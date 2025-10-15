Salud

Dolor de espalda y problemas cardíacos: cómo combatir los efectos de pasar mucho tiempo sentado

Distintas investigaciones citadas por The Independent, advirtieron que permanecer gran cantidad horas en la misma posición genera pérdida muscular, rigidez articular y mayor riesgo cardiovascular

Por Dante Martignoni

Guardar
Mantenerse sentado más de 9
Mantenerse sentado más de 9 horas por día afecta la musculatura y las articulaciones (Crédito: Freepik)

El estilo de vida actual se define por largas jornadas frente a pantallas, desplazamientos en vehículos y ratos de ocio en el sofá. El sedentarismo se ha integrado de forma automática en la rutina diaria: trabajar, viajar y descansar suelen implicar permanecer sentado.

La cultura del rendimiento exalta las horas frente al escritorio, mientras el entretenimiento digital extiende la inactividad con estímulos inmediatos.

El cuerpo humano está diseñado para el movimiento. Permanecer inmóvil durante horas altera su equilibrio natural. Si bien estar sentado no es dañino de por sí, el exceso de horas en una posición estática eleva varios riesgos de salud.

El exceso de tiempo sentado
El exceso de tiempo sentado se relaciona con pérdida de masa muscular y deterioro físico, lo que puede acelerar los efectos del envejecimiento (Crédito: Freepik)

Según detalló The Independent, este comportamiento se ha asociado con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, pérdida muscular relacionada con la edad e incluso mayor mortalidad.

¿Cuándo comienzan los efectos negativos del sedentarismo?

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) señaló que aún no existe suficiente evidencia para fijar un límite exacto de horas sentado que se aplique a toda la población, ya que el impacto del sedentarismo puede variar según la persona.

No obstante, la evidencia científica coincide en una tendencia clara: cuanto menos tiempo se permanece sentado, mejores son los resultados para la salud.

En Argentina, pese a que 9 de cada 10 personas afirman que mantenerse activas es importante, el país fue ubicado por la OMS entre los más sedentarios del mundo en los últimos 5 años.

Permanecer muchas horas sentado incrementa
Permanecer muchas horas sentado incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares graves (Crédito: Freepik)

Numerosos estudios advirtieron que superar las 9 o 10 horas diarias de inactividad representa un umbral preocupante, ya que se asocia con pérdida de masa muscular, rigidez articular y deterioro del sistema cardiovascular.

Pérdida muscular y fuerza

Un estudio con 9.998 participantes, publicado en Archives of Public Health, analizó la relación entre sedentarismo y sarcopenia. Quienes permanecían 9 horas o más sentados al día tenían un 90% más de riesgo de desarrollar esta afección en comparación a quienes lo hacían menos de cuatro horas.

El informe detectó que existe una correlación directa entre tiempo sentado y riesgo de sarcopenia, lo que refuerza la necesidad de moverse y entrenar la fuerza para conservar la funcionalidad física.

Rigidez, molestias y adaptación corporal

El principio de adaptación específica a la demanda impuesta (SAID) explica que el cuerpo se amolda a las exigencias. Al pasar mucho tiempo inmóvil, se optimiza para esa posición, pero a costa de tensiones musculares. Por ejemplo, los flexores de la cadera pueden acortarse, lo que puede generar molestias o lesiones al estirar las piernas.

Adoptar posturas fijas durante largos
Adoptar posturas fijas durante largos periodos favorece tensiones musculares y dolores articulares, especialmente en cuello, espalda y caderas (Crédito: Freepik)

Journal of Lifestyle Medicine describió en un informe que tras estudiar a 447 trabajadores de oficina, que pasaban 6,29 horas sentados en una jornada laboral de 8 horas.

Casi la mitad no se sentía cómoda en su escritorio o lugar de trabajo y más de la mitad reportó molestias en cuello, espalda baja y hombros, lo que evidencia la conexión entre el sedentarismo y el dolor musculoesquelético.

Impacto en la salud cardiovascular

Otra investigación citada por The Independent, publicada en el Journal of the American College of Cardiology, evaluó a 89.530 personas y registró un promedio de 9,4 horas sentadas al día. El grupo que más tiempo pasaba sentado mostró mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular, fibrilación auricular e infarto de miocardio.

El estudio identificó un punto de inflexión del riesgo en 10,6 horas diarias de sedentarismo y aclaró que estos efectos aparecían incluso en personas activas físicamente.

Incorporar pausas y movimiento a
Incorporar pausas y movimiento a lo largo del día disminuye el riesgo de problemas de corazón y músculos (Crédito: Freepik)

Reducir solo 30 minutos diarios de sedentarismo por otra actividad disminuyó sustancialmente el riesgo cardiovascular, remarcando la importancia del tiempo total sentado, más allá de la práctica de ejercicio.

¿Cómo reducir los efectos del sedentarismo?

Una investigación de British Medical Journal siguiendo a casi 12.000 personas mayores de 50 años durante 13 años, encontró que el tiempo sentado solo se relacionaba con mayor mortalidad en quienes practicaban menos de 22 minutos de actividad moderada o vigorosa diaria. Realizar más ejercicio mitigaba este riesgo, sin que importara tanto el tiempo sentado.

El profesor Elroy Aguiar, de la Universidad de Alabama, explicó a The Independent que “lo ideal es dedicar poco tiempo al sedentarismo y hacer ejercicio aeróbico o de resistencia; esa es la combinación ideal”.

Fortalecer core y hombros con
Fortalecer core y hombros con la plancha mejora la movilidad tras largas horas sentado (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recomendó pausas regulares, aunque no sean ejercicio formal: levantarse a caminar, aparcar más lejos o bajar una parada antes del transporte público.

Ejercicios más efectivos contra el sedentarismo

El entrenador personal Ollie Thompson, fundador del sitio especializado en bienestar Welltolead y especialista en longevidad, propuso estrategias prácticas:

  1. Cambiar la forma de sentarse: Variar la postura cada 15-30 minutos, piernas cruzadas, arrodillado, de lado o en el suelo con la espalda apoyada, expone a diferentes rangos de movimiento.
  2. Estirar: Thompson recomendó el estiramiento de sofá y el 90/90, adecuados para liberar los flexores de la cadera y reducir la rigidez.
  3. Ejercicios isométricos: Ejercicios como la plancha ayudan a disminuir la presión arterial y mantener el tono muscular. También sirven acciones simples como presionar las palmas, levantarse de la silla usando solo los brazos o apoyarse en la pared por más de 30 segundos.
  4. Fortalecimiento: El entrenamiento de fuerza previene la sarcopenia y protege huesos, articulaciones y tendones. Thompson destacó la sentadilla búlgara para recuperar la extensión de cadera, un movimiento perdido tras muchas horas sentado.
Incorporar sentadillas búlgaras mejora la
Incorporar sentadillas búlgaras mejora la postura y reduce rigidez articular (Captura de video: YouTube)

Alternar estiramientos, fuerza, caminatas, cambios de postura y actividad ligera en intervalos regulares contribuye a la movilidad, la masa muscular y la salud cardiovascular en el tiempo.

Temas Relacionados

Dolor de espaldaSedentarismoSaludPérdida muscularRigidezEjercicioMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuál es el mejor horario para comer chocolate negro y obtener todos sus beneficios

A la mañana, a la tarde o a la noche, los expertos y diversos estudios científicos analizan cuándo se debe consumir esta delicia dulce para lograr un resultado efectivo, según VeryWell Health

Cuál es el mejor horario

Cuáles son las 6 señales de alerta en personas mayores de 70 años que nunca deben ignorarse

En un contexto donde el sistema inmunitario se debilita y los medicamentos pueden enmascarar síntomas, especialistas advirtieron a The Telegraph que ciertos cambios repentinos podrían ser la primera manifestación de afecciones graves

Cuáles son las 6 señales

¿Agua, café y té, todos cuentan? Beber entre siete y ocho vasos al día puede sumar años de vida y bienestar

Combinar distintas bebidas, en la cantidad adecuada, puede generar beneficios para la salud y la longevidad. Los detalles de un nuevo estudio británico que afirma que el consumo ideal de líquidos se vincula con un menor riesgo de muerte y una mejor prevención de enfermedades

¿Agua, café y té, todos

Multitasking: el hábito que promete productividad pero pone en riesgo la salud mental

Especialistas consultados por GQ y médicos de Harvard advierten que la multitarea puede provocar estrés, agotamiento y una disminución de la eficiencia, al fragmentar la atención y afectar el bienestar mental

Multitasking: el hábito que promete

Los beneficios del té rooibos que sorprenden a quienes buscan mejorar la salud digestiva

Esta infusión se convirtió en una opción recomendada por especialistas, quienes resaltan sus propiedades antioxidantes y su contribución al bienestar intestinal en distintos estudios recientes

Los beneficios del té rooibos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Chubut

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Tierra del Fuego

Una mujer murió tras caer desde un sexto piso en Corrientes y su ex pareja fue imputado por femicidio

Cuando la política amenaza a la Justicia: el caso Santa Cruz y el riesgo de un federalismo tutelado

El corazón y las amenazas actuales: ¿cómo debemos protegerlo?

INFOBAE AMÉRICA
La ciudad ecuatoriana de Otavalo

La ciudad ecuatoriana de Otavalo quedó sitiada, aislada y con escasez de productos tras las violentas protestas en el país

Un presunto coche bomba explotó cerca de un centro comercial en Ecuador: al menos un muerto y más de 30 heridos

Las plantas “sienten”: cómo perciben el entorno sin tener sistema nervioso

Benjamin Netanyahu advirtió que si el grupo terrorista Hamas no acepta desarmarse “se desatará el infierno”

El General Mosaico: Teniente general Calvert Worth y la nueva Fuerza de Tarea Conjunta del Caribe

TELESHOW
Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona