Cómo el caos en el hogar puede afectar la salud mental de los niños, según la ciencia

Una investigación reveló que quienes perciben su entorno doméstico como caótico presentan mayor riesgo de desarrollar dificultades emocionales en la adultez, incluso cuando comparten el mismo ambiente familiar que sus hermanos

El caos doméstico, caracterizado por ruido y desorden, impacta negativamente en la salud mental infantil y familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En numerosos hogares, el caos doméstico —definido por el bullicio, el desorden y la imprevisibilidad— constituye parte cotidiana de la vida familiar. Sin embargo, lejos de tratarse de una simple particularidad del ritmo diario, este entorno puede provocar efectos profundos en la salud mental infantil y en el bienestar de todos los miembros de la familia, según expertos de Psychology Today.

Un ambiente caracterizado por ruido persistente, acumulación de objetos y ausencia de estructura afecta la convivencia y puede dejar una huella duradera en el desarrollo de la niñez.

Qué es el caos doméstico y cómo se manifiesta

Expertos de Psychology Today describen el caos en el hogar como aquel ambiente donde predominan el ruido, el hacinamiento y la falta de predictibilidad. Este desorden suele presentarse en casas donde la televisión está encendida en todo momento, varios dispositivos emiten sonidos a la vez y la sensación abrumadora de agitación y desorganización se vuelve constante.

Si bien cierto nivel de dinamismo parece parte de la vida moderna, los especialistas advierten que la exposición continua a este entorno constituye un factor de riesgo para la salud mental, tanto de niños como de adultos.

La exposición continua a la imprevisibilidad en el hogar aumenta el riesgo de problemas emocionales en niños y adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distintos estudios citados por Psychology Today muestran que quienes crecen en hogares caóticos suelen alcanzar resultados inferiores en su desarrollo en comparación con aquellos que viven en entornos organizados.

La investigación liderada por Sophie von Stumm, que recopiló datos de más de 7.000 niños nacidos en el Reino Unido en la década de 1990, identificó una relación directa entre la percepción de caos en la infancia y una mayor probabilidad de presentar problemas de salud mental en la adultez temprana.

El estudio con gemelos aportó una evidencia clave: incluso entre hermanos criados bajo un mismo techo, quien interpretó el hogar como más caótico reportó una salud mental inferior al llegar a los veinte años. Esta diferencia en la percepción subraya que lo que cada niño experimenta en su entorno resulta determinante.

La percepción de caos en la infancia se asocia con una mayor probabilidad de problemas de salud mental en la adultez temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia del caos doméstico sobre la salud emocional es notoria, pero los hallazgos de Psychology Today aclaran que este entorno no produce de manera directa un bajo rendimiento académico.

Si bien los niños que evaluaron su hogar como más caótico reportaron calificaciones más bajas, los análisis con gemelos —tanto idénticos como fraternos— evidencian que la asociación entre el caos y el desempeño escolar responde a factores externos (como el carácter individual del niño o el contexto familiar) y no a una relación causal directa.

Además, los niños que luego lograron mejores resultados en la escuela manifestaron una disminución en la percepción de caos en el hogar, lo que sugiere que las habilidades organizativas adquiridas durante la escolarización pueden trasladarse al ambiente familiar y contribuir así al orden y la estabilidad.

Recomendaciones para atenuar el caos y proteger la salud mental

Ante los riesgos que plantea esta dinámica, Psychology Today comparte recomendaciones prácticas diseñadas para mitigar el caos doméstico y salvaguardar la salud mental de la familia.

Entre los principales consejos, destacan: evitar el uso simultáneo de diferentes aparatos que emiten sonido o imagen para minimizar la sobresaturación sensorial, priorizar la interacción uno a uno y cultivar la tranquilidad, considerada “un bálsamo para la mente”.

Promover el orden y reducir el exceso de objetos ayuda a mejorar la concentración y a disminuir la sensación de agobio tanto en niños como en adultos. Además, reservar momentos para el descanso y el tiempo compartido en familia después de jornadas ocupadas permite renovar la mente y fortalecer el bienestar emocional.

Crear rutinas, mantener espacios ordenados y reservar tiempo en familia son claves para un ambiente doméstico saludable y estable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía enfatiza la importancia de que se involucren todos los miembros del hogar en la creación de rutinas sencillas y posibles de sostener. Establecer horarios claros para actividades diarias, mantener los espacios comunes despejados y favorecer momentos de silencio colaboran en la construcción de un ambiente más armonioso.

Aunque cierto grado de desorden es inevitable en la rutina diaria, Psychology Today subraya que el caos en el hogar no debe interpretarse como algo inofensivo ni pintoresco. Mantener un ambiente ordenado y pacífico es fundamental para salvaguardar la salud mental y el bienestar general de la familia, en especial de quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo.

