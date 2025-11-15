Salud

¿Puede la música proteger tu cerebro? Un estudio afirma que podría ayudar a prevenir la demencia

Healthday Spanish

VIERNES, 14 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Escuchar a sus cantantes favoritos podría hacer algo más que levantar el ánimo, sino que también podría proteger su cerebro.

Un nuevo estudio de investigadores australianos encontró que los adultos mayores que escuchaban música regularmente tenían un riesgo 39% menor de desarrollar demencia en comparación con aquellos que no hacían de la música una parte de su vida diaria.

La investigación, publicada recientemente como parte del Estudio Longitudinal de Personas Mayores de ASPREE, siguió a más de 10,000 adultos de 70 años o más durante aproximadamente una década para explorar diferentes factores de estilo de vida relacionados con un envejecimiento saludable.

"La música era una de las áreas en las que estábamos interesados", dijo a The Washington Post la investigadora principal Joanne Ryan, jefa de la unidad de Neuropsiquiatría Biológica y Demencia de la Universidad de Monash.

Ryan agregó que "encontraron que en ese período de tiempo, se desempeñaron mejor, consistentemente mejor, en las tareas de memoria y también en una prueba de función cognitiva global".

De los 10,893 participantes, alrededor de 7,000 dijeron que escuchaban música la mayoría de los días, y esos oyentes frecuentes tuvieron la mayor reducción en el riesgo de demencia. El estudio no especificó qué tipo de música era más beneficiosa.

Ryan enfatizó que el estudio no puede probar que escuchar música prevenga directamente la demencia, pero los resultados fueron lo suficientemente fuertes como para sugerir un posible vínculo.

Señaló que se ha demostrado que la música mejora el estado de ánimo y estimula múltiples áreas del cerebro.

Otros investigadores dicen que escuchar música activa las áreas motoras, las áreas sensoriales y las regiones que procesan la emoción y la imaginación.

"Una de las cosas que parece ser realmente importante es lograr que todas esas áreas se comuniquen entre sí de manera significativa", dijo Elizabeth Margulis, directora del Laboratorio de Cognición Musical de la Universidad de Princeton, a The Post.

Además, el estudio también encontró que reproducir música proporcionó un beneficio pequeño pero significativo, reduciendo el riesgo de demencia en aproximadamente un 35%.

"Escuchar música es neuroprotector", dijo a The Post el neurocientífico Daniel Levitin, que no participó en el estudio.Agregó que aumenta la resiliencia y ayuda a proteger el cerebro al conectar nuevas vías neuronales.

FUENTE: The Washington Post, 13 de noviembre de 2025

