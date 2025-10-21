Los medicamentos GLP-1 ayudan a proteger contra la apnea del sueño, según un estudio

MARTES, 21 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los medicamentos para perder peso, como Ozempic y Zepbound, podrían ayudar a proteger a las personas de los riesgos de salud relacionados con la apnea del sueño, señala un estudio reciente.

Los pacientes con diabetes tipo 2 que tomaban medicamentos GLP-1 tenían en general menos probabilidades de morir en el año siguiente, pero a los que tenían apnea del sueño les fue incluso mejor, informaron los investigadores el lunes en una reunión del Colegio Americano de Médicos del Tórax en Chicago.

"Observamos que la mortalidad a un año en los pacientes con diabetes tipo dos a los que se les recetaron AR-1 de GLP-fue sustancialmente más baja que en los pacientes a los que no se les recetó AR-1, con un beneficio desproporcionado observado en los que también fueron diagnosticados con apnea obstructiva del sueño", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Cosmo Fowler, médico de medicina del sueño del sistema de salud de Piedmont, en Atlanta.

Los resultados respaldan la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) en diciembre de 2024 de aprobar Zepbound (tirzepetide) como el primer medicamento para tratar la apnea del sueño en adultos con obesidad.

La apnea del sueño ocurre cuando las vías respiratorias superiores de una persona se bloquean mientras duerme, lo que provoca pausas en la respiración que la despiertan. El resultado: dormir mal noche tras noche.

La apnea del sueño es más común en personas con sobrepeso u obesidad, porque el exceso de peso de los depósitos de grasa aumenta la presión sobre las vías respiratorias superiores, lo que hace que colapsen, según la Asociación de Medicina de la Obesidad. Los kilos de más también reducen la capacidad pulmonar de una persona.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 1.8 millones de pacientes con diabetes tipo 2, de los cuales alrededor de un 28 por ciento habían recibido un fármaco GLP-1.

Los medicamentos del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar los niveles de insulina y azúcar en la sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos. Los medicamentos se desarrollaron inicialmente para tratar la diabetes, antes de que se observaran sus beneficios para la pérdida de peso.

Todos los que tomaban un medicamento GLP-1 tenían un riesgo más bajo de muerte a corto plazo, pero los que tenían apnea del sueño tenían un riesgo un 20 por ciento más bajo que los que no tenían el trastorno respiratorio, mostraron los resultados.

El riesgo absoluto de muerte entre las personas sin apnea del sueño fue del 0.9% para las que tomaban un medicamento GLP-1 frente al 1.8% para las que no tomaban los medicamentos.

En comparación, el riesgo de muerte entre los pacientes con apnea del sueño fue de un 1 por ciento para los que tomaban un GLP-1 frente a un 2.5 por ciento para los que no lo eran.

"Este análisis a gran escala sugiere que el estado de AOS puede actuar como un modificador del efecto en la asociación entre la prescripción de GLP-1RA y la mortalidad", dijo Fowler.

Según estos resultados, los médicos deben considerar si una persona tiene apnea del sueño al decidir si recetar un medicamento GLP-1, dijeron los investigadores.

Pero dijeron que se necesita más investigación para comprender mejor por qué los medicamentos GLP-1 podrían ayudar a los pacientes con apnea del sueño, y para rastrear los beneficios potenciales a largo plazo.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

