfoque que combina filosofía, neurociencia y psicología aplicada.