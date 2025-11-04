La contaminación lumínica daña la salud cardiaca, según un estudio

LUNES, 3 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Las luces brillantes de la gran ciudad podrían parecer deslumbrantes, pero pueden ser difíciles para la salud del corazón, señala un estudio reciente.

Las personas expuestas a altos niveles de luz artificial tienen un riesgo cada vez más alto de enfermedad cardiaca, informan los investigadores en una reunión del 10 de noviembre de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), en Nueva Orleáns.

Una mayor exposición a la luz artificial por la noche se asoció con un aumento de un 35 por ciento en el riesgo de enfermedad cardiaca en un plazo de cinco años, y un aumento de un 22 por ciento en el riesgo en 10 años, encontraron los investigadores.

"Encontramos una relación casi lineal entre la luz nocturna y la enfermedad cardiaca: cuanto mayor es la exposición a la luz nocturna, mayor es el riesgo", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Shady Abohashem, jefe de ensayos de imágenes cardiacas por TEP/TC del Hospital General de Massachusetts, en Boston.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron la salud de 466 adultos con una edad promedio de 55 años que se habían sometido a una TEP o una TC en el Hospital General de Massachusetts entre 2005 y 2008.

El equipo comparó la salud y los escáneres cerebrales de los participantes con su exposición a la luz artificial, según la dirección de su casa.

Los resultados mostraron que los niveles más altos de luz artificial causaron actividad de estrés cerebral e inflamación de los vasos sanguíneos.

"Incluso los aumentos modestos en la luz nocturna se vincularon con un mayor estrés cerebral y arterial", dijo Abohashem. "Cuando el cerebro percibe estrés, activa señales que pueden desencadenar una respuesta inmune e inflamar los vasos sanguíneos. Con el tiempo, este proceso puede contribuir al endurecimiento de las arterias y aumentar el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular".

Durante una década, el 17% de las personas desarrollaron una afección cardíaca importante. Su exposición a la luz se asoció con el riesgo de enfermedad cardíaca, incluso después de tener en cuenta otros factores de riesgo.

Los riesgos cardiacos fueron incluso más altos entre las personas que vivían en áreas con un alto ruido de tráfico, unos ingresos más bajos en el vecindario u otros factores ambientales que pueden aumentar el estrés, dijeron los investigadores.

Para contrarrestar estos efectos nocivos, "las personas pueden limitar la luz nocturna interior, mantener las habitaciones oscuras y evitar pantallas como televisores y dispositivos electrónicos personales antes de acostarse", dijo Abohashem.

Las ciudades también podrían mejorar la salud de las personas al reducir la iluminación exterior innecesaria, proteger las farolas o usar luces sensibles al movimiento, dijeron los investigadores.

"Estos hallazgos son novedosos y se suman a las evidencias que sugieren que reducir la exposición a la luz artificial excesiva por la noche es un problema de salud pública", señaló en un comunicado de prensa Julio Fernández-Mendoza, vocero de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association).

"Sabemos que demasiada exposición a la luz artificial por la noche puede dañar su salud, particularmente aumentando el riesgo de enfermedad cardíaca. Sin embargo, no sabíamos cómo ocurrió este daño", dijo Fernández-Mendoza, director de medicina conductual del sueño en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania, que no participó en el estudio.

"Este estudio ha investigado una de varias causas posibles, que es cómo nuestros cerebros responden al estrés", explicó. "Esta respuesta parece desempeñar un papel importante en la vinculación de la luz artificial nocturna con la enfermedad cardíaca".

Los investigadores planean ver si reducir la exposición a la luz nocturna podría mejorar la salud cardíaca de las personas.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 3 de noviembre de 2025