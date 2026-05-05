Política

El Gobierno ratificó que la resolución de la cuestión Malvinas se dará siempre por vías diplomáticas

El canciller Pablo Quirno aseguró, además, que la negociación apunta a un “mediano y largo plazo”. También detalló la importancia del nuevo viaje de Javier Milei a EEUU y opinó sobre las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Guardar
El canciller Pablo Quirno (Reuters)
El canciller Pablo Quirno (Reuters)

El canciller Pablo Quirno afirmó hoy que Argentina trabaja “todos los días para ratificar los derechos de soberanía” sobre las Islas Malvinas por vías diplomáticas. En el marco del reciente correo del Pentágono que sugería que Estados Unidos no reiteraría su respaldo al Reino Unido en la disputa, el funcionario evitó referirse directamente al documento y subrayó la línea diplomática oficial.

En esta línea, y en diálogo con radio Mitre, explicó que el objetivo es acumular apoyos internacionales para una negociación bilateral con Londres y recalcó: “La resolución de la cuestión Malvinas se va a dar siempre por vías diplomáticas”. Aunque reconoció diferencias con el Reino Unido, remarcó que el camino será el diálogo, en una negociación que apunta a un “mediano y largo plazo”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Quirno explicó la importancia del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Como anticipó Infobae, el Presidente participará, mañana, en Los Ángeles, del foro del Instituto Milken, conocido como el Davos de California. El canciller rechazó las versiones que catalogaban el viaje como una actividad privada sin relevancia institucional. “Absolutamente no es así. Los viajes del presidente, la diplomacia presidencial, son clave en la inserción de Argentina en el mundo”, sostuvo el funcionario, que formará parte de la comitiva oficial y, luego, viajará a Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la presidenta Victoria Fernández.

Javier Milei en el Milken Institute Crédito: Presidencia
Javier Milei en el Milken Institute, foto de archivo

El foro del Instituto Milken reúne a líderes de distintos sectores de la economía global y del pensamiento internacional. Quirno destacó que la participación de Milei en ese tipo de encuentros refleja la atención que el mundo occidental presta a la figura del mandatario. La agenda en EEUU incluirá reuniones con empresas energéticas y tecnológicas interesadas en invertir en el país.

PUBLICIDAD

“Es un foro de suma importancia, porque es donde se concentran líderes de talla mundial, de varios sectores, tanto de la economía como de aporte de pensamiento. Que el presidente haya sido invitado es algo muy importante, porque refleja la importancia que el mundo occidental le está dando hoy a la figura del presidente. Es un foro donde aprovechamos también para realizar reuniones con gente que está interesada en invertir en el país. O sea, vamos a juntarnos con empresas energéticas, empresas tecnológicas”, detalló.

Bajo el lema “Liderando en una nueva era”, la conferencia -que comenzó el domingo- reúne a dirigentes del mundo de las finanzas, la tecnología, la salud, la filantropía y las políticas públicas para abordar soluciones prácticas ante los desafíos globales más recientes. Entre los oradores que han pasado por ediciones anteriores figuran Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Ranía de Jordania.

Para Milei, no se trata de una primera vez en ese foro. En mayo de 2024, el mandatario ya había disertado ante la misma audiencia en la edición número 27 del encuentro, donde afirmó: “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente” e invitó a los empresarios presentes a invertir en el país. En aquella oportunidad lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el entonces embajador argentino ante Estados Unidos, Gerardo Werthein.

En 2025, el Presidente también tuvo un paso fugaz por el Instituto Milken para exponer ante representantes de Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visa y Globant, entre otras compañías con peso mundial.

En tanto, Quirno enmarcó el despliegue diplomático en el proceso de apertura comercial que impulsa el gobierno, vinculándolo con la entrada en vigor, el pasado viernes, del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE). El canciller describió ese hito como el resultado de un proceso de negociación de más de 25 años, durante el cual “pasaron una docena de presidentes” sin que se lograra la ratificación. Argentina fue el primer país del Mercosur en promulgar el acuerdo, lo que habilitó a la Comisión Europea a ponerlo en ejecución efectiva.

A su vez, descartó que el escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pueda afectar la agenda internacional del Gobierno. “Las cuestiones privadas hay que separarlas de las cuestiones públicas. Él dará las respuestas que tiene que dar en el ámbito en el que tiene que darlas”, sostuvo.

Nuevo cuestionamiento a Irán

Por otro lado, Quirno aseguró hoy que la Argentina “condena enérgicamente los ataques del régimen de Irán contra infraestructuras civiles en los Emiratos Árabes Unidos”. “Son injustificados e inaceptables”, sostuvo en X.

La cancillería, a través de un comunicado oficia, amplió: “Tal como fue señalado durante la reciente sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en el estrecho de Ormuz, subrayamos la importancia de garantizar la libre circulación en esa vía marítima, eje estratégico para el comercio energético global, al tiempo que reafirmamos nuestra condena a las reiteradas agresiones del régimen de Irán contra los países del Golfo”.

“La Argentina considera que una solución duradera a la actual escalada requiere la reapertura plena de dicha vía y la consolidación de un acuerdo sólido y verificable que brinde garantías efectivas de seguridad para los países de la región, particularmente frente a los riesgos asociados a los programas nuclear y balístico de Irán, así como a sus actividades de desestabilización regional”, se afirmó en el texto.

Temas Relacionados

Islas MalvinasLos ÁngelesDiplomacia InternacionalAcuerdo Mercosur-Unión EuropeaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manuel, te lo digo sin rodeos

A partir de las últimas revelaciones, Eduardo Feinmann escribió una carta abierta dirigida al jefe de Gabinete

Manuel, te lo digo sin rodeos

Desde la UBA denunciaron falta de fondos: “Hay un recorte real del 30% y no giraron la partida aprobada”

El secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Matías Ruiz, advirtió en Infobae al Amanecer por la gravedad del escenario en los hospitales universitarios y la ausencia total de transferencias del gobierno nacional

Desde la UBA denunciaron falta de fondos: “Hay un recorte real del 30% y no giraron la partida aprobada”

Rodríguez Larreta ratificó su candidatura a jefe de Gobierno: “Tengo un equipo, jóvenes con ideas nuevas”

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habló de sus intenciones de cara al futuro. Se refirió al tema Adorni y lanzó fuertes críticas a Jorge Macri y Patricia Bullrich

Rodríguez Larreta ratificó su candidatura a jefe de Gobierno: “Tengo un equipo, jóvenes con ideas nuevas”

Entre Ríos: la Justicia realizó procedimientos en propiedades del ex gobernador peronista Gustavo Bordet

Fue en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que comenzó hace dos años. El exmandatario y su esposa entregaron sus celulares a Fiscalía. No hubo secuestro de otros elementos

Entre Ríos: la Justicia realizó procedimientos en propiedades del ex gobernador peronista Gustavo Bordet

El PJ avanza en crear una alternativa, pero crece la tensión con el kirchnerismo por el rol de CFK

Las distintas vertientes del peronismo aceleran en el armado de una alianza política. Máximo Kirchner cruzó a la CGT por no nombrar a la ex presidenta. Kicillof va a Córdoba

El PJ avanza en crear una alternativa, pero crece la tensión con el kirchnerismo por el rol de CFK

DEPORTES

Escándalo en Chile con una ex figura del tenis tras una pelea con su pareja en un bar: “Es verdad que se me pasaron las copas”

Escándalo en Chile con una ex figura del tenis tras una pelea con su pareja en un bar: “Es verdad que se me pasaron las copas”

Recibió dos tarjetas amarillas en 3 segundos y fue expulsado: la insólita reacción de un arquero que recorre el mundo

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Arsenal y Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League: todo lo que hay que saber

Anotó su primer gol, pero en el festejo hizo un particular gesto y sufrió una dura lesión

TELESHOW

La autocrítica de Manu Urcera sobre la relación con Nicole Neumann y su hijo Cruz: “Soy un poco egoísta”

La autocrítica de Manu Urcera sobre la relación con Nicole Neumann y su hijo Cruz: “Soy un poco egoísta”

Las primeras imágenes de Triángulo Amoroso, la ficción vertical que reúne a Wanda Nara y Maxi López

Las insólitas respuestas de Benjamín Vicuña sobre por qué nunca se casó: “Es mufa”

Danelik versus Nazareno en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Murió Jorge Calandrelli, el músico argentino que brilló junto a Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John y ganó 6 premios Grammy

INFOBAE AMÉRICA

Caso Minetti: habló Giuseppe Cipriani, negó posible “engaño” al adoptar un niño y expresó voluntad de volver a ser padre

Caso Minetti: habló Giuseppe Cipriani, negó posible “engaño” al adoptar un niño y expresó voluntad de volver a ser padre

Choferes de Bolivia acatan un paro de 24 horas en demanda de soluciones al conflicto del combustible

Cómo leer a J. M. Coetzee: instrucciones para entrar en la mente del Nobel más esquivo (que está en Buenos Aires)

Panamá abre consulta pública para definir protocolo ante aumento de interacciones con cocodrilos

Informe internacional sitúa a Guatemala y Honduras entre los países más inseguros para las mujeres viajeras