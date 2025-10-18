Salud

Revelan que sustituir carne por legumbres ayuda a perder peso y mejora la salud del corazón

Investigadores finlandeses comprobaron que determinados cambios en la alimentación favorecen la reducción el colesterol LDL, incluso sin bajar las calorías diarias

Por Nazareno Rosen

La investigación muestra mejoras en
La investigación muestra mejoras en el colesterol y la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado en Finlandia y publicado en el European Journal of Nutrition reveló un hallazgo con gran potencial para la salud: reducir la carne roja y procesada y reemplazarla parcialmente por legumbres puede generar beneficios notables en el organismo.

Según los investigadores, este simple cambio alimenticio favorece la pérdida de peso y mejora la salud cardiovascular, incluso sin necesidad de reducir la ingesta calórica. El descubrimiento abre la puerta a alternativas prácticas y accesibles para quienes desean mejorar su bienestar sin transformar por completo sus hábitos diarios.

Principales hallazgos sobre la sustitución de carne por legumbres

Un estudio en Finlandia revela
Un estudio en Finlandia revela que sustituir carne roja por legumbres ayuda a perder peso sin reducir calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis principal del estudio apunta a que reemplazar carnes rojas y procesadas con legumbres puede favorecer la pérdida de peso, así como la disminución del colesterol LDL, comúnmente conocido como “colesterol malo”.

Tras seis semanas de intervención dietética, los hombres que realizaron este cambio alimenticio no solo experimentaron una mayor reducción de peso respecto al grupo que mantuvo su ingesta habitual de carnes, sino que además presentaron mejoras en otros indicadores relevantes para la salud cardíaca.

Lo notable de estos resultados es que los participantes no tuvieron restricciones calóricas, lo que sugiere que pequeñas alteraciones en la calidad de la dieta pueden ser más eficaces que el conteo de calorías para lograr cambios en el peso y el perfil lipídico.

La investigación evidencia que es posible favorecer el descenso de peso y mejorar los parámetros cardiovasculares simplemente incrementando el consumo de legumbres ricas en fibra y reduciendo parcialmente la carne de origen animal en las comidas habituales.

Los investigadores insisten en que el sabor y disfrute de los platos no se ven comprometidos y que basta con realizar sustituciones parciales —como en tacos o hamburguesas— para percibir los beneficios.

Emilia Huvinen, investigadora en obesidad y miembro de la junta directiva de la Asociación Finlandesa de Investigadores de la Obesidad, afirma: “Agregar lentejas a la dieta ayuda a perder peso, equilibrar el azúcar en la sangre, alcanzar los objetivos de colesterol e incluso reducir la presión arterial”.

Diseño y metodología del ensayo clínico

El estudio fue desarrollado como un ensayo controlado aleatorizado con una duración de seis semanas y la participación de 102 hombres sanos, con una edad promedio de 38 años. Los hombres fueron divididos en dos grupos.

El primer grupo (grupo de carnes) consumía cerca de 760 gramos de carne roja y procesada a la semana, cantidad que equivale a la ingesta común masculina en Finlandia. Esta carne aportaba aproximadamente el 25% de la proteína total de su dieta.

Por otro lado, el segundo grupo (grupo de legumbres) redujo su ingesta de carne a 200 gramos semanales, ajustándose a lo recomendado en dietas más saludables. Para equiparar el aporte proteico, se incluyeron alimentos a base de legumbres que igualaban la proteína de cerca de 560 gramos de carne. Así, en la dieta de este grupo, las legumbres representaban el 20% de la proteína total, y la carne, solo el 5%.

Ambos grupos mantuvieron su alimentación habitual fuera de los alimentos estudiados. Los investigadores evaluaron registros de alimentación e indicadores en sangre y orina al inicio y final del ensayo.

Resultados en peso, IMC, colesterol y otros parámetros

El grupo que consumió más
El grupo que consumió más legumbres perdió más peso y redujo su IMC, pese a ingerir más calorías

Al concluir las seis semanas, el grupo de legumbres logró una pérdida media de peso significativamente mayor que el grupo que continuó con la carne (alrededor de 900 gramos frente a 220 gramos), aún cuando los primeros consumieron, en promedio, 240 calorías más al día.

El estudio también mostró que quienes incorporaron legumbres a su dieta lograron una mayor reducción del índice de masa corporal (IMC) y mejoras significativas en su perfil lipídico, con descensos más marcados en el colesterol total y el LDL o “colesterol malo”. Los autores atribuyen estos resultados al alto contenido de fibra y grasas saludables presentes en estos alimentos.

Asimismo, la investigación reveló además que, aunque los niveles de vitamina B12 disminuyeron en el grupo que consumió más legumbres, se mantuvieron dentro de parámetros normales. En contraste, la ingesta de hierro aumentó, con valores sanguíneos estables pese a la menor absorción del hierro vegetal, mientras que el yodo no mostró cambios relevantes a corto plazo entre los participantes.

Limitaciones y consideraciones del estudio realizado

Los investigadores reconocen varias limitaciones en su trabajo. La duración del ensayo fue corta, solo seis semanas, y la muestra incluyó exclusivamente hombres. La autodeclaración en los registros alimentarios puede ser susceptible a errores, y los participantes del grupo de legumbres informaron haber realizado más ejercicio físico, lo que podría haber influido en la magnitud de los resultados.

Además, aunque el grupo de legumbres perdió cerca de 0,7 kg más que el grupo de carne, no se detectaron diferencias relevantes en la composición corporal (masa muscular, grasa), sugiriendo que parte del descenso podría deberse a cambios transitorios como la hidratación.

Para confirmar estos hallazgos, serán necesarios ensayos más largos y heterogéneos, abarcando distintos perfiles de población.

Aplicaciones prácticas y ejemplos para incorporar legumbres

El estudio propone que no es necesario transformar radicalmente la alimentación para obtener beneficios. Basta con incluir legumbres varias veces por semana, reemplazando parcial o totalmente la carne en platillos habituales.

Algunas recomendaciones prácticas incluyen usar frijoles o lentejas en tacos, preparar hamburguesas que mezclen carne magra con puré de legumbres, o añadir garbanzos a cenas de vegetales al horno. Incluso enriquecer pastas con porotos o preparar tazones de cereales con garbanzos, verduras y queso fresco son opciones sencillas que pueden mantenerse en la rutina diaria.

Guardar legumbres en conserva o cocinarlas en cantidades grandes para disponer de ellas durante la semana son estrategias que facilitan su presencia en la alimentación. Los autores destacan que este tipo de alimentos combina bien con sabores intensos y diversas especias, lo que permite innovar en la cocina sin sacrificar el agrado por la comida.

La opinión experta sintetiza que sustituir parte del consumo de carne roja y procesada por legumbres representa una medida fácil, accesible y económica para favorecer la pérdida de peso y la mejora de la salud cardiovascular.

Además, esta estrategia permite mantener una dieta nutricionalmente equilibrada, potenciando la ingesta de fibra, hierro y proteínas vegetales sin necesidad de restricciones calóricas estrictas ni sacrificios en la calidad y el disfrute de las comidas.

