Las mujeres obtienen más del ejercicio que los hombres

MIÉRCOLES, 29 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres se benefician mucho más del ejercicio que los hombres, cosechando muchas más ganancias con un trabajo considerablemente menor, informa un estudio reciente.

Con la misma cantidad de ejercicio, las mujeres experimentan una reducción de tres veces en su riesgo de muerte por enfermedad cardiaca en comparación con los hombres, informaron los investigadores en la edición del 27 de octubre de la revista Nature Cardiovascular Research.

Estos resultados muestran que las pautas de ejercicio de "talla única" son erróneas, ya que asumen que ambos sexos obtienen el mismo beneficio de las mismas cantidades de ejercicio, concluyeron los investigadores.

"En comparación con los individuos masculinos, las mujeres obtienen beneficios de salud equivalentes con solo la mitad del tiempo de ejercicio", escribió el equipo de investigación dirigido por Jiajin Chen, investigador asociado del Instituto de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad de Xiamen, en China. "Los hallazgos podrían tener el potencial de alentar a las mujeres a participar en la actividad física".

En el estudio, los investigadores analizaron los datos recolectados de más de 85,000 participantes en el Biobanco del Reino Unido, un proyecto de investigación de salud a largo plazo en Reino Unido. Las personas en el estudio usaban rastreadores de actividad en sus muñecas.

Los resultados mostraron que para reducir su riesgo de enfermedad cardíaca en un 30%, los hombres necesitan hacer 530 minutos de ejercicio físico moderado a vigoroso cada semana.

Las mujeres solo necesitan hacer ejercicio 250 minutos a la semana, menos de la mitad, para lograr un beneficio comparable, encontraron los investigadores.

En general, las mujeres que cumplieron con el objetivo de la guía de 150 minutos de ejercicio semanal tenían un riesgo 22% menor de enfermedad cardíaca, en comparación con un riesgo 17% menor en los hombres que cumplieron con el mismo objetivo.

Hay algunos motivos posibles por los que las mujeres podrían responder mejor al ejercicio, dijeron los investigadores.

"Fisiológicamente, los niveles de estrógeno circulante son mucho más altos en las mujeres que en los hombres, y el estrógeno puede promover la pérdida de grasa corporal durante la actividad física", escribieron los investigadores.

Los hombres y las mujeres también tienen diferencias cruciales en la composición de su masa muscular que podrían ayudar a explicar por qué el ejercicio proporciona mejores beneficios entre las mujeres, anotaron los investigadores.

Estos resultados se producen en medio de una brecha de género en la que las mujeres son menos activas físicamente y menos propensas que los hombres a abordar adecuadamente sus factores de riesgo de enfermedad cardiaca, dijeron los investigadores.

"Este estudio proporciona evidencias sólidas de que un método único para todos no puede ni debe usarse para guiar las recomendaciones de actividad física para hombres y mujeres", escribió en un editorial acompañante la Dra. Emily Lau, directora del Programa de Salud Cardiaca de las Mujeres del Hospital Brigham and Women's, en Boston.

"A pesar de esta aparente ventaja de la actividad física femenina, trabajos anteriores han mostrado que las mujeres son consistentemente menos activas físicamente y menos propensas a alcanzar los objetivos de actividad recomendados, lo que resalta la necesidad de adaptar más específicamente las recomendaciones de actividad física a las mujeres", añadió Lau.

Más información

El American Council on Exercise ofrece más información sobre los beneficios de la actividad física para las mujeres.

FUENTES: Nature, comunicado de prensa, 27 de octubre de 2025; Investigación cardiovascular de la naturaleza, 27 de octubre de 2025