Qué alimentos vegetales tienen más hierro que la carne y cómo potenciar su absorción

Nutricionistas citados por Real Simple y Harvard Health Publishing destacan que ciertos alimentos de origen vegetal contienen más de este mineral de lo que se cree y recomiendan combinarlos con vitamina C para potenciar su aprovechamiento en el organismo

La variedad de preparaciones con
La variedad de preparaciones con espinacas, lentejas y garbanzos facilita alcanzar los requerimientos diarios de hierro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deficiencia de hierro es uno de los déficits nutricionales más comunes en el mundo, y no afecta solo a quienes siguen dietas restrictivas. Aunque este mineral suele vincularse a la carne roja, diversos alimentos de origen vegetal pueden igualar —e incluso superar— su aporte.

Según nutricionistas citados por Real Simple, opciones como espinacas, lentejas y garbanzos no solo brindan una dosis importante de hierro, sino que además fortalecen el sistema inmunológico, mejoran la digestión y aportan energía sostenida, demostrando que una alimentación equilibrada puede ser tan poderosa como sabrosa.

Este dato resulta relevante para quienes buscan reducir el consumo de carne o siguen dietas vegetarianas y veganas, y demuestra que la despensa puede contener alternativas inesperadas para cubrir las necesidades diarias de un mineral esencial.

El hierro es indispensable para el organismo, ya que posibilita el transporte de oxígeno y la producción de hemoglobina en la sangre.

Alimentos vegetales con más hierro que un filete

Entre los vegetales que sobresalen por su contenido de hierro, las espinacas cocidas ocupan un lugar destacado. Dani Domínguez nutricionista registrada con una maestría en Ciencias en la Universidad de Georgia, señaló: “Muchos de mis clientes se sorprenden al saber que una taza de espinacas cocidas contiene 6,4 mg de hierro”.

Las espinacas cocidas superan a
Las espinacas cocidas superan a la carne roja en hierro, con 6,4 mg por taza, según nutricionistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cantidad resulta comparable, e incluso superior, a la de una porción estándar de filete. Además, las espinacas pueden integrarse con facilidad en sopas, batidos, pastas y salteados, lo que facilita su consumo regular.

Por su parte, los garbanzos cocidos figuran entre las mejores alternativas. Una taza contiene cerca de 5 mg de hierro. Su versatilidad permite incluirlos en ensaladas, salsas o platos principales.

Domínguez destacó que los garbanzos no solo proveen hierro, sino que son una excelente fuente de potasio, calcio, magnesio y otros nutrientes clave. Estos datos coinciden con la revisión de Harvard, que los ubica como una opción fundamental para quienes desean cubrir el hierro con alimentos vegetales.

Las lentejas, en especial las rojas partidas, representan otra fuente relevante. Una taza aporta aproximadamente 6 mg de hierro, lo que equivale al 30% de las necesidades diarias en una dieta de 2.000 calorías, según Domínguez.

Las lentejas rojas partidas aportan
Las lentejas rojas partidas aportan hasta el 30% del hierro diario recomendado en una dieta equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden combinarse con alimentos ricos en vitamina C para mejorar la absorción y se adaptan bien a sopas, currys y cremas. La cifra coincide con los valores reportados por el estudio de Harvard Health Publishing.

Estrategias y estudios para optimizar el consumo de hierro vegetal

En los alimentos existen dos tipos de hierro: el hemo, presente en productos animales, y el no hemo, propio de alimentos vegetales.

Domínguez explicó a Real Simple: “Combinar alimentos ricos en hierro vegetal con ingredientes que aportan vitamina C, como cítricos o pimientos, puede aumentar notablemente la absorción del mineral”.

Y añadir jugo de limón a las espinacas cocidas o acompañar las comidas con jugo de naranja son ejemplos prácticos para potenciar este efecto.

Un estudio de Harvard Health Publishing destaca que las legumbres ofrecen cantidades relevantes de hierro no hemo, fundamentales para cubrir los requerimientos diarios, sobre todo en personas que no consumen carne.

Además, se subraya la importancia de combinarlas con alimentos ricos en vitamina C para optimizar la absorción del mineral, lo que refuerza las recomendaciones de los expertos.

Estudios de Harvard Health Publishing
Estudios de Harvard Health Publishing respaldan el valor de las legumbres como fuente principal de hierro no hemo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes desean diversificar su dieta y aumentar la ingesta de hierro sin recurrir a la carne pueden planificar las comidas de forma estratégica. Preparar cantidades generosas de espinacas, lentejas o garbanzos y combinarlas con ingredientes ricos en vitamina C facilita alcanzar los requerimientos diarios de hierro. La variedad de preparaciones permite adaptar estos alimentos a diferentes gustos y necesidades.

Como subraya Real Simple, estos vegetales no solo se destacan por su aporte de hierro, sino que también contienen fibra, proteínas, antioxidantes y minerales clave, consolidándose como alternativas nutritivas y versátiles para cualquier tipo de alimentación.

Cuál es el valor nutricional de la soja texturizada

El consumo de productos que combinan alto valor biológico con facilidad de preparación fomenta cambios sostenibles y atractivos en las costumbres culinarias de quienes buscan mayor bienestar

Cuál es el valor nutricional

Día de “Una Sola Salud”: por qué este enfoque es clave para prevenir enfermedades y cuidar el medioambiente

El 3 de noviembre se celebra la efeméride que promueve este concepto, asociado a respuestas conjuntas a desafíos como la contaminación, el cambio climático y la propagación de patógenos desde animales a personas

Día de “Una Sola Salud”:

No es solo la dieta: los 5 hábitos saludables que ayudan a vivir mejor

Gestionar las situaciones de estrés, el ejercicio físico regular y el descanso adecuado pueden marcar la diferencia en la salud integral

No es solo la dieta:

Todo sobre el acné: mitos, causas y cómo cuidar la piel, según una experta

En una nueva edición de El Puente, la dermatóloga Mariangeles Jofre explica por qué aparecen los brotes, desmiente creencias habituales y detalla las mejores estrategias para mantener la salud cutánea, tanto en adolescentes como en adultos

Todo sobre el acné: mitos,

Murió un hombre por hantavirus en Bariloche: aislaron a dos personas e investigan el origen del contagio

El paciente tenía 43 años. Las autoridades sanitarias estudian el caso

Murió un hombre por hantavirus
Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

Llega la gran noche de

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

Un experimento con inteligencia artificial

Un experimento con inteligencia artificial logra desbloquear recuerdos olvidados de la infancia

Desde hojas hasta huesos: así construyen su protección los insectos que se disfrazan para sobrevivir

Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de tres rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Donald Trump dijo que Xi Jinping afirmó que China no intervendrá en Taiwán mientras él sea presidente de EEUU

Rusia admitió que mantiene contactos con el régimen venezolano y que posee “varias obligaciones contractuales”