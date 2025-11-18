La dieta keto detiene las crisis epilépticas de una niña

LUNES, 17 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Alana "Lani" Silverberg era una auténtica bomba con una gran personalidad a los 3 años -- hasta que empezó a tener convulsiones.

La novia se volvió rápidamente silenciosa, de mal humor, insomne y fatigada, agotada por sus convulsiones.

"Era la pesadilla de cualquier padre. Lani tenía una gran convulsión a la semana. En un momento dado, no sabíamos qué más íbamos a hacer", dijo su madre, Sara Silverberg, en un comunicado de prensa.

Pero ahora Lani está libre de convulsiones, gracias a una dieta keto recomendada por sus médicos del Johns Hopkins Children's Center en Baltimore.

"Sabíamos que era posible que hubiera una cura con la dieta, pero parece un milagro", dijo Silverberg.

El primer signo de convulsiones de Lani apareció cuando estaba comiendo una galleta y empezó a ponerse azul.

Un neurólogo pediátrico de Johns Hopkins, el Dr. Eric Kossoff, diagnosticó a Lani síndrome de Doose, un tipo poco común de epilepsia infantil que afecta a todo el cerebro. Estas convulsiones pueden causar retrasos en el desarrollo o estancamientos si no se tratan.

Pruebas adicionales revelaron que Lani tenía casi 40 convulsiones al día. Estas incluían las crisis de caída, que hacen que el cuerpo se quede inerte, y las crisis de ausencia que parecen desconectarse con párpados temblando.

A Lani le recetaron medicación y le pusieron un casco para protegerse durante las convulsiones graves.

Luego Kossoff recomendó un tratamiento que sorprendió a los padres de Lani: la dieta cetogénica.

Las dietas keto consisten en consumir alimentos ricos en grasa y niveles muy bajos de carbohidratos, y son uno de los tratamientos más antiguos para la epilepsia, según Johns Hopkins.

Su equipo de epilepsia pediátrica ha utilizado una dieta keto para tratar a más de 1.500 niños desde 1994, pero su uso se remonta hasta 1921, según los médicos.

"Sabemos que los niños con síndrome de Doose se desempeñan increíblemente bien con la terapia dietética, por eso fue derivada inmediatamente para probar la dieta", dijo Kossoff en un vídeo de noticias publicado por Johns Hopkins.

Más de la mitad de los niños que inician una dieta keto tienen al menos un 50% de reducción en el número de convulsiones, y hasta un 15% quedan libres de convulsiones, según la Epilepsy Foundation.

Lani fue ingresada en el centro infantil Johns Hopkins durante tres días para comenzar esta dieta con receta, que requiere un estricto cumplimiento y pesaje de los alimentos para tener éxito.

Allí, ella y sus padres aprendieron a incorporar la dieta en su vida. Los Silverberg mantienen la dieta kosher, pero los expertos dicen que la dieta keto puede adaptarse a cualquier religión o preferencia cultural.

Solo un mes después de empezar la dieta keto, las convulsiones de Lani cesaron y volvió a comportarse como si fuera normal.

"La pusimos a dieta y lo hizo increíblemente bien", dijo Kossoff. "Sus convulsiones cesaron muy rápido. Pudimos quitarle toda la medicación para las convulsiones."

Dos años después, en abril de 2025, Kossoff dijo a la familia que Lani podía dejar la dieta. La familia celebró con una "fiesta del azúcar", con una piñata completa.

Kossoff no espera que Lani sufra otra convulsión, basándose en la investigación y la experiencia clínica.

"Que haya niños como Lani por ahí, que cambiando su dieta podamos detener sus convulsiones, curarlos y que puedan seguir sin necesitar volver a vernos nunca más, es simplemente maravilloso", dijo Kossoff.

Más información

La Epilepsy Foundation tiene más información sobre la dieta keto para el tratamiento de las convulsiones.

FUENTE: Johns Hopkins Medicine, comunicado de prensa, 11 de noviembre de 2025