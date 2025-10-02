Salud

Qué significa perder mucho cabello, según los expertos

La pérdida abundante de cabello, un síntoma que puede ir más allá del aspecto estético, responde a causas que incluyen desde alteraciones hormonales hasta efectos secundarios de medicamentos. Cuándo consultar al médico

Guardar
El estrés físico o emocional
El estrés físico o emocional puede desencadenar la caída de pelo conocida como efluvio telógeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída abundante de cabello puede indicar desde condiciones temporales relacionadas con el estrés hasta trastornos médicos crónicos y hereditarios.

El síntoma, conocido como alopecia, abarca desde la pérdida parcial hasta la desaparición total del pelo en determinadas áreas del cuerpo y suele provocar consultas tanto por motivos estéticos como de salud.

De acuerdo con información del sitio MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la cantidad y el patrón de cabello que se cae pueden dar pistas sobre el origen del cuadro.

¿Cuál es la caída de pelo normal?

Es común perder entre 25
Es común perder entre 25 y 100 cabellos al día como parte del ciclo normal de renovación capilar

Según especialistas del Servicio de Dermatología del Hospital Italiano, todos los días se pierden entre 25 y 100 cabellos. Esta renovación constante resulta de un ciclo fisiológico en el que los folículos crecen, descansan y finalmente el cabello viejo cae para ser reemplazado por cabello nuevo. Desde Mayo Clinic coinciden con la cifra y detallan que estos valores suelen pasar inadvertidos, ya que el crecimiento compensa la pérdida.

Por lo general, este recambio no produce zonas visibles de calvicie y se distribuye de manera homogénea. La caída aumenta en momentos puntuales, como después del lavado o el cepillado, pero este cabello finalmente iba a desprenderse con el tiempo. Y si bien los dermatólogos aseguran que el largo del cabello o el uso de productos como tinturas o geles no incide en el volumen perdido diariamente, destacaron que peinados muy tirantes pueden causar daño a los folículos si se sostienen durante mucho tiempo.

Entre las causas habituales, el efluvio telógeno destaca por ser un proceso de caída difusa y reversible asociado al estrés físico o emocional, fiebre, cirugía, parto o dietas restrictivas. “La cantidad de pelo que se cae puede ser contundente pero no es grave y se suele resolver en forma espontánea, recuperándose el pelo que se perdió en un período de seis o doce meses”, describen los especialistas del Hospital Italiano.

Cuándo consultar a un médico por la caída de cabello

La calvicie común abarca alrededor
La calvicie común abarca alrededor del 50% de los hombres y entre el 5 y el 10% de las mujeres (Freepik)

La caída de cabello puede requerir evaluación médica según la presentación y los síntomas asociados. MedlinePlus recomienda buscar asesoramiento profesional si la caída es rápida, extensa o afecta a personas jóvenes, si aparecen parches sin pelo en el cuero cabelludo, barba o cejas, si la piel presenta enrojecimiento, descamación, lesiones, dolor o picazón acompañante, o si coexisten síntomas como debilidad muscular, intolerancia al frío o irregularidades menstruales en mujeres.

La Mayo Clinic subraya que la consulta médica es necesaria ante pérdida de cabello repentina, caída en parches, mayor cantidad de cabello en el cepillo o la ducha, o si genera preocupación importante en la persona afectada. En el caso de mujeres con retroceso en la línea de crecimiento frontal (alopecia fibrosa frontal) se sugiere discutir tratamientos precoces, ya que pueden evitar situaciones de calvicie permanente.

El diagnóstico suele basarse en la historia clínica, el examen físico y ocasionalmente exámenes complementarios como análisis de sangre o biopsias si existen signos de enfermedad sistémica, infecciones o trastornos autoinmunitarios.

Qué significa la pérdida de cabello

El uso de peinados tirantes
El uso de peinados tirantes podría dañar los folículos y agravar la pérdida de cabello (Freepik)

Para los expertos de MedlinePlus, la pérdida de cabello refleja múltiples causas posibles y no siempre implica una enfermedad grave. La alopecia androgenética, o calvicie común, abarca alrededor del 50% de los hombres y entre el 5 y el 10% de las mujeres, fundamentalmente después de los 50 años, y su aparición está relacionada con factores genéticos y hormonales. Este patrón de calvicie suele asociarse con adelgazamiento progresivo y miniaturización de los folículos.

Por otra parte, la caída ligada al estrés, cambios hormonales, medicamentos, enfermedades tiroideas, trastornos autoinmunitarios o infecciones puede ser transitoria. El efluvio telógeno constituye la causa reversible más frecuente, con un desprendimiento difuso posterior a acontecimientos como cirugías, fiebre alta, parto o estrés intenso.

Consultas médicas habituales también se relacionan con alopecias por tracción, debidas a peinados que ejercen presión sobre los folículos, o con pérdidas relacionadas con tratamientos de quimioterapia, radioterapia o deficiencias vitamínicas.

El tratamiento depende de la
El tratamiento depende de la causa e incluye desde lociones hasta medicación oral bajo supervisión profesional (Freepik)

En la mayoría de los casos, los tratamientos dependerán de la causa identificada. El Hospital Italiano recomienda abordar precozmente la calvicie de patrón masculino o femenino para frenar la caída y, eventualmente, restituir el crecimiento con lociones, champús o medicación oral, siempre bajo evaluación médica. Los cuadros asociados a enfermedades o fármacos pueden resolverse al concluir el tratamiento culpable o tras la recuperación de la enfermedad que los originó.

Según Mayo Clinic, ser amable con el cabello, evitar tensiones y consultar al profesional de cabecera ante cambios abruptos son medidas claves para preservar la salud capilar y actuar sobre aquellas caídas que indiquen una causa subyacente.

Temas Relacionados

PeloCabelloCaída de cabelloDermatologíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

Un ensayo clínico con 120 adultos en Estados Unidos mostró que quienes usaron el dispositivo reportaron menos días de consumo y mayor bienestar emocional que el grupo control

Científicos diseñaron un parche inteligente

Cómo es la dieta inversa, la estrategia que promete mantener el peso sin efecto rebote

Este plan de alimentación es recomendado para quienes desean sostener la pérdida de peso lograda tras una etapa estricta. La importancia del seguimiento profesional, según expertos consultados por GQ y Cleveland Clinic

Cómo es la dieta inversa,

Por qué la amistad podría ser el secreto para una vida más larga

Nuevos datos científicos sugieren que fortalecer los vínculos personales puede aportar beneficios comparables a los de la dieta o el ejercicio, según datos reportados por GQ

Por qué la amistad podría

La peligrosa araña del banano: cómo actúa la especie que está entre las más venenosas del mundo

La reciente detección de dos ejemplares en supermercados de Uruguay despertó inquietud por su reputación como uno de los tipos más agresivos. Una experta del CONICET explicó a Infobae en qué ocasiones su veneno representa mayor o menor riesgo

La peligrosa araña del banano:

Cumbre de expertos en Buenos Aires: cómo será el encuentro sobre innovación cardiovascular

El PreCongreso ICBA 2025 se realizará el 14 de octubre en La Rural. Especialistas nacionales junto a referentes de la Universidad de Harvard, Mayo Clinic y Cedars-Sinai debatirán sobre los últimos avances en prevención y tratamientos

Cumbre de expertos en Buenos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué revelaron las pericias sobre

Qué revelaron las pericias sobre el origen del incendio de la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

Uno por uno: así votaron los senadores el rechazo a los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

Javier Milei volverá a reunirse mañana con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos

Triple femicidio narco: expulsaron al ladero de “Pequeño J” de Perú y esta noche llegará a Buenos Aires

Triple femicidio narco, en vivo: “Pequeño J” quedará preso en un penal a la espera de la extradición

INFOBAE AMÉRICA
La Fiscalía de Chile apuntó

La Fiscalía de Chile apuntó a Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

Ucrania rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicaragua por ser “cómplice” de la agresión rusa

Francia llevará a juicio al capitán del petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa

Por qué la desaparición del visón marino cambió el equilibrio natural en las costas de Estados Unidos

Canadá acusó a China y Rusia de intentar manipular sus elecciones de abril

TELESHOW
Mauro Icardi anunció que la

Mauro Icardi anunció que la causa penal que le inició Wanda Nara quedó archivada: “Otro invento, otra falsa denuncia”

El mal momento de Melody Luz por el cierre de su negocio: “Esto es insostenible”

Georgina Barbarossa volvió a negar la posibilidad de una reconciliación con Moria Casán: “Murió ese vínculo”

Lali visitó la casa de Operación Triunfo en España: recordó el inicio de su carrera y aconsejó a los participantes

Ivana Icardi se cansó de recibir hate por apoyar a la China Suárez: “Nunca quise ni necesité chuparle las medias a nadie”