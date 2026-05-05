El Gobierno ratificó que la resolución de la cuestión Malvinas se dará siempre por vías diplomáticas

El canciller Pablo Quirno (Reuters)

El canciller Pablo Quirno afirmó hoy que Argentina trabaja “todos los días para ratificar los derechos de soberanía” sobre las Islas Malvinas por vías diplomáticas. En el marco del reciente correo del Pentágono que sugería que Estados Unidos no reiteraría su respaldo al Reino Unido en la disputa, el funcionario evitó referirse directamente al documento y subrayó la línea diplomática oficial.

En esta línea, y en diálogo con radio Mitre, explicó que el objetivo es acumular apoyos internacionales para una negociación bilateral con Londres y recalcó: “La resolución de la cuestión Malvinas se va a dar siempre por vías diplomáticas”. Aunque reconoció diferencias con el Reino Unido, remarcó que el camino será el diálogo, en una negociación que apunta a un “mediano y largo plazo”.

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Por otro lado, Quirno explicó la importancia del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Como anticipó Infobae, el Presidente participará, mañana, en Los Ángeles, del foro del Instituto Milken, conocido como el Davos de California. El canciller rechazó las versiones que catalogaban el viaje como una actividad privada sin relevancia institucional. “Absolutamente no es así. Los viajes del presidente, la diplomacia presidencial, son clave en la inserción de Argentina en el mundo”, sostuvo el funcionario, que formará parte de la comitiva oficial y, luego, viajará a Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la presidenta Victoria Fernández.

Javier Milei en el Milken Institute, foto de archivo

El foro del Instituto Milken reúne a líderes de distintos sectores de la economía global y del pensamiento internacional. Quirno destacó que la participación de Milei en ese tipo de encuentros refleja la atención que el mundo occidental presta a la figura del mandatario. La agenda en EEUU incluirá reuniones con empresas energéticas y tecnológicas interesadas en invertir en el país.

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“Es un foro de suma importancia, porque es donde se concentran líderes de talla mundial, de varios sectores, tanto de la economía como de aporte de pensamiento. Que el presidente haya sido invitado es algo muy importante, porque refleja la importancia que el mundo occidental le está dando hoy a la figura del presidente. Es un foro donde aprovechamos también para realizar reuniones con gente que está interesada en invertir en el país. O sea, vamos a juntarnos con empresas energéticas, empresas tecnológicas”, detalló.

Bajo el lema “Liderando en una nueva era”, la conferencia -que comenzó el domingo- reúne a dirigentes del mundo de las finanzas, la tecnología, la salud, la filantropía y las políticas públicas para abordar soluciones prácticas ante los desafíos globales más recientes. Entre los oradores que han pasado por ediciones anteriores figuran Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Ranía de Jordania.

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Para Milei, no se trata de una primera vez en ese foro. En mayo de 2024, el mandatario ya había disertado ante la misma audiencia en la edición número 27 del encuentro, donde afirmó: “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente” e invitó a los empresarios presentes a invertir en el país. En aquella oportunidad lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el entonces embajador argentino ante Estados Unidos, Gerardo Werthein.

En 2025, el Presidente también tuvo un paso fugaz por el Instituto Milken para exponer ante representantes de Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visa y Globant, entre otras compañías con peso mundial.

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En tanto, Quirno enmarcó el despliegue diplomático en el proceso de apertura comercial que impulsa el gobierno, vinculándolo con la entrada en vigor, el pasado viernes, del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE). El canciller describió ese hito como el resultado de un proceso de negociación de más de 25 años, durante el cual “pasaron una docena de presidentes” sin que se lograra la ratificación. Argentina fue el primer país del Mercosur en promulgar el acuerdo, lo que habilitó a la Comisión Europea a ponerlo en ejecución efectiva.

A su vez, descartó que el escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pueda afectar la agenda internacional del Gobierno. “Las cuestiones privadas hay que separarlas de las cuestiones públicas. Él dará las respuestas que tiene que dar en el ámbito en el que tiene que darlas”, sostuvo.

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Nuevo cuestionamiento a Irán

Por otro lado, Quirno aseguró hoy que la Argentina “condena enérgicamente los ataques del régimen de Irán contra infraestructuras civiles en los Emiratos Árabes Unidos”. “Son injustificados e inaceptables”, sostuvo en X.

La cancillería, a través de un comunicado oficia, amplió: “Tal como fue señalado durante la reciente sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en el estrecho de Ormuz, subrayamos la importancia de garantizar la libre circulación en esa vía marítima, eje estratégico para el comercio energético global, al tiempo que reafirmamos nuestra condena a las reiteradas agresiones del régimen de Irán contra los países del Golfo”.

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“La Argentina considera que una solución duradera a la actual escalada requiere la reapertura plena de dicha vía y la consolidación de un acuerdo sólido y verificable que brinde garantías efectivas de seguridad para los países de la región, particularmente frente a los riesgos asociados a los programas nuclear y balístico de Irán, así como a sus actividades de desestabilización regional”, se afirmó en el texto.