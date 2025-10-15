Los beneficios del té rooibos que sorprenden a quienes buscan mejorar la salud digestiva

El té rooibos podría mejorar la salud intestinal y cardiovascular, según estudios recientes (Freepik)

Descubrir una bebida que combine placer, tradición e innovación científica no es habitual. En los últimos años, el té rooibos ha cobrado protagonismo entre quienes buscan hábitos saludables y soluciones naturales para el bienestar. Sus cualidades únicas y las recientes investigaciones que apuntan a beneficios concretos para la salud han convertido a esta infusión africana en una opción cada vez más valorada en todo el mundo.

Qué es y cómo actúan sus principales compuestos

Elaborado a partir de las hojas de la planta Aspalathus linearis, el té rooibos se distingue por su sabor sutilmente dulce y su contenido en compuestos antioxidantes. Los expertos de Harvard y otras instituciones explican que los antioxidantes presentes en el rooibos ayudan a contrarrestar los radicales libres, moléculas inestables que pueden provocar daño celular y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.

Existen diferentes variedades de té rooibos, como el rojo (fermentado) y el verde (sin fermentar); este último puede contener niveles aún más altos de antioxidantes. Se ha demostrado que el té rooibos verde mejora el estado antioxidante en poblaciones sanas y en riesgo, y estos compuestos también pueden contribuir a reducir la inflamación.

El té rooibos se elabora a partir de las hojas de la planta Aspalathus linearis, originaria de Sudáfrica (Freepik)

La ausencia de cafeína posiciona al té rooibos como una opción atractiva para quienes buscan evitar efectos estimulantes. Según expertos de Harvard, esta característica lo convierte en una alternativa especialmente adecuada para personas sensibles a la cafeína o con molestias gastrointestinales.

Las personas con síndrome del intestino irritable podrían beneficiarse de cambiar al té rooibos como alternativa sin cafeína si las bebidas con cafeína empeoran sus síntomas gastrointestinales. Investigaciones recientes señalan que el rooibos podría reducir la inflamación intestinal y proteger la barrera intestinal, lo que refuerza su potencial como aliado para la salud digestiva.

Estudios y beneficios más allá de Harvard

Diferentes investigaciones internacionales profundizan en los posibles efectos positivos del té rooibos, sumando evidencia tanto de fuentes globales como de expertos de Harvard.

Investigaciones internacionales asocian el consumo de rooibos con menor colesterol LDL y azúcar en sangre (Freepik)

Un estudio recogido por Consumer Reports resalta que el rooibos es rico en flavonoides, potentes antioxidantes que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL y azúcar en sangre. Estas investigaciones recientes indican que su consumo podría favorecer la salud cardiovascular, disminuir el riesgo de ciertos tipos de cáncer y ser útil para personas con diabetes.

Además, investigaciones adicionales sugieren su capacidad para aliviar cólicos en bebés, mejorar problemas cutáneos como el eczema y contribuir a la mejora de los patrones de sueño alterados.

Expertos de Harvard coinciden en que los compuestos bioactivos presentes en el rooibos, junto con su ausencia total de cafeína, lo convierten en una opción interesante para promover la salud y el bienestar general, especialmente para quienes buscan alternativas naturales a las infusiones tradicionales.

El interés de la comunidad científica internacional hacia el té rooibos crece gracias a su perfil libre de cafeína y la variedad de sustancias con posibles efectos protectores, desde la reducción de inflamaciones hasta el alivio de molestias digestivas. Sin embargo, los especialistas subrayan que, aunque los resultados son prometedores, aún se necesitan estudios clínicos en humanos a mayor escala para confirmar estos efectos y determinar las dosis realmente efectivas y seguras.

El té rooibos podría beneficiar a personas con síndrome de intestino irritable y problemas digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda un consumo moderado y consultar a un profesional de la salud antes de incorporar el rooibos de forma regular, especialmente en personas con condiciones médicas específicas o bajo tratamiento farmacológico.

Quienes deseen incorporar el té rooibos a su rutina diaria pueden escoger la versión de hojas sueltas, preferiblemente de cultivo orgánico, ya que suele estar menos procesada y expuesta a productos químicos. Tanto especialistas internacionales como de Harvard señalan que el rooibos rojo, al ser fermentado, contiene mayores cantidades de histaminas, por lo cual las personas con intolerancia a la histamina pueden optar por la variante verde para evitar posibles reacciones adversas.

La forma de preparación también incide en el aprovechamiento de sus propiedades: dejar reposar la infusión durante al menos diez minutos y consumirla de manera habitual puede potenciar sus efectos beneficiosos. Este detalle, junto con la elección de un producto de calidad, puede marcar la diferencia en los resultados obtenidos.