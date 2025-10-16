Las 'mentes errantes' del TDAH están relacionadas con una mayor creatividad

MIÉRCOLES, 15 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- El TDAH parece mejorar la creatividad, un beneficio que se obtiene si se empuja a una mente errante en la dirección correcta, concluyeron un par de estudios recientes.

Las personas con más síntomas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad obtienen mejores puntuaciones en las pruebas creativas, informaron investigadores el sábado en una reunión del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (ECNP) en Ámsterdam.

Es probable que esto se deba a su tendencia a dejar que sus mentes divaguen, desviando la atención de cualquier tarea que tengan entre manos hacia pensamientos generados internamente, dijeron los investigadores.

"Encontramos que las personas con más rasgos de TDAH, como la falta de atención, la hiperactividad o la impulsividad, puntúan más alto en los logros creativos en ambos estudios", señaló el investigador principal, Han Fang, estudiante doctoral del Centro Médico de la Universidad de Radboud, en los Países Bajos.

"Además, encontramos que la divagación mental, en particular la divagación mental deliberada, en la que las personas permiten que sus 'pensamientos divaguen a propósito', se asoció con una mayor creatividad en las personas con TDAH", dijo Fang en un comunicado de prensa. "Esto sugiere que la divagación mental puede ser un factor subyacente que conecta el TDAH y la creatividad".

El estudio muestra uno de los beneficios potencialmente positivos de lo que normalmente se considera un trastorno conductual disruptivo, dijeron los expertos.

"La divagación mental es uno de los recursos críticos en los que se basa la notable creatividad de las personas con TDAH de alto funcionamiento", dijo el Dr. K.P. Lesch, profesor de psiquiatría molecular en la Universidad de Wurzburg en Alemania.

"Esto los convierte en un activo increíblemente valioso para nuestra sociedad y el futuro de nuestro planeta", añadió Lesch, que no participó en el estudio, en un comunicado de prensa.

En los estudios, los investigadores compararon dos grupos de pacientes con TDAH con personas que no tienen el trastorno, incluidos 347 en Europa y 403 en el Reino Unido.

Se evaluaron los rasgos de TDAH de los participantes, junto con sus deficiencias funcionales, divagación mental, pensamiento divergente y creatividad.

Todo el mundo tiene una cierta cantidad de divagaciones mentales, pero tiende a ocurrir con más frecuencia en las personas con TDAH, dijo Fang.

"Investigadores anteriores han podido distinguir dos tipos diferentes de divagación mental", dijo Fang. "Puede ser una pérdida de concentración, donde tu mente puede vagar de un tema a otro. Esto es 'divagación mental espontánea'. Otro tipo es la 'divagación mental deliberada', donde las personas se dan la libertad de desviarse del tema, donde permiten que sus pensamientos tomen un curso diferente".

Los resultados mostraron que tanto la falta de atención como la hiperactividad-impulsividad entre los pacientes con TDAH estaban relacionadas tanto con la creatividad como con la divagación mental.

En particular, la divagación mental deliberada estaba relacionada con una mayor inventiva e imaginación, encontraron los investigadores.

Por otro lado, la divagación mental espontánea tendía a contribuir al tipo de deficiencias funcionales que se encuentran típicamente entre las personas con TDAH, dijeron los investigadores.

"Esto puede tener implicaciones prácticas, tanto para la psicoeducación como para el tratamiento", dijo Fang. "Para la psicoeducación, los programas o cursos especialmente diseñados que enseñan a las personas cómo utilizar sus ideas espontáneas, por ejemplo, convirtiéndolas en productos creativos, podrían ayudar a las personas con rasgos de TDAH a aprovechar los beneficios de la divagación mental".

Fang continuó: "Para el tratamiento, las intervenciones basadas en la atención plena adaptadas al TDAH que buscan disminuir la divagación mental espontánea o transformarla en formas más deliberadas pueden reducir las deficiencias funcionales y mejorar los resultados del tratamiento".

Es la primera vez que se investiga este vínculo, por lo que se necesitará más investigación para confirmar los hallazgos.

Los hallazgos informados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

El Instituto Nacional de Salud Mental ofrece más información sobre el TDAH.

FUENTE: Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología, comunicado de prensa, 11 de octubre de 2025