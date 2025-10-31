Cuáles son los pasatiempos simples que potencian el bienestar y la creatividad, según especialistas

Los pasatiempos simples como caminar, cocinar o leer mejoran la salud mental y potencian la creatividad, según expertos en neurociencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades que suelen verse solo como pasatiempos tienen el poder de transformar la rutina: pueden volverse aliados inesperados para potenciar la productividad y el bienestar. Según especialistas consultados por Good Housekeeping, integrar ciertas aficiones en la vida diaria no solo ofrece un respiro divertido, sino que también impulsa la concentración, despierta la creatividad y refuerza la salud mental.

Respaldadas por investigaciones y voces reconocidas en neurociencia y productividad, estas prácticas dejan de ser simples hobbies y se convierten en herramientas claves para el crecimiento personal y profesional.

El interés por los pasatiempos productivos aumentó en los últimos años. Rebecca Mannis, doctora en neurociencia de la Universidad de Columbia, afirmó a Good Housekeeping que estas actividades “pueden desempeñar un papel sorprendente en el mantenimiento de la salud cerebral e incluso ayudar a proteger contra el deterioro cognitivo”.

Harvard Health coincide en que dedicar tiempo a nuevas actividades y concederse momentos de esparcimiento puede estimular la creatividad y favorecer el surgimiento de soluciones renovadas para los desafíos diarios.

Harvard Health destaca la importancia de dedicar tiempo a nuevas actividades para estimular la creatividad en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mannis, el aprendizaje constante es fundamental para el desarrollo humano, y los pasatiempos mantienen la mente activa. Además, estos momentos de ocio suelen impulsar nuevas ideas y conexiones y pueden mejorar la productividad de manera inesperada.

Jardinería: bienestar y atención

Entre las actividades recomendadas, la jardinería ocupa un lugar especial. Sanam Hafeez, doctora en psicología y neuropsicóloga, explicó a Good Housekeeping que cuidar plantas otorga una sensación de propósito y recompensa al cerebro, lo que reduce el estrés y mejora el enfoque.

La jardinería reduce el estrés, mejora el enfoque y refuerza la sensación de bienestar y productividad personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, estar al aire libre favorece el sueño y eleva el ánimo, factores clave para la concentración y el rendimiento diario. La satisfacción de ver florecer plantas o cosechar vegetales refuerza la percepción de productividad y bienestar.

Caminar, labores manuales y lectura

Caminar es una práctica sencilla con efectos positivos en la memoria y la salud cerebral. Mannis señaló que caminar activa la respiración, el equilibrio y la coordinación, capacidades esenciales para el bienestar. Hacerlo en compañía, ya sea con una persona o una mascota, suma el valor de la conexión social y fortalece la resiliencia. El aprendizaje se potencia cuando varias áreas cerebrales se activan al mismo tiempo, y una caminata compartida resulta especialmente provechosa.

Las labores manuales, como el tejido, o la costura, también ofrecen ventajas. Expertos de Harvard Health subrayó que, ante la saturación digital, estas actividades permiten reconectar con lo táctil y el presente. Cada avance o puntada favorece la concentración y proporciona satisfacción al crear algo propio. Además, mientras las manos trabajan, la mente se relaja, lo que facilita la aparición de ideas y soluciones.

as labores manuales, como el tejido o la costura, ayudan a reconectar con lo táctil, favorecen la concentración y relajan la mente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura, según Hafeez, actúa como un “ejercicio para el cerebro”. Refuerza conexiones neuronales asociadas a la memoria, el lenguaje y la conciencia emocional. Sumergirse en una historia calma la mente y mejora el desempeño en otros ámbitos. Investigaciones citadas por Good Housekeeping indican que los beneficios de la lectura se extienden durante varios días.

Cocina y diario personal

Cocinar es un excelente ejercicio para la función ejecutiva, que engloba planificación, organización y toma de decisiones, afirmó Hafeez. Cocinar exige coordinar procesos mentales y creativos, y su resultado tangible implica una recompensa inmediata para el cerebro. Además, el tiempo dedicado a la cocina fortalece la gestión de tareas y la resolución de problemas cotidianos.

Cocinar estimula la función ejecutiva, la planificación y la creatividad, aportando recompensas inmediatas para el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escribir un diario potencia la autoconciencia y la regulación emocional. Hafeez explicó a Good Housekeeping que plasmar pensamientos en papel despeja la mente y facilita la toma de decisiones, incrementando la confianza. Estudios citados asocian la escritura regular con beneficios físicos, como menos visitas médicas y mejor función inmunológica.

Prácticas mente-cuerpo, música y descanso

Las disciplinas mente-cuerpo, como yoga, pilates o tai chi, resultan eficaces para manejar el estrés y practicar la atención plena. Hafeez indicó que la conexión entre movimiento y respiración entrena el cerebro para mantener la calma bajo presión y mejora la conciencia corporal. La dedicación regular a estas prácticas ayuda a regular la energía y mantener el foco en los objetivos.

Las prácticas mente-cuerpo como yoga, pilates y tai chi ayudan a reducir el estrés y mejorar la atención plena ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Tocar música, ya sea cantando o con un instrumento, activa varias áreas cerebrales. Hafeez señaló que esta actividad refuerza la memoria, la flexibilidad mental y la capacidad de multitarea. Incluso breves sesiones musicales pueden potenciar la concentración y la resolución de problemas, habilidades transferibles a la vida cotidiana.

El descanso consciente —pausas reales sin estímulos— es esencial. En una sociedad hiperconectada, desconectar previene el agotamiento, recupera la mente y abre espacio a nuevas ideas. Los expertos consultados por Good Housekeeping concuerdan: explorar nuevas actividades y concederse momentos de esparcimiento puede estimular la creatividad y favorecer el surgimiento de soluciones renovadas para los desafíos diarios.