Salud

¿Cuánto duran los huevos?: la verdad sobre su fecha de caducidad y conservación

Especialistas en inocuidad alimentaria consultados por Good Housekeeping explican cuánto tiempo mantienen su frescura, cómo identificar señales de deterioro y cuáles son las claves para almacenarlos de forma segura

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El huevo es un alimento
El huevo es un alimento básico con alto valor nutricional y versatilidad en la cocina (Imagen ilustrativa Infobae)

El huevo, alimento presente en millones de hogares, sobresale por su valor nutricional y su notable versatilidad en la cocina. La correcta conservación resulta esencial para reducir riesgos sanitarios y evitar desperdicio, especialmente ante precios elevados y escasez.

Especialistas en seguridad alimentaria, consultados por Delish y Good Housekeeping, detallan cuánto tiempo los huevos permanecen frescos, cómo detectar la pérdida de calidad y cuáles son las mejores prácticas para su almacenamiento.

Respecto a los huevos cocidos y preparaciones, la FDA establece criterios más estrictos: consumo dentro de una semana en caso de huevos cocidos y de tres a cuatro días para preparaciones con huevo.

Por un lado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda consumir los huevos frescos en un plazo de hasta tres semanas después de la compra, siempre refrigerados a 4°C o menos. Esta indicación busca asegurar la máxima frescura y seguridad.

La FDA recomienda consumir huevos
La FDA recomienda consumir huevos frescos en un plazo de hasta tres semanas tras la compra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el Centro de Seguridad del Huevo señala que los huevos pueden ser seguros hasta cinco semanas después de la fecha de envasado, siempre que se mantengan en refrigeración adecuada. Esta diferencia responde al hecho de que la fecha de envasado y la fecha de compra pueden no coincidir.

En cuanto a la congelación, Good Housekeeping destaca la importancia de no congelar huevos con cáscara. Recomiendan batir las claras y yemas o congelar solo las claras en recipientes herméticos, lo que permite conservarlas hasta un año. Esto se refiere únicamente a la congelación, que es una modalidad distinta y no comparable en plazos con el almacenamiento refrigerado.

Cómo identificar huevos en mal estado

Comprobar si un huevo es apto para el consumo requiere atención a varias señales. La más evidente es el olor a azufre o rancio, tanto en la cáscara como al abrir el huevo; este aroma indica descomposición y obliga a descartarlo. También deben vigilarse otros signos:

  • Cáscara viscosa, pegajosa o agrietada: Puede ser señal de contaminación bacteriana.
  • Presencia de polvo o manchas en la cáscara: Indica posible moho y riesgo sanitario.
  • Color anormal al romper el huevo: Tonalidades rosadas, verdes, azules o negras en la clara o la yema sugieren actividad bacteriana o fúngica.
  • Claridad excesivamente líquida: Un huevo envejecido puede mostrar clara muy aguada y yema poco consistente.
La correcta conservación de los
La correcta conservación de los huevos reduce riesgos sanitarios y evita el desperdicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Delish señala que la Salmonella puede estar presente sin alterar olor ni aspecto, por lo que resulta esencial complementar la inspección visual y olfativa con la verificación de la fecha de caducidad.

Prácticas recomendadas para el almacenamiento

Para asegurar la máxima frescura y seguridad, se sugiere:

  • Guardar los huevos en la rejilla central y al fondo del refrigerador, donde la temperatura se mantiene más estable.
  • Evitar guardar huevos rotos en el envase original para no contaminar los demás.
  • Desechar las cáscaras inmediatamente y no lavarlas antes de almacenarlas; el lavado elimina la cutícula natural que protege contra bacterias.
  • Utilizar el envase original o uno limpio y cerrado, protegiéndolos de olores de otros alimentos y retrasando el deterioro.
Consumir huevos en mal estado
Consumir huevos en mal estado puede causar intoxicaciones alimentarias por bacterias como E. coli y Salmonella (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos para la salud y medidas preventivas

El consumo de huevos en mal estado puede provocar intoxicaciones alimentarias por bacterias como E. coli. Estos microorganismos pueden multiplicarse sin cambiar el aspecto del huevo, de ahí la importancia de respetar los plazos de conservación y no consumir huevos pasados de fecha.

La principal medida preventiva es revisar siempre la fecha de caducidad y descartar el huevo si hay dudas sobre su olor, aspecto, integridad de la cáscara o tiempo de almacenamiento. Así se minimizan los riesgos y se protege la salud familiar.

Temas Relacionados

HuevoSeguridad alimentariaE ColiSalmonellaFecha de caducidadAdministración de Alimentos y Medicamentos de Estados UnidosGood HousekeepingNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los beneficios del ajo en polvo: minerales, antioxidantes y protección contra el daño celular

Este condimento puede integrarse fácilmente en la dieta diaria y aporta compuestos que ayudan reforzar el sistema inmunitario

Los beneficios del ajo en

Infancias hiperconectadas: cómo acompañar en la era digital sin prohibiciones ni discursos nostálgicos

En el mundo, surgen respuestas innovadoras que no buscan prohibir ni volver atrás. Entre ellas, proyectos que integran el aprendizaje afectivo en el consumo digital mediado por IA, promoviendo la reflexión y el diálogo entre padres e hijos

Infancias hiperconectadas: cómo acompañar en

Día Mundial de la Visión: cinco hábitos para abordar el avance de la miopía infantil

El aumento sostenido de casos en niños y adolescentes preocupa a especialistas, quienes recomiendan acciones preventivas para limitar su progresión

Día Mundial de la Visión:

La ANMAT implementó una nueva normativa para estudios clínicos en Argentina

La disposición se divulgó en el Boletín Oficial y, según comunicó la Administración, adopta estándares internacionales para los requisitos. Los detalles

La ANMAT implementó una nueva

Salud sostenible e innovación: cómo la IA ya está al servicio de la detección y tratamiento de enfermedades en la región

La inteligencia artificial redefine la atención sanitaria en América Latina. Cómo funcionan 3 herramientas que pueden mejorar el diagnóstico y amplían el acceso en regiones de difícil cobertura

Salud sostenible e innovación: cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
La oposición aprobó las interpelaciones

La oposición aprobó las interpelaciones de Luis Caputo, Guillermo Francos, Karina Milei y Mario Lugones

Los vuelos podrían sufrir demoras en la previa del fin de semana largo por una medida de fuerza gremial

Declaró la ex novia de uno de los acusados por le femicidio de Jimena Salas y dio detalles sobre una de las pistas

Condenaron a dos ex funcionarias de Salta por exigirle dinero a beneficiarias de un programa de género

Continúan las tareas para combatir dos incendios de gran magnitud que se desataron hace semanas en Salta

INFOBAE AMÉRICA
Las reacciones de los líderes

Las reacciones de los líderes mundiales al acuerdo entre Israel y Hamas

El Ejército israelí anunció que comenzaron los preparativos para retirar parcialmente sus tropas de Gaza

Punto por Punto: en qué consiste el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

Multitudes celebraron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el acuerdo de alto el fuego en Gaza

El comunicado con el que Hamas confirmó el acuerdo de alto el fuego con Israel

TELESHOW
Mariana Brey: “Era casado y

Mariana Brey: “Era casado y yo moría de amor”

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”

Los hijos de Sabrina Rojas criticaron a su madre por cómo lucía cuando los fue a buscar al colegio: “No te conozco”

Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”