Salud

Cuáles son los pasatiempos simples que potencian el bienestar y la creatividad, según especialistas

Expertos consultados por Good Housekeeping afirman que las actividades recreativas simples mejoran la calidad de vida y estimulan la creatividad

Guardar
Los pasatiempos simples como caminar,
Los pasatiempos simples como caminar, cocinar o leer mejoran la salud mental y potencian la creatividad, según expertos en neurociencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades que suelen verse solo como pasatiempos tienen el poder de transformar la rutina: pueden volverse aliados inesperados para potenciar la productividad y el bienestar. Según especialistas consultados por Good Housekeeping, integrar ciertas aficiones en la vida diaria no solo ofrece un respiro divertido, sino que también impulsa la concentración, despierta la creatividad y refuerza la salud mental.

Respaldadas por investigaciones y voces reconocidas en neurociencia y productividad, estas prácticas dejan de ser simples hobbies y se convierten en herramientas claves para el crecimiento personal y profesional.

El interés por los pasatiempos productivos aumentó en los últimos años. Rebecca Mannis, doctora en neurociencia de la Universidad de Columbia, afirmó a Good Housekeeping que estas actividades “pueden desempeñar un papel sorprendente en el mantenimiento de la salud cerebral e incluso ayudar a proteger contra el deterioro cognitivo”.

Harvard Health coincide en que dedicar tiempo a nuevas actividades y concederse momentos de esparcimiento puede estimular la creatividad y favorecer el surgimiento de soluciones renovadas para los desafíos diarios.

Harvard Health destaca la importancia
Harvard Health destaca la importancia de dedicar tiempo a nuevas actividades para estimular la creatividad en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mannis, el aprendizaje constante es fundamental para el desarrollo humano, y los pasatiempos mantienen la mente activa. Además, estos momentos de ocio suelen impulsar nuevas ideas y conexiones y pueden mejorar la productividad de manera inesperada.

Jardinería: bienestar y atención

Entre las actividades recomendadas, la jardinería ocupa un lugar especial. Sanam Hafeez, doctora en psicología y neuropsicóloga, explicó a Good Housekeeping que cuidar plantas otorga una sensación de propósito y recompensa al cerebro, lo que reduce el estrés y mejora el enfoque.

La jardinería reduce el estrés,
La jardinería reduce el estrés, mejora el enfoque y refuerza la sensación de bienestar y productividad personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, estar al aire libre favorece el sueño y eleva el ánimo, factores clave para la concentración y el rendimiento diario. La satisfacción de ver florecer plantas o cosechar vegetales refuerza la percepción de productividad y bienestar.

Caminar, labores manuales y lectura

Caminar es una práctica sencilla con efectos positivos en la memoria y la salud cerebral. Mannis señaló que caminar activa la respiración, el equilibrio y la coordinación, capacidades esenciales para el bienestar. Hacerlo en compañía, ya sea con una persona o una mascota, suma el valor de la conexión social y fortalece la resiliencia. El aprendizaje se potencia cuando varias áreas cerebrales se activan al mismo tiempo, y una caminata compartida resulta especialmente provechosa.

Las labores manuales, como el tejido, o la costura, también ofrecen ventajas. Expertos de Harvard Health subrayó que, ante la saturación digital, estas actividades permiten reconectar con lo táctil y el presente. Cada avance o puntada favorece la concentración y proporciona satisfacción al crear algo propio. Además, mientras las manos trabajan, la mente se relaja, lo que facilita la aparición de ideas y soluciones.

as labores manuales, como el
as labores manuales, como el tejido o la costura, ayudan a reconectar con lo táctil, favorecen la concentración y relajan la mente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura, según Hafeez, actúa como un “ejercicio para el cerebro”. Refuerza conexiones neuronales asociadas a la memoria, el lenguaje y la conciencia emocional. Sumergirse en una historia calma la mente y mejora el desempeño en otros ámbitos. Investigaciones citadas por Good Housekeeping indican que los beneficios de la lectura se extienden durante varios días.

Cocina y diario personal

Cocinar es un excelente ejercicio para la función ejecutiva, que engloba planificación, organización y toma de decisiones, afirmó Hafeez. Cocinar exige coordinar procesos mentales y creativos, y su resultado tangible implica una recompensa inmediata para el cerebro. Además, el tiempo dedicado a la cocina fortalece la gestión de tareas y la resolución de problemas cotidianos.

Cocinar estimula la función ejecutiva,
Cocinar estimula la función ejecutiva, la planificación y la creatividad, aportando recompensas inmediatas para el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escribir un diario potencia la autoconciencia y la regulación emocional. Hafeez explicó a Good Housekeeping que plasmar pensamientos en papel despeja la mente y facilita la toma de decisiones, incrementando la confianza. Estudios citados asocian la escritura regular con beneficios físicos, como menos visitas médicas y mejor función inmunológica.

Prácticas mente-cuerpo, música y descanso

Las disciplinas mente-cuerpo, como yoga, pilates o tai chi, resultan eficaces para manejar el estrés y practicar la atención plena. Hafeez indicó que la conexión entre movimiento y respiración entrena el cerebro para mantener la calma bajo presión y mejora la conciencia corporal. La dedicación regular a estas prácticas ayuda a regular la energía y mantener el foco en los objetivos.

Las prácticas mente-cuerpo como yoga,
Las prácticas mente-cuerpo como yoga, pilates y tai chi ayudan a reducir el estrés y mejorar la atención plena ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Tocar música, ya sea cantando o con un instrumento, activa varias áreas cerebrales. Hafeez señaló que esta actividad refuerza la memoria, la flexibilidad mental y la capacidad de multitarea. Incluso breves sesiones musicales pueden potenciar la concentración y la resolución de problemas, habilidades transferibles a la vida cotidiana.

El descanso consciente —pausas reales sin estímulos— es esencial. En una sociedad hiperconectada, desconectar previene el agotamiento, recupera la mente y abre espacio a nuevas ideas. Los expertos consultados por Good Housekeeping concuerdan: explorar nuevas actividades y concederse momentos de esparcimiento puede estimular la creatividad y favorecer el surgimiento de soluciones renovadas para los desafíos diarios.

Temas Relacionados

Productividad personalBienestarPasatiempos productivoscreatividadUniversidad de HarvardActividades recreativasestimulación mentalinnovaciónGood HousekeepingNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué el aceite de oliva se convirtió en el nuevo aliado del cuidado de la piel, según dermatólogos

Especialistas de Cleveland Clinic revelan cómo este ingrediente natural puede aportar hidratación, elasticidad y limpieza, pero insisten en adaptar su uso a cada tipo de cutis para evitar complicaciones

Por qué el aceite de

El cardio de zona 2: una tendencia que transforma la salud cardiovascular sin necesidad de entrenamientos intensos

Una alternativa simple y eficaz que suma seguidores, según reportó GQ, porque permite proteger el corazón y mantenerse activo sin realizar ejercicios muy fuertes

El cardio de zona 2:

Un estudio analizó la relación entre la infección por COVID-19 durante el embarazo y el riesgo del autismo

La investigación revisó datos de 18.000 hijos de madres que contrajeron el virus en 2020 y 2021. Los especialistas apuntaron al rol de la inflamación en el neurodesarrollo y recomendaron la vacunación durante la gestación

Un estudio analizó la relación

Qué significa estar más tranquilo solo que acompañado, según la psicología

Estar en soledad permite procesar emociones, reducir el estrés y recuperar el equilibrio emocional, según los expertos. Cuándo puede ser excesivo y convertirse en una fobia social

Qué significa estar más tranquilo

Tos convulsa: síntomas y cómo prevenir la enfermedad que causó la muerte de cuatro niños

El brote de coqueluche alcanza 382 diagnósticos confirmados en el país y los pediatras advierten por la baja vacunación. Los fallecidos residían en La Plata, Merlo y La Matanza: el Ministerio de Salud bonaerense emitió una alerta epidemiológica

Tos convulsa: síntomas y cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se rompe el PRO en

Se rompe el PRO en Diputados: los legisladores de Bullrich dejan el bloque de Macri y se suman a La Libertad Avanza

La carta tensionó al máximo el gabinete de Kicillof y es incierta la continuidad de los ministros que responden a CFK

Un estudio analizó la relación entre la infección por COVID-19 durante el embarazo y el riesgo del autismo

Siete detenidos por el brutal crimen de la jubilada en San Isidro: el rol del temible “Castillito”

Qué significa estar más tranquilo solo que acompañado, según la psicología

INFOBAE AMÉRICA
“Entrenemos para ser mejores”: El

“Entrenemos para ser mejores”: El deporte y la banca se unen para inspirar una sociedad más empática y respetuosa

Así es el Palacio Lakshmi Vilas, la casa más grande del planeta donde solo viven cuatro personas

Artistas urbanos transforman residuos del transporte en alta costura

Quiénes son D66, los liberales progresistas que derrotaron a la ultraderecha en Países Bajos

Un manuscrito del siglo IX revela signos musicales pioneros en occidente

TELESHOW
Se conocieron las primeras imágenes

Se conocieron las primeras imágenes de “Glaxo”, la película que protagonizará Lali Espósito

Benjamín Vicuña, entre la distancia y la tristeza: “No veo a mis hijos hace más de cuarenta días”

Nicole Neumann criticó la rigidez escolar en el sistema de faltas: “¡Hay una vida también!"

Wanda Nara y un mensaje implícito para Mauro Icardi: “Mood de las mamás que hacemos todo”

“Cuando Frank conoció a Carlitos” y la causa rotaria que convocó a una multitud en Buenos Aires